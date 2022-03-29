Sau đám cưới, 2 vợ chồng đang đếm phong bì thì mẹ chồng đột ngột xông vào buông lời đề nghị nghe sững người

Tâm sự 29/03/2022 14:00

Mẹ chồng đã đi ra khỏi phòng rồi mà tôi vẫn ngây người chưa hết choáng váng. Tôi phải làm sao đây, cuộc sống của tôi từ nay sẽ mệt mỏi rồi!

Tôi và Long yêu nhau chưa được một tháng, mới ra trường chưa có nghề nghiệp ổn định. Dù vậy, vì lỡ có thai nên chúng tôi phải tổ chức đám cưới càng sớm càng tốt.

Tôi biết mình gây ra chuyện lớn làm mất mặt cha mẹ. Nhưng thay vì chỉ la mắng tôi làm sai, mẹ tôi lại khóc rất nhiều. Tôi cảm thấy có lỗi với mẹ, tôi là đứa con chưa kịp báo hiếu đã đi theo chồng. Mẹ tôi nghẹn ngào nói: “Con dại dột quá, vội vàng yêu đương rồi có bầu, đến gia đình nhà người ta thế nào cũng không biết. Còn lấy chồng xa, có gì biết nhờ vả ai hả con? Mẹ chỉ có thể giúp con tới đây, sau này cuộc đời con là do con và gia đình chồng của con. Con phải tự chịu trách nhiệm với mình, phải học cách trưởng thành”.

 

 

Sau vài lần hai bên gia đình gặp nhau, mẹ tôi cũng không còn lo lắng nhiều nữa. Vì mẹ chồng tương lai của tôi rất tử tế và trông hiền lành tốt tính. Dù tôi mang thai trước khi cưới nhưng mẹ chồng rất chào đón tôi về nhà, mong ngóng cháu nội chào đời.

Để bày tỏ lòng thành, mẹ chồng tôi còn tổ chức đám cưới linh đình. Bà nói tôi lấy chồng xa bố mẹ, bà muốn tặng 4 cây vàng để bù đắp. Bà nắm tay mẹ của tôi, nói là cứ yên tâm, bà sẽ lo lắng cho tôi như con ruột.

Ngày tổ chức đám cưới, mẹ ruột cho tôi 2 cây vàng để tôi có của phòng thân. Mẹ chồng trao vàng cưới đeo đầy cổ và tay tôi, nhìn sơ qua chắc cũng 5 hoặc 6 cây vàng. Trong ngày hạnh phúc đời mình, tôi thấy lòng vui vẻ và đầy hy vọng.

Đến buổi tối đêm tân hôn, khi tôi và chồng đang ngồi trong phòng đếm phong bì thì mẹ chồng tôi đột ngột xông vào. Vì không hề có tiếng gõ cửa nên khi thấy mẹ chồng bất ngờ xuất hiện tôi có phần ngỡ ngàng. Nhưng những gì bà nói sau đó mới khiến tôi sốc ngất:

“Đưa hết tiền đây để mẹ trả tiền làm đám cưới”.

Chồng tôi nghe mẹ nói thế thì im lặng, không hề phản đối. Mẹ chồng tôi gom hết phong bì rồi hỏi tôi:

“Nghe nói mẹ con còn cho con 2 cây vàng à? Con đưa đây, mẹ giữ hộ con”.

Sau đám cưới, 2 vợ chồng đang đếm phong bì thì mẹ chồng đột ngột xông vào buông lời đề nghị nghe sững người - Ảnh 1

Ảnh minh họa

Tôi nghẹn lời, sốc lần hai. Rõ ràng mẹ chồng tôi đã cho tôi những 5 cây vàng, sao phải lấy lại 1 cây vàng mẹ tôi cho? Tôi đang không biết trả lời sao thì mẹ chồng tôi đã nói tiếp:

“Con dâu đưa vàng đây cho mẹ. Nhà này còn mấy món nợ chưa trả đâu, hai vợ chồng lo mà đi làm trả dần đi”.

Tôi chưa kịp nói lời từ chối thì mẹ chồng đã nói những câu khó nghe hơn, chặn miệng tôi trước:

“Giờ con dâu về rồi thì mẹ nói luôn, vàng mẹ đưa con đeo là giả hết. Dù sao thằng Long cũng là con một, có chút vàng lấy le với thiên hạ cũng là tốt cho cả nha thôi. Con đã về làm dâu rồi thì lo mà đi kiếm tiền, đừng có nghĩ tới việc ăn bám cái nhà này"

Mẹ chồng đã đi ra khỏi phòng rồi mà tôi vẫn ngây người chưa hết choáng váng. Tôi phải làm sao đây, cuộc sống của tôi từ nay sẽ mệt mỏi rồi!

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Chồng tôi biết được thì càng tức giận, anh ấy chẳng thèm về nhà hay liên lạc với vợ con. Giờ tôi phải làm sao đây?

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