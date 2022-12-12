Chồng nói có việc canh mộ mẹ, nhưng sáng sớm trở về với cái quần ướt nhẹp để rồi vợ chứng kiến cảnh đau lòng phía sau

Hồng lấy được Thắng ai cũng nói là may mắn. Mẹ Thắng hiền lành lắm, cả làng này ai cũng biết. Thắng vừa chăm làm, vừa chịu khó, tuy là có tiếng hơi đào hoa một chút nhưng đàn ông ai chẳng không tật này thì tật khác, có ai là hoàn hảo bao giờ đâu. Mà Hồng cũng tin rằng Hồng đủ bản lĩnh để sau khi kết hôn, Thắng không thể đi ngoại tình được. Chẳng ai có vợ đẹp, con khôn mà lại thích ra ngoài mèo mỡ cả. Nhưng Hồng đâu có hiểu, đó chỉ là suy nghĩ của mình Hồng mà thôi.

Thay vì đi vào nghĩa trang, Thắng lại rẽ thẳng sang nhà cô hàng xóm góa chồng. Hồng có nhìn nhầm không, Hồng hoa mắt, do trời tối hay đích thị Thắng đã phản bội Hồng. Lại gần căn nhà đó, không gõ cửa vội…

Mẹ chồng Hồng đột ngột lâm bệnh nặng đúng khi Hồng mang thai tháng thứ 3. Căn bệnh diễn biến quá nhanh khiến mẹ chồng Hồng mất sớm dù cho vợ chồng Hồng đã cố gắng chữa trị. Ai cũng nói đó là số trời. Hồng thương mẹ chồng, khóc hết nước mắt. Còn Thắng cứ như người mất hồn vậy. Mất đi người mẹ, ai chẳng như vậy. Vợ chồng chỉ còn biết nhìn nhau, động viên nhau vượt qua nỗi đau, cố gắng vì tương lai phía trước, vì cả đứa con đang ở trong bụng nữa.

Cuộc sống hôn nhân của Hồng những ngày đầu vô cùng êm đềm. Vợ chồng cùng đi làm, tôi về lại cùng quây quần bên mâm cơm gia đình ấm cúng. Mẹ chồng nàng dâu hòa hợp, vợ chồng lúc nào cũng thấu hiểu, chia sẻ nhau. Tiếng cười lúc nào cũng vang rộn khắp căn nhà nhỏ. Nhưng nguồn vui ấy duy trì chẳng được bao lâu.

Sau khi mẹ chồng mất, mọi công việc trong nhà đổ hết lên vai Hồng. Trước kia có mẹ chồng giúp ít nhiều, Hồng đi làm về còn có thời gian nghỉ ngơi. Bây giờ thì Thắng cũng bận, là phụ nữ, thương chồng, Hồng lại dặn lòng phải cố gắng.

Bụng bầu của Hồng thấm thoắt rồi cũng sang tháng thứ 8. Chuyện vợ chồng cũng không còn tiếp diễn nữa. Thực ra là nó có vẻ ngừng trệ kể từ ngày mẹ chồng Hồng mất. Phần vì Hồng mệt và cũng vì Hồng sợ ảnh hưởng đến con. Chửa con so nên Hồng phải cẩn thận. Hồng cũng biết Thắng là người nhu cầu cao nên cũng để ý Thắng lắm. Không phải Hồng không tin Thắng mà sự đời này lắm chuyện khó lường lắm, phòng trước thì hơn. Ấy thế mà Hồng chẳng ngờ…

- Đêm qua mẹ về báo mộng dạo này mẹ lạnh em ạ! Có khi anh ra ngủ trông mẹ mấy hôm. Chắc mẹ nhớ vợ chồng mình lắm!

Hồng thì không tin lắm vào mấy chuyện tâm linh kiểu này nhưng có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Mà mẹ chồng Hồng lúc sinh thời cũng tốt với Hồng lắm, đây cũng coi như chuyện hiếu nghĩa cả thôi. Hồng đồng ý.

Tính đến nay cũng đã được 2 tuần Thắng đi canh mộ cho mẹ. Cứ tưởng ra đó mất ngủ, người Thắng phải mệt mỏi thế mà Hồng thấy Thắng lại có vẻ khỏe ra, tinh thần sảng khoái lắm. Mà Thắng cũng không thấy cằn nhằn chuyện vợ chồng không được gần gũi nhau nữa. Hồng thấy kì lạ quá. Hỏi thì Thắng lại bảo:

-Em chẳng hiểu gì cả, do mẹ đang che chở, phù hộ cho vợ chồng mình thôi! Còn chuyện vợ chồng mình gần nhau, anh nghĩ rồi, em nói đúng, anh phải cố nhịn vì con.

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Hồng có lẽ sẽ không nghĩ nhiều thêm nữa cho đến hôm ấy, Thắng trở về nhà lúc 4 giờ sáng với cái đũng quần ướt nhẹp. Hôm ấy, Hồng tự nhiên mất ngủ, có lẽ vì con đạp nhiều mà trong lòng Hồng lại cứ thấy có gì đó bất an. Thấy Hồng, Thắng giật b.ắn mình như vừa làm xong chuyện gì lén lút.

Nhìn cái đũng quần ướt nhẹp của Thắng một cách khó hiểu. Hồng định hỏi nhưng lại sợ Thắng ngại. Hồng nghĩ bụng chắc Thắng sợ ma chăng? Mọi hôm không sao, hôm nay đột ngột sợ ma là sao chứ, Hồng thầm nghĩ. Hay ngoài đó có biến gì rồi? Hồng cố gắng tỏ ra bình thường như không có chuyện gì rồi hôm sau, lúc Thắng vừa đi ra ngoài, Hồng lén bám theo để bảo vệ Thắng và tìm nguồn gốc sự lạ. Hồng đâu có ngờ…

Thay vì đi vào nghĩa trang, Thắng lại rẽ thẳng sang nhà cô hàng xóm góa chồng. Hồng có nhìn nhầm không, Hồng hoa mắt, do trời tối hay đích thị Thắng đã phản bội Hồng. Lại gần căn nhà đó, không gõ cửa vội, nhìn qua khe cửa sổ, Hồng c.hết lặng. Thắng đang ôm hôn cô hàng xóm đó trong tay, miệng còn không ngừng nói nhớ nhung nhau nữa. Thắng còn bảo cô nhân tình:

- Tại em sáng qua làm đổ nước vào quần anh làm anh về bị mụ vợ bắt gặp. May mà cô ta không nghi ngờ gì đấy không thì còn lâu anh mới sang được với em.

Hồng đẩy cửa vào, nhìn Thắng bằng ánh mắt căm hận. Thắng luống cuống buông cô hàng xóm ra, cô ta thì sợ Hồng đ.ánh g.hen, co rúm người lại nhờ Thắng bảo vệ. Hồng thực sự không dám tin Thắng lại có thể vịn vào cái cớ đi thăm mộ mẹ mà làm ra chuyện bỉ ổi đến vậy. Giáng cho Thắng cái tát trời giáng, Hồng lao ra ngoài. Trời tự nhiên nổi gió, người Hồng lạnh buốt. Nhưng có thấm vào đâu so với những gì Hồng đang chịu đựng. Nghĩ đến mẹ chồng, nghĩ đến đứa con chưa chào đời, Hồng rơi nước mắt. Cuộc hôn nhân này, Hồng phải làm sao đây?