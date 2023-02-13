Sau đêm tân hôn nồng nàn, chồng bất ngờ quay lại ném vào người tôi một cọc tiền, những lời buông ra khi ấy khiến tôi ê chề, nhục nhã

Vợ chồng tôi làm cùng công ty. Tôi thì không biết bản thân mình có đẹp hay không. Nhưng làm việc được 1 thời gian, tôi được cất nhắc lên vị trí thư ký. Mọi người cũng thường khen tôi cao ráo, dáng đẹp, mặt ưa nhìn.

Đọc câu chuyện của tác giả bài viết "Hãi hùng với sở thích chăn gối kỳ quặc của chồng, tôi vội ly hôn chỉ sau đêm đầu tiên gần gũi", tôi cảm thấy như có một phần của mình trong đó. Tôi vừa kết hôn chưa lâu, thế nhưng vợ chồng cứ thế dần xa cách. Một phần cũng bởi chuyện chăn gối đây.

Có thể trong thời gian làm việc, do tiếp xúc nhiều nên chồng tôi đã nảy sinh tình cảm. Chúng tôi đến với nhau là tự nguyên, và chồng tôi chính là người đã mở lời trước. Trong khoảng thời gian yêu nhau, mặc dù chồng có nhiều lần muốn đụng chạm nhưng tôi cũng đã cố gắng giữ gìn hết mức có thể. Có thể mọi người cho rằng tôi cứng nhắc nhưng đó là quy tắc riêng của bản thân tôi.

Ảnh minh họa: Internet

Nhiều người nghe đến công việc thư ký thì liên tưởng đến những điều không hay. Nhưng chính chồng tôi là người hiểu rõ nhất, anh còn bảo với tôi: "Lần đầu anh gặp một người con gái cứng nhắc như em".

Thế rồi chúng tôi cứ yêu nhau một cách trong sáng vậy thôi. Cho đến khi đám cưới diễn ra, mối quan hệ của chúng tôi vẫn là niềm ao ước của nhiều người. Vì sở thích của tôi, chồng tôi đã làm một tiệc cưới ở ngay bờ biển. Khách mời của chúng tôi không đông, nhưng tất cả đều là người người thân thích và thực sự chúc phúc cho vợ chồng tôi.

Đêm tân hôn, tôi mặc một bộ váy đỏ quyến rũ. Thấy tôi bước ra từ nhà tắm, chồng tôi còn thốt lên: "Em đẹp quá". Đêm ấy là lần đầu của tôi, cũng là lần đầu chúng tôi bên nhau. Mặc dù vậy, tôi vẫn cảm nhận một sự hằn học ở chồng. Đúng như những gì tôi đoán. Người ta ân ái xong thì ôm nhau ngủ, còn chồng tôi, anh bỏ ra ban công đứng.

Ảnh minh họa: Internet

Lát sau, chồng tôi quay vào và ném một cọc tiền vào người tôi: "Em cầm lấy. Anh nghĩ em nên đi nâng ngực đi. Lâu nay em toàn mặc áo độn à". Có thể chồng tôi nghĩ những lời nói đó là bình thường. Nhưng với tôi, cọc tiền ấy, cả những câu nói ấy của chồng như một sự sỉ nhục vậy.

Đêm ấy tôi đã khóc rất nhiều. Ngực tự nhiên của tôi là không lớn, nhưng nó nhỏ đến mức chồng tôi thất vọng vậy sao? Vợ chồng trẻ, đáng lẽ phải gần gũi nhau nhiều. Còn chồng tôi, từ bữa cưới đến nay, anh ít khi đụng vào vợ lắm.

Tôi sợ cứ thế này, việc vợ chồng tôi ly hôn là sớm muộn. Nhưng bản thân tôi không muốn nâng ngực hay đụng dao kéo vào đó. Tôi nên cứng rắn đáp trả lại chồng, hay là nhắm mắt làm hài lòng anh đây?