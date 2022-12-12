Chồng cùng nhân tình ân ái trong khách sạn, vợ dẫn ngay tình trẻ đến thuê phòng bên cạnh và màn ‘mặt chạm mặt’ khiến anh ta căng thẳng tột cùng

Tâm sự 12/12/2022 06:41

Anh ta ngoại tình nên tôi phải nghĩ cách khiến anh trả giá đắt. Việc anh đưa người tình vào khách sạn tôi đã tính từ trước, thủng thẳng theo sau, tôi làm cho anh ta một phen hoảng hốt.

Cuối cùng thì sau gần 10 năm kết hôn Thư đã phải trải qua cảm giác đầy đau đớn khi biết chồng ngoại tình. Nếu không phải vì nghĩ đến 2 đứa con, có lẽ cô đã muốn chấm dứt tất cả với người đàn ông đó. Cô với chồng không phải chỉ có với nhau ngần ấy năm gắn bó mà trên hết cả hai đã cùng đồng hành qua bao khó khăn. Ấy vậy mà giờ, khi có chút tiền, có chút danh vọng anh lại ngay lập tức bị vướng vào lưới tình tầm thường.

Càng nghĩ Thư càng hận lắm. Cô đã định đánh ghen một trận ầm ĩ rồi muốn ra sao thì ra. Nhưng rồi ngẫm lại, dù cho cô với chồng có phải ly hôn đi chăng nữa thì cô cũng muốn giữ thể diện cho anh, cho các con sau này không mang tiếng.

Hơn nữa, Thư cũng biết, anh vướng vào mối quan hệ ngoài lề đó cũng là bởi cô nhân tình mồi chài. Ả ta còn quá trẻ, ham hố thấy anh giàu nên muốn lợi dụng chứ chẳng yêu thương gì. Nghĩ đi nghĩ lại, cô không muốn gia đình mình tan nát chỉ vì một ả đàn bà tầm thường như thế.

Chồng cùng nhân tình ân ái trong khách sạn, vợ dẫn ngay tình trẻ đến thuê phòng bên cạnh và màn ‘mặt chạm mặt’ khiến anh ta căng thẳng tột cùng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi Thư quyết tâm giành lại chồng trong thế ngẩng cao đầu, khiến anh phải hối hận mà quay về. Thư lẳng lặng theo dõi, phát hiện các thói quen của chồng với bồ. Sau đó, cô đi tìm thuê một người đàn ông cao to, đẹp trai để… diễn kịch cùng mình.

Ngày hôm đó, biết chồng dẫn nhân tình đi nhà nghỉ, cô gọi cho “tình hờ” tới, cả hai cùng thuê ngay phòng bên cạnh. Ở kế bên, cô cố tình phát ra những tiếng nói, tiếng cười lớn để phòng kia chồng nghe thấy. Đúng như những gì cô dự tính, vào nhà nghỉ với nhân tình nhưng Tú – chồng cô bắt đầu ngồi thinh lặng để nghe. Anh nhận ra giọng nói quen thuộc của vợ mình ở ngay phòng bên, kèm theo đó là tiếng đàn ông. Hai bên nói cười khúc khích.

Nóng mặt, Tú bất chấp việc mình cũng đang ở cùng với bồ, anh xông sang đập cửa phòng bên cạnh với hi vọng “bắt quả tang vợ ngoại tình”. Sau tiếng đập cửa sỗ sàng ấy, Thư ra mở cửa, không quên có hình ảnh người đàn ông kia đang ôm eo từ phía sau. Thư diễn sự ngạc nhiên đôi chút rồi tỉnh queo:

- “Anh cũng hay thuê phòng ở đây à? Em không biết, thôi để lần sau tránh ra cho đôi bên đỡ chạm mặt”.

Sự bình thản của Thư khiến Tú gần như phát điên:

- “Em làm cái quái gì vậy. Em bị anh bắt quả tang đi ngoại tình mà mặt còn nhơn nhơn lên như thế à?”.

Tới lúc này, người đàn ông được Thư thuê lao ra, nắm lấy cổ áo Tú mà dằn mặt:

- “Anh ăn nói cho cẩn thận. Anh xem lại mình có tử tế không? Anh không được phép xúc phạm người phụ nữ mà tôi yêu, nếu không anh đừng trách tôi”.

Chồng cùng nhân tình ân ái trong khách sạn, vợ dẫn ngay tình trẻ đến thuê phòng bên cạnh và màn ‘mặt chạm mặt’ khiến anh ta căng thẳng tột cùng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tú toan đánh lại nhưng quả thật người đàn ông đó quá cao lớn khiến anh bất lực. Tú cảm thấy đầy nhục nhã khi không thể làm gì gã nhân tình của vợ. Còn Thư vẫn tiếp tục vở kịch của mình:

- “Thôi anh về phòng bên với cô ấy đi, bọn em sẽ đi chỗ khác. Anh về đi không cô ấy lại buồn. Anh đã có ý định bỏ vợ để cưới người ta thì đừng làm người ta tổn thương”.

Nghe tới đây, Tú quát lên:

- “Ai nói anh sẽ bỏ vợ để cưới cô ta… Đó chỉ là loại gái vớ vẩn quen qua đường thôi…”

Thư nghe thấy vậy tiếp lời:

- “Chính cô ấy đã tâm sự với em. Khi em biết anh không còn yêu em nữa, anh yêu cô gái đó và muốn cưới cô ấy, em đã rất đau khổ. Nhưng rồi em cũng hiểu không nên níu kéo khi hết tình yêu. Thật may những ngày tháng đó, anh ấy đã luôn bên em…”

Trong vai nhân tình của Thư, người đàn ông kia đạo mạo bước tới:

- “Chào anh! Thật không được hay lắm khi gặp nhau ở hoàn cảnh này, nhưng tôi yêu vợ anh thật lòng và tôi sẵn sàng làm mọi thứ để cưới cô ấy. Đây là danh thiếp của tôi. Nếu anh khó khăn, anh cần bao nhiêu tiền, chỉ cần nhắn cho tôi 1 câu, ngay lập tức tôi sẽ chuyển tiền cho anh. Hai người ly hôn, anh có thể đến với người mà anh yêu, còn tôi sẽ có cơ hội để chăm lo cho cô ấy cả đời. Tôi không chịu được khi thấy người phụ nữ mà mình yêu phải khổ”.

Nhìn tấm danh thiếp khi tên và chức vụ của người đàn ông đó, Tú ngắn tũn mặt lại. Hóa ra, vợ anh lại có giá đến như vậy. Vừa lúc đó, cô nhân tình chạy sang, nắm lấy tay Tú ra điều gắn bó. Anh cay cú tát cả một cái trời giáng và đuổi đi:

- “Cô về đi, về ngay cho tôi, từ giờ coi như tôi với cô không quen biết. Tôi không ngờ cô lại lén lút làm điều đó sau lưng tôi”.

Thư cùng với “người tình” về trước, mặc cho Tú níu tay cô lại nhưng cô từ chối. Trên đường về, ngồi trên chiếc xe đắt tiền mà cô thuê, Thư nhận được những tin nhắn liên hồi từ chồng:

- “Anh xin lỗi, anh ngàn lần xin lỗi em. Anh không bao giờ muốn mất em. Mong em hãy cho anh cơ hội. Anh biết anh không giàu có và quyền thế như anh ta nhưng anh hứa anh sẽ không bao giờ phạm sai lầm thêm nữa. Hãy cho anh cơ hội để chuộc tội của mình”.

Thư mỉm cười đắc thắng, vậy là cô đã giữ chồng thành công, một cách đầy danh giá…

 

Bắt quả tang chồng theo tình nhân đến thuê nhà nghỉ, nhân lúc hai người vừa làm chuyện đó thành công, vợ hất hàm nói một câu khiến anh hoang mang tột độ

Bắt quả tang chồng theo tình nhân đến thuê nhà nghỉ, nhân lúc hai người vừa làm chuyện đó thành công, vợ hất hàm nói một câu khiến anh hoang mang tột độ

Nhìn thấy tôi có mặt tại nơi hai người có cuộc hẹn hò, chồng tôi tái mét đến không dám nói một lời, tất nhiên việc 'ăn vụng' của anh ta tôi đã biết từ trước.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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