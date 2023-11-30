Sau màn âu yếm rã rời với chồng, cô vợ lấy cớ sang phòng con ngủ, tôi bèn đi theo thì nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ sân thượng, đá tung cửa thì bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt

Tâm sự 30/11/2023 07:05

Xong chuyện, Loan nói với chồng là muốn sang phòng con ngủ cho ngon. Hùng thấy vợ mới đi về còn mệt nên Hùng không nói gì.

Nhìn bên ngoài, có thể thấy cuộc sống vợ chồng Loan và Hùng khá hạnh phúc, người người đều tấm tắc khen nhà có phúc được cả vợ lẫn chồng. Dù công việc của Loan đem lại nguồn thu nhập cao hơn chồng nhưng Loan chẳng bao giờ tỏ thái độ khinh thường chồng cả. Còn Hùng dẫu đảm đương việc nhà, đưa đón con đi học nhưng anh vẫn luôn vui vẻ và yêu thương vợ hết mực.

Khi bé Vân cũng được 3 tuổi thì Hùng có ngỏ ý với Loan là sinh thêm bé nữa cho bé Vân nó có em, Loan nói cô đang tranh chức trưởng phòng kinh doanh nên xin khất chồng 1 năm nữa. Hùng sẵn sàng đồng ý vì hơn ai hết anh hiểu rõ công việc của vợ.

Sau màn âu yếm rã rời với chồng, cô vợ lấy cớ sang phòng con ngủ, tôi bèn đi theo thì nghe thấy tiếng rên rỉ phát ra từ sân thượng, đá tung cửa thì bàng hoàng với cảnh tượng trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có lần, có anh bạn ở xa ghé nhà chơi thì thấy Hùng đang chuẩn bị cơm nước, tắm rửa cho con thì anh bạn trêu:

- Quen chú được chục năm mà không ngờ chú chiều vợ kinh thật đấy! Anh là anh phục chú khoản này, anh là anh chịu. Mà chú có thấy công việc của vợ có nhiều mối quan hệ, tiếp xúc với nhiều đàn ông thành đạt, chú không sợ mất vợ sao?

Hùng trả lời:

- Chính vì biết vợ tiếp xúc với nhiều người đàn ông hơn mình nên em càng phải chiều vợ để cô ấy không có giây phút nào bị lầm lỡ khi ở bên ngoài đấy anh à. Có ông chồng chiều chuộng, yêu thương đợi sẵn ở nhà rồi thì còn bà vợ nào nỡ lăng nhăng nữa chứ.

Vợ chồng Hùng hợp nhau mọi thứ, từ tính cách, cuộc sống đời thường cho đến chuyện ân ái vợ chồng cũng viên mãn lắm. Sinh lý của cả 2 đều khỏe nên có những đêm vợ chồng làm chuyện ấy tới 3 lần là điều bình thường và chưa bao giờ Hùng khiến vợ phải phật ý cả.

Đợt vừa rồi Loan đi công tác 1 tháng nên vợ chồng kiêng chuyện đó cũng khá lâu. Ngay hôm vợ về Hùng háo hức lắm, nhấp nháy vợ:

- Hôm nay phải 3 ‘hiệp’ vợ nhé, kiêng cả tháng rồi chồng thèm chết.

Loan chỉ cười nhẹ một cái mà không có ý từ chối. Vậy là sau 1 tháng xa cách, hai vợ chồng lại lao vào nhau vồ vập như những cặp đôi mới cưới. Xong chuyện, Loan nói với chồng là muốn sang phòng con ngủ cho ngon. Hùng thấy vợ mới đi về còn mệt nên Hùng không nói gì. Hùng lập tức có cảm giác không hay. Hùng lập tức lén đi theo Loan, thì anh bất ngờ khi thấy Loan không qua phòng con lại đi thẳng lên sân thượng.

Vừa mới bước tới cửa sân thượng Hùng chết đứng khi nghe có tiếng người:

- Hay làm ngay ở đây thôi anh, sợ sang nhà anh rồi lúc chồng em tỉnh chồng em vào phòng con lại không thấy em đâu thì không hay.

 

Hùng như chết lặng khi nghe cuộc trò chuyện của 2 người, anh lao lên đạp tung cái cửa sân thượng, cảnh tượng trước mắt khiến Hùng rụng rời. Người đứng trước mặt anh là gã hàng xóm nhà bên và vợ mình.

Gà hàng xóm nhanh chân thoát thân theo đường mà hắn leo lên. Còn với cô vợ, cô chỉ biết cúi gầm mặt xuống đất và không nói được lời nào. Hùng vẫn không thể nào cho vợ một cái tát vì anh luôn yêu vợ mình hết lòng, anh im lặng rồi lặng lẽ đi xuống, để lại cô vợ với màn đêm im lặng đến đáng sợ.

Sau đêm mãn nguyện đến tận sáng với thanh mai trúc mã, tôi đên nhà xin hỏi cưới thì sốc nặng khi nghe được bí mật động trời từ chính miệng em nói

Sau đêm mãn nguyện đến tận sáng với thanh mai trúc mã, tôi đên nhà xin hỏi cưới thì sốc nặng khi nghe được bí mật động trời từ chính miệng em nói

Với tôi, em là cô gái hoàn hảo, luôn hơn tôi về mọi mặt dù ngoại hình không quá xinh nhưng dễ thương và đáng yêu vô cùng. Từ thời đi học, em đã tỏ ra là người ưu tú khi luôn đứng đầu trường, là lớp trưởng, bí thư đoàn trường… Em luôn khiến tôi có cảm giác tôi nhỏ bé so với em.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva chuyện eva Tâm sự chuyện eva hôn nhân tình yêu Tâm sự chuyện vợ chồng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Trót vung tay đánh vợ lần đầu khi thấy cô ấy tính toán 500 nghìn với chính bố đẻ

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Vì sao loại rau quen thuộc này lại sở hữu nguồn dưỡng chất dồi dào?

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

Lý Á Bằng nỗ lực gây dựng lại sự nghiệp ở tuổi 54 sau nhiều biến cố

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Mối tình 5 năm kết thúc đột ngột chỉ vì một câu nói của mẹ bạn trai

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Hành động vô tình của người vợ mang thai khiến chồng ngoan ngoãn suốt 9 tháng 10 ngày

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Sự thật sau kết quả ADN khiến cả gia đình ngơ ngác và quyết định của người mẹ chồng

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Nghi chồng lập quỹ đen cho người ngoài, tôi âm thầm tích vén tiền riêng để rồi ôm hối hận

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Sự trở về bất ngờ của chồng cũ trong đêm mưa và lời thỉnh cầu muốn gặp con

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu

Tin nhắn bất ngờ trước ngày cưới 3 ngày và chuyến đi đặc biệt của cô dâu