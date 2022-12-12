Sau sinh lần 3, vợ bắt gặp chồng đi ‘công tác’ nhiều hơn, ngày anh trở về, hàng xóm tiết lộ tin ‘chấn động’ phía sau những lần đi xa của anh

Phần thưởng của má chồng không đến được tay con dâu út vì 4 năm tôi sinh liền hai cậu con trai trứng gà, trứng vịt. Ba má chồng rồi chồng tôi vẫn thương yêu mẹ con tôi, nhưng tự trong lòng tôi thấy mình có lỗi.

Về làm dâu trong một gia đình mà cả nhà mong có cháu gái sau khi 5 cô dâu lớn cho ra đời 12 đứa cháu trai đ.âm ra tôi cũng hoảng. Chồng tôi là con trai thứ 6 của má chồng, ngày đón tôi về má chồng nửa đùa nửa thật tuyên bố: " vợ thằng út mà sinh được chút con gái thì má thưởng to nghen".

Thế nhưng ông trời trớ trêu không chiều lòng người, ngày nghe tin tôi lại cho ra đời một bé trai nữa, chồng buồn chẳng thèm ghé thăm con và tôi. Mấy giỏ đồ để đón bé gái chồng tôi cũng giấu đi đâu hoặc mang cho ai mà cho đến bây giờ tôi vẫn không thấy trong nhà.

Nghe lời chồng, tôi mang bầu lần thứ 3 khi con trai nhỏ tròn 5 tuổi. Cầm chắc lần này có con gái, chồng tôi sắm đủ thứ đồ dùng sơ sinh cho bé gái khiến tôi cũng tin rằng mình sẽ cho gia đình chồng toại nguyện.

Biết là ở quê người ta vẫn nghĩ " tam nam bất phú" nhưng 3 đứa con trai với tôi là quá đủ, tôi không muốn mang bầu lần nữa để khổ cho cả cha mẹ lẫn con cái khi mà sinh hoạt giá cả đắt đỏ, các con ngày một lớn, nhu cầu học hành, ăn mặc của chúng theo năm tháng dần nhiều hơn.

Túi bụi lo cho 3 đứa con, 2 đứa đi học, đứa còn ẵm ngửa nên tôi cũng chẳng còn thời gian đâu mà chăm lo cho chồng, cho bản thân mình. Nhiều lúc thoáng nhìn vào gương, giật mình vì sự già nua, xuống cấp của một cô gái mà gần chục năm trước được cả làng ngưỡng mộ là xinh xắn, khoẻ mạnh nhất trong đám con gái làng, tiếc nuối thời tuổi trẻ của mình đã qua đi nhanh chóng.

Tình cảm vợ chồng ngày càng nhạt nhẽo, nhiều khi cả tuần vợ chồng con cái mới có bữa cơm đầy đủ các thành viên. Chồng trở nên lạnh lùng, xa cách, cần lắm anh mới nói với tôi vài lời khiến tôi sống cùng chồng mà còn thấy khó chịu hơn đối với người dưng. Mới đây qua bạn bè tôi mới biết chồng đang hẹn hò, bồ bịch với một cô gái trẻ, cô gái đó là người trên thị xã về thăm họ hàng ở quê, nghe đâu chồng tôi đã vài lần cùng cô vào nhà ngỉ trên đó...

Bạn bè khuyên tôi bỏ công, bỏ thời gian theo dõi chồng để làm rõ trắng đen, nhưng tôi một nách 3 con mọn, lo ăn, lo mặc cho chúng còn thở không ra hơi, lấy đâu sức lực mà rình mò, theo bước gái trai, bồ bịch của chồng?

Tối hôm qua chồng về rất muộn, tưởng anh ở nhà với mấy mẹ con nên tôi định ra khoá cửa. Không ngờ chồng mở tủ lấy hết tiền để dành trong đó rồi ngang nhiên bảo tôi rằng mấy mẹ con tự lo cho nhau, anh lên thị xã sống với cô bồ, lúc nào cô ấy sinh cho anh một đứa con gái thì anh về. Anh còn nói thêm rằng nếu tôi im lặng chấp nhận, mẹ con tôi sẽ có anh, còn làm to chuyện bẽ mặt anh, anh sẽ bỏ nhà đi hẳn với bồ trẻ ấy luôn.