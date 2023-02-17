Sau ly hôn, chồng cũ vẫn hay ở lại nhà tôi qua đêm, đến khi thông báo mang thai lần hai, anh nói một câu khiến tôi sững sờ

Tâm sự 17/02/2023 08:34

Ban đầu là lý do thăm con, đưa con đi chơi. Sau thì ăn cơm, ngủ lại.

Sau khi ly hôn, cuộc sống của tôi chẳng dễ dàng gì. Với mức lương chỉ có 4 triệu/tháng, tôi còn không lo nổi cuộc sống của hai mẹ con. Bố mẹ tôi thương con gái nhưng tiền bạc cũng chẳng dư dả gì. Họ cho tôi mảnh đất nhỏ, tôi tự xoay tiền xây căn nhà cấp 4 cũng nhỏ, đủ để hai mẹ con sinh sống.

Rồi chồng cũ của tôi lại tìm đến. Ban đầu là lý do thăm con, đưa con đi chơi. Sau thì ăn cơm, ngủ lại. Chúng tôi ly hôn vì những mâu thuẫn trong đời sống với gia đình chồng chứ tôi và anh vẫn còn yêu nhau.

Bố mẹ, hàng xóm, đồng nghiệp đều khuyên tôi nên dứt khoát. Dù gì cũng ly hôn rồi, không nên để chồng cũ ngủ qua đêm ở nhà mình nữa. Nhưng tôi thương con, lại mềm lòng trước những lời ngọt ngào của chồng cũ nên vẫn nhân nhượng.

Sau ly hôn, chồng cũ vẫn hay ở lại nhà tôi qua đêm, đến khi thông báo mang thai lần hai, anh nói một câu khiến tôi sững sờ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chồng cũ của tôi cũng có nhiều tật xấu. Anh ấy lười biếng, chỉ thích được người khác cung phụng, chăm sóc chứ ít biết quan tâm đến vợ con. Sau khi qua nhà tôi ở, mỗi tháng anh ấy đưa tôi 3 triệu để phụ chăm con và ăn bữa tối. Thích qua thì qua, không thích thì đi nhậu, ăn chơi bên ngoài với nhóm bạn cũng không mấy đàng hoàng gì.

Khi biết mình có bầu đứa con thứ hai, tim tôi như nhảy thót lên. Tôi báo tin với chồng cũ. Anh ấy lại hồ hởi bảo: "Mình làm đăng ký kết hôn lại để con có đủ cha mẹ nha em. Nhưng không cần cưới hỏi lại đâu. Với lại anh cũng không bỏ bố mẹ anh được nên em cứ sống ở bên này, khi nào rảnh rỗi, anh lại sang với 3 mẹ con".

Sau ly hôn, chồng cũ vẫn hay ở lại nhà tôi qua đêm, đến khi thông báo mang thai lần hai, anh nói một câu khiến tôi sững sờ - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi trơ mắt nhìn chồng cũ. Cứ tưởng anh ấy sẽ toàn tâm toàn ý quay lại với tôi, sẽ ở nhà tôi hẳn. Không ngờ anh lại "nước đôi" như thế. Tôi thất vọng về chồng cũ rất nhiều và càng hối hận vì sự mềm lòng của mình. Nhưng đứa bé trong bụng vẫn cần phải có cha. Tôi có nên làm theo yêu cầu của chồng cũ không?

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Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình góc tâm sự tâm sự tình yêu

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