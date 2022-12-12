Chồng đột nhiên ‘rước’ cô em họ về nhà, đêm nào tôi cũng nghe tiếng lục cục trong nhà tắm còn chồng thì vã mồ hôi hột và cảnh tượng khiến tôi không thốt thành lời

Tâm sự 12/12/2022 11:37

Từ ngày có cô em họ, gia đình tôi cũng vui vẻ hẳn lên. nhưng mỗi ngày, tôi lại nghe tiếng động lạ trong nhà tắm nhiều đến quen thuộc. Cho đến một ngày thì...

Từ ngày có Trang (cô em họ xa của chồng) chuyển về nhà tôi sống không khí trở nên vui tươi hẳn. Trang 27 tuổi chưa chồng nhưng em khá xinh. Nhiều lúc chị em tâm sự tôi khuyên cô ấy lấy chồng đi cho có chỗ dựa sau này, Trang chỉ cười và nói 1 câu khiến tôi choáng: “Em sẽ không kết hôn đâu chị ạ, em bằng lòng với cuộc sống độc thân”.

Không biết sao Trang lại nghĩ thế, nhưng tôi thấy làm em như thế là dại quá. Ai đời cứ sống cô độc mãi đến già sao? Cũng từ ngày có Trang về ở thằng cu Tý nhà tôi chăm học lên hẳn, tối nao Trang cũng kèm nó học và nói chuyện với cu cậu nên thằng bé quý Trang như thần tượng ấy. Vui vì có Trang đến, tôi cứ an tâm giao lại cu Tý cho em ấy mà dốc hết sức lực vào việc kiếm tiền.

Không hiểu dạo này chồng tôi bị bệnh gì mà đêm nao cũng mất ngủ. Sợ tôi tỉnh giấc anh toàn ra phòng khách nằm đến mãi tận 3h sáng mới vào giường nhưng lúc ấy người anh cứ vã hết mồ hôi hột khiến tôi ôm mà cứ thấy dính dính rõ kinh. Chồng đã bị mất ngủ là 1 chuyện, ai đời Trang mới đến ở nhà tôi được gần tháng thì cô ấy cứ nôn ọe rồi không ăn được cơm suốt. Nghi Trang có vấn đề về hệ tiêu hóa tôi rủ cô ấy đi khám mà nhất định Trang từ chối và nói chỉ là bệnh nhẹ thôi không cần đến viện.

Chồng đột nhiên ‘rước’ cô em họ về nhà, đêm nào tôi cũng nghe tiếng lục cục trong nhà tắm còn chồng thì vã mồ hôi hột và cảnh tượng khiến tôi không thốt thành lời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế rồi một ngày tôi phát hiện ra nguyên nhân chồng mất ngủ, em họ nôn ọe suốt là vì đâu. Đêm hôm ấy tôi dậy đi vệ sinh, mắt nhắm mắt mở bước ra nhà vệ sinh không bật điện tôi hoảng hốt khi nghe thấy tiếng rên rỉ từ nhà tắm bên cạnh vọng ra. Tiếng rên kèm theo tiếng thở gấp gáp hòa trộn vào nhau khiến tôi nghĩ ngay tới chuyện nam nữ. Nhưng nhà tôi thì làm gì có ai khác mà xảy ra chuyện này.

Đi thật nhẹ để theo dõi xem ai mà dám vào nhà tôi ân ái lúc đêm khuya thế này thì khi cánh cửa vừa hé ra tôi đã sốc khi thấy 2 người trong đó không ai khác chính là chồng tôi và em họ. 2 người ấy đang quấn lấy nhau, trao nhau những yêu thương mà tim tôi đau đớn vô cùng. Thì ra chồng tôi đưa Trang về đây sống là vì chuyện này sao? Bảo sao anh và cô ta đều đổ bệnh sau thời gian ngắn gần nhau như thế.

Bình tĩnh lại, tôi gạt nước mắt đau đớn bật điện sáng choang lên. Ánh điện vừa sang tôi đẩy hẳn cửa nhà tắm nhìn vào khiến cả Trang và chồng đều hốt hoảng dừng lại hành động khinh bỉ đó ngay lập tức. Thấy tôi đang đứng trước cửa, chồng và Trang ú ớ không nói lên lời. Cả 2 người tôi rồi vội quỳ sụp xuống chân xin tôi tha thứ các kiểu.

- Mình à. Mình tha cho anh đi. Anh nhiều ham muốn quá nên mới tìm đến Trang.

- Thế ư? Anh có cả thú vui với em họ mình cơ à? Anh làm vậy không sợ có lỗi với dòng tộc nhà mình sao?

- Chị… thực ra em và anh ấy không có quan hệ huyết thống gì hết. Em chỉ là người cùng làng với anh ấy thôi, anh ấy đã nói dối chị để đón em về đây ở và rồi…

- Thật nực cười. 2 người nói dối tôi, diễn trước mặt tôi bao ngày như thế ư? Vậy mà tôi vẫn tin, vẫn nghĩ 2 người là anh em họ thật đấy. Giờ chuyện đã rõ theo cô 1 người phụ nữ bị cắm sừng như tôi sẽ phải làm gì?

- Em biết em sai rồi, nhưng chỉ xin chị hãy tha thứ cho anh ấy. Em sẽ ra đi và không gặp lại anh nhà nữa. Như thế có được không chị.

- Chỉ đơn giản như thế thôi sao? Tôi đau và hận 2 người lắm, tôi sẽ khiến 2 người phải trả giá. Giờ thì 2 người hãy cút đi cho khuất mắt tôi.

Đuổi thẳng 2 người đó đi ngay lập tức, tôi ngã khụy xuống đất mà khóc nấc lên. Chưa bao giờ tôi nghĩ mình phải đối mặt với chuyện này. Có lẽ tôi cả tin quá nên mới bị người ta cắm sừng 1 cách đau đớn như vậy. Ngồi suy nghĩ cả đêm tôi không biết mình nên làm gì đây? Trả thù 2 người họ hay bỏ qua mọi chuyện và chấp nhận 1 người chồng phản bội?

Chồng vắng nhà, đêm nào vợ cũng nghe tiếng lạ lùng dưới gầm giường, sinh nghi liền bật đèn sáng, cô sững sờ chứng kiến hai bóng hình bên nhau

Chồng vắng nhà, đêm nào vợ cũng nghe tiếng lạ lùng dưới gầm giường, sinh nghi liền bật đèn sáng, cô sững sờ chứng kiến hai bóng hình bên nhau

Rón rén cầm đèn pin tìm đến cửa phòng, cô kinh hãi khi tiếng kêu ngày càng lớn. Lấy hết can đảm, cô bật đèn sáng choang rồi kinh hãi nhận ra sự thật.

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Từ khóa:   tâm sự gia đình tâm sự eva tâm sự tình yêu

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