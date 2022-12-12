Chồng vắng nhà, đêm nào vợ cũng nghe tiếng lạ lùng dưới gầm giường, sinh nghi liền bật đèn sáng, cô sững sờ chứng kiến hai bóng hình bên nhau

Tâm sự 12/12/2022 11:24

Rón rén cầm đèn pin tìm đến cửa phòng, cô kinh hãi khi tiếng kêu ngày càng lớn. Lấy hết can đảm, cô bật đèn sáng choang rồi kinh hãi nhận ra sự thật.

Từ hồi chồng lên chức trưởng phòng anh phải đi tỉnh công tác suốt. Mỗi đợt chỉ đi 2 – 3 ngày thôi nhưng với Thùy đó là 1 điều kinh khủng. Cô đã quen hơi chồng rồi, vả lại từ cứ hôm nào chồng vắng nhà, Thùy ngủ 1 mình là y rằng gầm giường lại vọng ra tiếng rên rỉ rất đáng sợ. 

Hôm nay cũng vậy, chồng cô lại đi công tác 2 ngày mai mới về. Phải ngủ 1 mình đã nhiều đêm rồi, nhưng Thùy vẫn chưa quen, cô vẫn nhát ma và tiếng rên rỉ đáng sợ đó cứ vọng lên mỗi đêm khiến Thùy ám ảnh kinh hoàng. Không dám ngủ sớm, tối nay Thùy thức nghịch điện thoại đến mãi gần 12h đêm mới ngủ. Thấy không có động tĩnh gì Thùy ngủ luôn, ai dè vừa thiu thiu ngủ thì tiếng rên rỉ đó lại phát ra mỗi lúc 1 lớn khiến cô hãi phát khóc.

Không thể chịu được cảnh tượng, Thùy lấy hết can đảm chạy sang phòng ô sin ngủ ké. Dù gì 2 người vẫn an toàn, đỡ sợ hơn 1 người. Con bé ô sin nó bạo lắm, nó sẽ bảo vệ cô. Thấy nó nằm chềnh ềnh trên giường Thùy khẽ lay.

- Mai ơi, cho chị ngủ ké với, chị sợ lắm không dám ngủ 1 mình.

- Thôi chị vào trong ngủ đi, em sẽ nằm ngoài canh cho chị. 

- Ừ, thế chị vào trong ngủ nhé. Ở đây chắc an toàn Nói xong ô sin chẳng thèm quan tâm xem Thùy có vào ngủ hay không, nó nằm ra bên ngoài rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp. Nằm bên đây không thấy có tiếng rên rỉ nào phát ra, Thùy an tâm mà ngủ thế nhưng nửa đêm đang ngủ ngon lành thì Thùy sốc, ú ớ không ra tiếng khi em ô sin. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn cả là Mai ngoan ngoãn đi theo không ý kiến gì.

Chồng vắng nhà, đêm nào vợ cũng nghe tiếng lạ lùng dưới gầm giường, sinh nghi liền bật đèn sáng, cô sững sờ chứng kiến hai bóng hình bên nhau - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Lấy hết can đảm, cô cầm cái đèn pin mà rón rén bước ra ngoài theo hướng tiếng rên rỉ vọng ra.  Đến gần phòng mình, tiếng rên rỉ lại ngày 1 lớn hơn. Trên giường cô là hình ảnh 2 cái bóng đang nhấp nhô 1 cách đáng sợ. Định bỏ về vì sợ, thế nhưng vừa quay lưng đi cô đã nghe tiếng Mai kêu liên tục.

 

Sốc khi biết bên trong có người đang ở cùng O - sin, Thùy run rẩy bật điện sáng choang để rồi nhìn rõ tất cả. Là chồng cô, chồng cô và Mai đang hì hục ân ái với nhau. Tiếng rên kia hóa ra lại là... Cô đã bị lừa cắm sừng 1 cách đau đớn. Giận tím người vì chuyện này, Thùy lao thẳng tới tát Mai 1 cái thật đau.

Sau vụ này, Thùy tuyên bố ly hôn chồng. Cô biết quyết định này là nóng vội nhưng Thùy không thể tha thứ cho anh được. Cô muốn anh phải ân hận cả đời vì phản bội cô, cứ nghĩ đến việc chồng lén lút quan hệ với ô sin sau lưng mình là Thùy lại tức điên lên.

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