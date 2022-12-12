Thủ thỉ với vợ điều chân thành nhất từ trước đến giờ, không ngờ tối hôm ấy, em thay đổi đến ngỡ ngàng khiến tôi hứng khởi không thôi

Vợ tôi vốn là người rụt rè, cô ấy hơi nhút nhát và hiền lành. Ngày trước tôi thích vợ ở đức tính hiền lành vì anh trai tôi lấy chị dâu khá hổ báo nên tôi không muốn dẫm vào vết xe đổ của anh ấy. Mục tiêu tuyển vợ của tôi là đảm đang, nhu mì. Và lần đầu gặp vợ qua người bạn, tôi đã thấy có cảm tình.

Mấy hôm nay đi làm mà tôi cứ cười hí hửng vì thấy dạo này vợ mình thay đổi nhiều quá. Có thể đối với người khác thấy vợ như thế thì có vẻ không thích khi cô ấy táo bạo hơn nhưng riêng tôi thì tôi thấy vui sướng.

Sau này lấy em về tôi càng hạnh phúc hơn khi biết vợ mình vẫn là gái còn trinh. Tôi yêu em gấp bội phần, chỉ có điều vợ tôi khá nhút nhát. Nếu như trong công việc em giỏi giang, quyết đoán bao nhiêu thì trong việc chăn gối em lại e ngại bấy nhiêu.

Tôi vui mừng hơn khi biết cô ấy là mọt sách nên ngại chưa muốn yêu. Lúc đó tôi thầm nghĩ: “Cô ấy xinh xắn như thế, không yêu ai thì thật phí”. Thế rồi tôi thực hiện chiến dịch trồng cây si cho đến chai mặt cuối cùng vợ cũng đổ.

Tôi cũng là gã có kinh nghiệm trường tình nên tôi thích vợ mình phải là người mạnh dạn trên giường. Một hôm hai vợ chồng ôm nhau nằm xem phim, thấy cảnh nóng vợ tôi vội quay đi và bảo tôi bật kênh khác. Tôi nói:

Chồng ơi! Dậy đi… vợ… vợ lại muốn rồi

– Chúng mình cưới nhau rồi, xem mấy cảnh này cũng là chuyện thường mà.

Vợ tôi ngượng ngùng:

– Nhìn cô kia táo bạo quá anh nhỉ.

– Ừ nhưng đó cũng là điều tốt mà, hay vợ cũng học cách táo bạo đi. Anh nghĩ chắc sẽ thú vị đấy.

– Anh đừng nói thế, hay anh đang chê em phải không?

– Chê đâu mà chê, vợ anh là nhất rồi, nhưng chuyện “chăn gối” anh muốn vợ chồng nói chuyện cởi mở với nhau thôi.

– Nếu em cũng hổ báo trên giường có khi anh sợ đấy nhé.

Vợ tôi chọc lại, tôi cười rồi hôn cô ấy:

– Em cứ thử làm thế đi.

Đêm đó chúng tôi có những giây phút ngọt ngào bên nhau, hai vợ chồng cởi mở hơn về chuyện đó. Chúng tôi tâm sự và góp ý thẳng thắn mà không ai bị chạnh lòng, tất cả vì mục tiêu hòa hợp và hạnh phúc. Hôm sau đi làm về, tôi mua tặng vợ bó hoa. Cô ấy rất hạnh phúc, ăn cơm xong cô ấy nháy mắt với tôi. Tôi ngớ người ra chưa hiểu gì, cô ấy vòng tay ôm tôi và nói:

– Anh lên tắm đi rồi chờ em nhé. Em giải quyết đống bát đĩa này đã.

Tôi thấy nổi hết da gà vì những lời mơn trớn đó, thú thực tôi hồi hộp như ngày đi hỏi vợ vậy. Bước lên cầu thang mà cảm giác trong người cứ lâng lâng sung sướng. Tắm xong, lúc vừa bước vào phòng, trên tay vẫn cầm cái khăn xoa xoa mái tóc, tôi đứng hình khi thấy vợ ngồi trước bàn trang điểm, thoa kem dưỡng da và trên người mặc 1 bộ váy ngủ màu đỏ mỏng manh đầy quyến rũ. “Ôi cô ấy thật đẹp đáng lẽ cô ấy nên mặc nó từ lâu rồi chứ” – Tôi thầm nghĩ.

Tôi vòng tay ôm vợ, cảm giác này còn tuyệt hơn cả đêm tân hôn. Sau khi đã “trả bài” xong tôi ôm vợ lăn ra ngủ, lúc đang ngủ ngon thì vợ đạp đạp vào người...

Hôm sau tuy hơi mệt nhưng tôi vẫn thấy vui, chỉ 1 lần nói chuyện bóng gió, ai ngờ vợ mình thay đổi chóng mặt. Thú thực tôi bắt đầu hứng khởi sau mỗi giờ làm để về nhà nhanh với vợ. Cô ấy càng ngày càng tỏ ra quyến rũ và ngọt ngào. Có lẽ vợ chồng trao đổi thẳng thắn rồi cùng nói chuyện chân thành sẽ giải quyết được mọi việc không chỉ chuyện ấy mà cả nhiều chuyện trong cuộc sống nữa. Tôi thấy hạnh phúc với những gì mình có. Tôi mong rằng mọi cặp vợ chồng đều có thể nói chuyện chân thành và hòa hợp nhau trong mọi chuyện.