Sau khi phát hiện phụ nữ ngoại tình và đây là tâm lý phổ biến của đàn ông

Tâm sự 09/01/2022 22:40

Nhiều người nói rằng đàn ông có thể tha thứ đàn bà nhỏ mọn, có nhiều khuyết điểm nhưng khó mà bao dung với việc ngoại tình. Vậy nếu phụ nữ phản bội tâm lý đàn ông sẽ ra sao. Chính là những kiểu tâm lý phổ biến này.

Đối với đàn ông mà nói, họ có thể bao dung rất nhiều chuyện như tính nũng nịu của phụ nữ, sự cố chấp của phụ nữ hay nhiều khuyết điểm nhỏ nhưng duy nhất một điều họ không thể bao dung được chính là phụ nữ ngoại tình. Bởi vì đây là sự phản bội đối với tình cảm và mối quan hệ. Đối với sự phản bội, có rất nhiều người đàn ông đều không thể chấp nhận được.

Sau khi phát hiện phụ nữ ngoại tình và đây là tâm lý phổ biến của đàn ông - Ảnh 1

Sau khi phát hiện người phụ nữ ngoại tình, người đàn ông còn có thể cùng với đối phương ở chung không? Còn có thể cùng với đối phương có cuộc sống vợ chồng như bình thường không hay luôn có tâm trạng ghét bỏ đối phương? Đây chính là lời nói thật của đàn ông mà bạn nhất định phải biết.

Sẽ ghét bỏ, trong lòng có ám ảnh tâm lý khó mà có thể tiêu tán

Ông Hà cho biết: "Tôi cùng với vợ yêu nhau 5 năm, kết hôn 5 năm, gộp lại tổng cộng 10 năm. Tôi không ngờ tới rằng cô ấy sẽ phản bội cuộc hôn nhân của chúng tôi. Thế nhưng cô ấy đã làm như vậy thật. Sau khi phát hiện, cô ấy cầu xin tôi tha thứ, con của chúng tôi mới hơn 3 tuổi, mới vào mẫu giáo, vì đứa bé mà tôi quyết định tha thứ nhưng tôi không còn muốn động vào cô ấy nữa. Tôi cảm thấy cô ấy rất "dơ bẩn", thật sự không thể chấp nhận được. Tôi cảm giác thấy thân thể hay tâm hồn cô ấy đều đã bị vấy bẩn. Trong hôn nhân, tôi cảm thấy cái gì cũng có thể tha thứ chỉ có chuyện như vậy là tôi không thể tha thứ.

Sau khi phát hiện phụ nữ ngoại tình và đây là tâm lý phổ biến của đàn ông - Ảnh 2

Nếu như vô tình sẽ không để ý còn cố tình thì sẽ rất ghét bỏ

Anh Giang chia sẻ về việc vợ ngoại tình: "Vợ của tôi tính chất công việc thường xuyên phải đi công tác xa nên mỗi lần cô ấy đi công tác tôi đều rất lo lắng. Lần đó cô ấy phạm sai lầm là vì uống rượu say, sau đó cô ấy đã khóc lóc nói thẳng cho tôi biết, tôi rất đau lòng. Tôi không muốn cô ấy tiếp tục làm công việc đó nữa, cô ấy cũng chấp nhận rồi. Tuy nhiên có khi tôi rất khó vượt qua được ám ảnh tâm lý, có khi cũng tự trách chính mình. Nếu như tôi nỗ lực, cố gắng một chút cũng sẽ không khiến cho vợ phải khổ cực kiếm tiền thì cũng không xảy ra chuyện như vậy".

Sau khi phát hiện phụ nữ ngoại tình và đây là tâm lý phổ biến của đàn ông - Ảnh 3

Không thể chấp nhận, chán ghét, bị chà đạp lên tình cảm

Anh Lưu nói về việc sau khi phát hiện vợ ngoại tình: "Thật sự tôi rất quan tâm đến trái tim của một người. Tôi cảm thấy ngoại tình tư tưởng còn đáng sợ hơn ngoại tình thân xác, càng khiến tôi không thể thông cảm được. Chúng tôi rõ ràng yêu nhau, rõ ràng là tôi đối với cô ấy tốt như vậy, chúng tôi còn là vợ chồng mà cô ấy lại làm ra chuyện như vậy. Tôi không thể nào tha thứ được, tôi cảm thấy lòng của cô ấy cũng đã bị vấy bẩn rồi. Tôi thấy cô ấy đã chà đạp lên tình cảm của chúng tôi nên quyết định ly hôn mặc cho cô ấy có cầu xin như thế nào đi chăng nữa. Tôi không thể nào chịu đựng một cuộc hôn nhân bị phản bội như thế".

Sau khi phát hiện phụ nữ ngoại tình và đây là tâm lý phổ biến của đàn ông - Ảnh 4

Kết quả chính là như vậy. Cho dù là đàn ông hay phụ nữ thì đều không thể chấp nhận việc bị phản bội, đối phương ngoại tình. Vì vậy mà chúng ta làm việc gì cũng nên suy nghĩ thấu đáo, không nên tạo nên sai lầm không thể cứu vãn được. Bởi lẽ nó có thể làm tổn thương đến người bên cạnh bạn lẫn chính bản thân mình. Đối với những chuyện như phản bội tuyệt đối đừng nghĩ đến việc thử, nếu như thật sự không muốn tiếp tục cuộc hôn nhân hiện tại thì hãy buông tay chứ đừng nên phản bội nó.

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