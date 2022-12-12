Rủ bạn gái ‘một lần’ qua đêm, vừa cởi bỏ lớp áo trên người, anh choáng váng với những gì chứng kiến, càng bất ngờ vì sự thực tiết lộ sau đó

Hiền là cô gái nằm trong số 6 sinh viên năm cuối tới công ty tôi thực tập. Ngay lần đầu tiên nhìn thấy em tôi đã bị đổ đứ đừ bởi vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu với khuôn mặt tròn trịa của em. Ngay lập tức tôi xin với chị trưởng phòng cho tôi hướng dẫn em trong suốt thời gian thực tập. Và tôi đã nhận được cái gật đầu đống ý của chị…

Cơ hội gần gũi người đẹp đã nằm trong tầm tay và nó được tôi tận dụng triệt để. Hết giờ làm tôi thường rủ Hiền đi ăn chè hoặc uống nước để tạo sự gần gũi…

- Thằng Thanh tẩm ngẩm tầm ngầm thế mà ghê thật. Nhận hướng dẫn em xong rồi biến em thành của riêng mình luôn. Nhưng cậu cũng phải đề phòng nhé, mấy em xinh bây giờ mưu mô lắm. Toàn nhân cơ hội thực tập thế này để cưa 1 anh, đảm bảo cho mình có việc sau khi ra trường đấy. Ổn định rồi thì nó sẽ nhắm tới anh khác ngon hơn. Đôi khi còn dùng màng trinh giả để lừa mấy gã khù khờ như cậu đấy.

Cơ hội gần gũi người đẹp đã nằm trong tầm tay và nó được tôi tận dụng triệt để. Hết giờ làm tôi thường rủ Hiền đi ăn chè hoặc uống nước để tạo sự gần gũi. Và rồi gần tới cuối đợt thực tập thì em đã chính thức trở thành người yêu của tôi. Thậm chí tôi đã dự định đưa Hiền về ra mắt mẹ và tính chuyện cưới xin luôn. Mấy chị trong phòng ai cũng bảo tôi ranh ma:

- Chị cứ đùa, em không nghĩ Hiền là người như thế đâu.

- Thì tôi cứ nói thế cho cậu phòng trước không sau hối không kịp.

Đúng là khi tán Hiền tôi không hề nghĩ tới điều này bởi tôi một mực tin tưởng ở em, nhưng lúc nghe chị trong phòng nói thế thì đúng là cũng hơi giật mình. Đúng là cuộc sống này luôn có rất nhiều bất ngờ không thể đoán trước được. Vậy là để cho chắc, tôi quyết định thử kiểm tra bạn gái 1 lần.

Tất nhiên nếu đề đạt thẳng em vào nhà nghỉ thì Hiền sẽ không đồng ý đâu, tôi đành nghĩ ra cách đ.ánh lừa em vậy. Và hôm đó cơ hội đã đến, kết thúc đợt thực tập, giám đốc đã hứa sẽ nhận em vào làm sau khi ra trường (tất nhiên là phải có thêm những lời nói trọng lượng từ tôi), tôi rủ bạn gái ra quán ăn mừng. Hiền không chút nghi ngờ đồng ý luôn.

Tôi quyết định chúc em thật sau rồi gọi taxi đưa Hiền vào nhà nghỉ. Quá say nên cô ấy cứ ôm chặt lấy tôi, tôi đưa đi đâu thì theo đó chứ chẳng biết gì. Bản thân tôi lúc này vẫn tin tưởng Hiền trong sạch, sau hôm nay nhất định tôi sẽ đưa em về ra mắt mẹ và xin cưới.

Ảnh minh họa: Internet

Hiền vừa nằm vật ra giường nhà nghỉ, tôi lao tới ngay. Nhưng vừa v.én v.áy em lên thì sốc ngất. Chỗ đó của em vừa rộng, vừa thâm, gái trinh không thể nào thế này được. Tôi đã từng lên giường với cô người yêu cũ còn trinh nên tôi có kinh nghiệm. Tôi thất vọng toàn tập về cô bạn gái xinh xắn, suýt chút nữa tôi đã bị lừa.

Tôi ném lại tờ 200 ngàn cho Hiền trả tiền nhà nghỉ rồi ra bắt taxi về, bỏ mặc em say không biết gì ở đó. Lên taxi tôi nhắn tin chia tay luôn chứ không lằng nhằng thêm nữa. Tối ấy Hiền có gọi điện nhưng tôi kiên quyết không bắt máy và tắt máy luôn, tôi sợ những lời van xin của em sẽ khiến mình mềm lòng.

Sáng hôm sau khổi động lại máy không thấy cuộc gọi nhỡ nào nữa nên tôi yên tâm đến công ty. Tôi cũng không quên báo cho các chị cùng phòng chuyện chia tay Hiền vì phát hiện ra sự thật động trời đó, các chị cũng chia buồn với tôi và nói chấp nhận được thực tế bạn gái mất trinh thì quay lại nhưng tôi nói không bao giờ.

Ngày hôm sau Hiền cũng không gọi điện làm phiền tôi gì cả, cô ấy cũng là người biết điều, cho tới chiều ngày hôm sau, vừa mới đi làm về đang loay hoay dắt xe qua con ngõ lụt vì mưa thì giật b.ắn mình khi có người hét to lên gọi tên tôi:

- Anh Thanh, anh Thanh ơi…

- Cái thằng sửa xe đạp làm tao hết hồn. Có chuyện gì…

- Em sắp lấy vợ?

- Hả? Mày nhanh hơn anh mày rồi.

- Vâng, nó cũng là cái duyên anh à. Gặp nhau 1 đêm quyết định cưới luôn.

- Cái gì?

Đêm hôm trước cô ấy say, lại cứ lang thang ngoài đoạn đường này. Em thương tình cho vào lán ngủ nhờ, rồi thì đêm đó 2 đứa bất ngờ… Bạn gái em đấy, vừa xinh lại còn trinh nguyên nữa anh à.

Vừa nói tên sửa xe đạp vừa hí hửng giơ đôi tay đầy dầu mỡ ra với tấm ảnh trên tay, nhìn vào cô gái trong ảnh tôi sốc ngất. Đó chẳng phải là Hiền sao? Hiền còn trinh ư? Lẽ nào lại như thế.

Tôi dắt vội xe về nhà gọi điện cho Hiền:

- Đêm đó tôi tìm tới nhà anh để muốn chứng minh cho anh thấy tôi còn trinh nhưng anh lại tắt máy. May mắn anh ấy đã cho tôi vào ngủ nhờ…

- Tưởng cô lấy ai chứ lấy thằng sửa xe đạp nghèo rớt thì cũng chỉ như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu thôi.

- Thế anh lại chưa biết gì rồi. Anh ấy sửa xe đạp nhưng bố mẹ ở hết nước ngoài đấy. Chúng tôi cưới xong là sang châu Âu trăng mật, dự định tổ chức đám cưới ở khách sạn 5 sao, hôm đó anh nhớ tới dự.

Tôi điếng người, tai ù đi khi nghe những lời Hiền nói. Xấu hổ tột cùng, tôi buông thõng điện thoại không nói thêm được câu gì.