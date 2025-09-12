Sau ly hôn, em chồng ở nhờ cả năm, tôi chỉ cho ăn rau luộc, ngày rời đi, thứ cô ấy để lại khiến tôi xấu hổ ê chề

Tâm sự 12/09/2025 22:50

Tháng đầu tiên, em chồng có đưa cho tôi 3 triệu tiền ăn uống, sinh hoạt. Tôi thật thà kể với chồng, không ngờ anh nhảy dựng lên: “Em nghĩ gì mà lấy tiền của nó? Nó mới ly hôn chồng, làm gì có tiền, mai mang trả nó ngay”.

Trước đây tôi không có cảm tình với em chồng lắm. Gia đình tôi vốn dĩ không có điều kiện, đã vậy tháng nào chồng tôi cũng chu cấp cho em gái mấy triệu bạc. Tôi biết chuyện nên thật lòng cảm thấy không thoải mái chút nào.

Cách đây gần một năm, em chồng tôi ly hôn. Vì là chuyện tế nhị nên tôi không hỏi cô ấy được chia bao nhiêu tài sản, có điều tôi nghĩ cũng không nhiều lắm. Lúc đầu, cô ấy thuê một căn nhà trọ nhỏ để tiện đi làm. Vừa ra ở được vài tháng thì bị trộm, thế là chồng tôi lo lắng cho em gái, bắt em phải dọn đồ đến sống cùng chúng tôi cho an toàn. Đứng trước tình huống đó, tôi cũng đồng ý, chẳng lẽ lại phản đối thì lại mang tiếng không hay.

Tháng đầu tiên, em chồng có đưa cho tôi 3 triệu tiền ăn uống, sinh hoạt. Tôi thật thà kể với chồng, không ngờ anh nhảy dựng lên: “Em nghĩ gì mà lấy tiền của nó? Nó mới ly hôn chồng, làm gì có tiền, mai mang trả nó ngay”.

Sau ly hôn, em chồng ở nhờ cả năm, tôi chỉ cho ăn rau luộc, ngày rời đi, thứ cô ấy để lại khiến tôi xấu hổ ê chề - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vậy đấy, tôi còn chưa kịp tiêu đồng nào đã phải trả lại cho em chồng. Rồi những tháng sau, cô ấy cũng không đưa tiền sinh hoạt cho tôi nữa. Có chăng thi thoảng, cô ấy lại mua chút đồ ăn về nhà, tôi nghĩ cũng chẳng đáng bao nhiêu. Thiếu thốn kinh tế, lại nghĩ em chồng không biết điều nên bình thường, tôi mua đồ ăn rất đạm bạc, quanh đi quẩn lại cũng chỉ có rau luộc và lạc rang. Còn em chồng thì biết mình đang ăn nhờ ở đậu nên không phàn nàn câu nào.

Đợt này em chồng tôi bắt đầu làm ra tiền. Cô ấy chủ động nói ra ngoài ở riêng, vợ chồng tôi đồng ý. Bình thường ở chung một nhà thì thấy khó chịu, vậy mà lúc em chồng rời đi, bản thân tôi cũng cảm thấy trống vắng. Chiều qua khi tôi đi làm về, em chồng đã chuyển đi. Có điều trên bàn là một sấp tiền 500 nghìn cùng lời cảm ơn đã cưu mang cô ấy một năm qua. Tôi ngồi đếm đi đếm lại, thấy trong đó là 100 triệu mọi người ạ.

Thật lòng tôi thấy áy náy quá, nghĩ đến những gì mình đã đối xử với em chồng, tôi tự thấy mình không phải chút nào. Tôi chưa dám nói chuyện này cho chồng biết, nhưng theo mọi người, tôi có nên giữ lại số tiền này không?

Tình cờ gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn chung, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp một câu khiến ai cũng tái mặt

Tình cờ gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn chung, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp một câu khiến ai cũng tái mặt

Dù đã 30 tuổi nhưng tôi vẫn không có ý định lấy chồng. Đàn ông theo đuổi tôi không ít, chỉ là lòng tôi đã không còn hồ hởi với đàn ông. Sau lần bị phản bội đau đớn kia, tôi không còn niềm tin vào đàn ông. Tôi cũng nghĩ cả đời này sẽ không gặp lại người yêu cũ tệ bạc.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy hai bóng người giữa phòng khách

Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy hai bóng người giữa phòng khách

Tâm sự 1 giờ 15 phút trước
Vừa vào nhà, chị gái vừa cởi chiếc áo ướt sũng ra, lúc cởi đến đâu tôi bàng hoàng nhìn theo đến đó

Vừa vào nhà, chị gái vừa cởi chiếc áo ướt sũng ra, lúc cởi đến đâu tôi bàng hoàng nhìn theo đến đó

Tâm sự 1 giờ 26 phút trước
Chồng xuất khẩu lao động bỗng bặt vô âm tín, ngày anh trở về còn mang theo 1 người khiến tôi sốc ngất

Chồng xuất khẩu lao động bỗng bặt vô âm tín, ngày anh trở về còn mang theo 1 người khiến tôi sốc ngất

Tâm sự 1 giờ 30 phút trước
Nghi ngờ osin trộm tiền tôi lắp camera bắt quả tang, nào ngờ thấy một kẻ trộm cao cấp hơn

Nghi ngờ osin trộm tiền tôi lắp camera bắt quả tang, nào ngờ thấy một kẻ trộm cao cấp hơn

Tâm sự 1 giờ 34 phút trước
Sau ly hôn, em chồng ở nhờ cả năm, tôi chỉ cho ăn rau luộc, ngày rời đi, thứ cô ấy để lại khiến tôi xấu hổ ê chề

Sau ly hôn, em chồng ở nhờ cả năm, tôi chỉ cho ăn rau luộc, ngày rời đi, thứ cô ấy để lại khiến tôi xấu hổ ê chề

Tâm sự 1 giờ 36 phút trước
Tình cờ gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn chung, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp một câu khiến ai cũng tái mặt

Tình cờ gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn chung, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp một câu khiến ai cũng tái mặt

Tâm sự 1 giờ 39 phút trước
tổ chức đám cưới tiền tỷ, ai ngờ ngay lúc trao nhẫn cưới chủ rể run rẩy nghe tiếng gọi phía sau

tổ chức đám cưới tiền tỷ, ai ngờ ngay lúc trao nhẫn cưới chủ rể run rẩy nghe tiếng gọi phía sau

Tâm sự 1 giờ 42 phút trước
Nam thanh niên bị sét đánh tử vong khi vừa sạc vừa xem điện thoại

Nam thanh niên bị sét đánh tử vong khi vừa sạc vừa xem điện thoại

Đời sống 3 giờ 35 phút trước
Sau ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay

Sau ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp 'may túi ba gang' đựng tiền vàng, sự nghiệp tăng tiến, ăn ở hiền lành tiền của tự về tay

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 37 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 13/9/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Trúng số độc đắc đúng ngày 13/9/2025, 3 con giáp được Thần Tài ban lộc 'khủng', dư dả tiền bạc, sự nghiệp một bước đối đời sung túc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Bảy 13/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Tử vi thứ Bảy 13/9/2025 của 12 con giáp: Dần - Tuất phúc lộc sâu dày, tiền bạc đầy túi rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp xui xẻo, nợ nần chưa thể trả hết

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 12/9/2025: Chịu áp lực giảm trên diện rộng, vàng SJC trong nước giảm tới 2,5 triệu đồng mỗi lượng

Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp Phúc Lộc tràn trề, tiền bạc chật két, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', Quý Nhân nâng đỡ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 13/9/2025, 3 con giáp Phúc Lộc tràn trề, tiền bạc chật két, sự nghiệp thăng tiến như 'rồng ngẩng đầu', Quý Nhân nâng đỡ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy hai bóng người giữa phòng khách

Đưa bạn gái về nhà, tôi chết đứng khi vừa mở cửa đã thấy hai bóng người giữa phòng khách

Vừa vào nhà, chị gái vừa cởi chiếc áo ướt sũng ra, lúc cởi đến đâu tôi bàng hoàng nhìn theo đến đó

Vừa vào nhà, chị gái vừa cởi chiếc áo ướt sũng ra, lúc cởi đến đâu tôi bàng hoàng nhìn theo đến đó

Chồng xuất khẩu lao động bỗng bặt vô âm tín, ngày anh trở về còn mang theo 1 người khiến tôi sốc ngất

Chồng xuất khẩu lao động bỗng bặt vô âm tín, ngày anh trở về còn mang theo 1 người khiến tôi sốc ngất

Nghi ngờ osin trộm tiền tôi lắp camera bắt quả tang, nào ngờ thấy một kẻ trộm cao cấp hơn

Nghi ngờ osin trộm tiền tôi lắp camera bắt quả tang, nào ngờ thấy một kẻ trộm cao cấp hơn

Tình cờ gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn chung, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp một câu khiến ai cũng tái mặt

Tình cờ gặp lại người yêu cũ trong đám cưới bạn chung, anh ta lên sân khấu xin quay lại, tôi cười khẩy đáp một câu khiến ai cũng tái mặt

tổ chức đám cưới tiền tỷ, ai ngờ ngay lúc trao nhẫn cưới chủ rể run rẩy nghe tiếng gọi phía sau

tổ chức đám cưới tiền tỷ, ai ngờ ngay lúc trao nhẫn cưới chủ rể run rẩy nghe tiếng gọi phía sau