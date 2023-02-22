Sau 3 tháng đi công tác, bí mật ghé qua phòng của chồng sắp cưới, tôi điếng người nghe con vẹt nói lời kỳ lạ, hé lộ sự thật trớ trêu

Tâm sự 22/02/2023 09:52

Em ngồi chết lặng trong căn phòng trọ của Nghĩa đợi anh về, bên tai là mấy câu nói con vẹt cứ lặp đi lặp lại.

Sau hơn 1 năm yêu nhau thì em và Nghĩa bắt đầu lên kế hoạch cho đám cưới. Hai đứa đều không còn trẻ, công việc cũng ổn định rồi, bố mẹ đôi bên rất sốt sắng giục giã, thật sự không còn lý do gì để trì hoãn đám cưới nữa.

Đợt vừa rồi em có chuyến công tác dài 3 tháng ở tỉnh xa. Công việc bận rộn với lại cũng chỉ có 3 tháng thôi nên suốt thời gian đó em không về thăm chồng sắp cưới lần nào. Mà Nghĩa cũng bận rộn với dự án mới nên chẳng thể đến thăm em ở nơi công tác. 

 

Tuy vậy mỗi ngày em và anh vẫn nhắn tin và gọi video trò chuyện với nhau. Em nghĩ bụng yêu xa một thời gian cũng có cái hay, để biết trân trọng hơn những khoảng thời gian hai đứa được gần nhau.

Tuần trước, em kết thúc 3 tháng công tác. Vốn hẹn với Nghĩa là chiều chủ nhật mới về tới thành phố nhưng vì quá nhớ anh và muốn cho anh bất ngờ, em cố gắng thu xếp công việc để về từ thứ năm. Giữa giờ hành chính nên khi em về đến nơi thì Nghĩa vẫn đang trong giờ làm.

Em về qua nhà, cất hành lý và sửa soạn một chút rồi đến siêu thị mua đồ ăn, sau đó tới nhà Nghĩa. Em định nấu mấy món ngon, chuẩn bị sẵn cả rượu vang để tổ chức bữa tiệc mừng ngày hai đứa đoàn tụ. Nghĩ đến Nghĩa về nhà thấy em đợi sẵn, chắc hẳn anh sẽ vỡ òa hạnh phúc.

Em có chìa khóa nhà Nghĩa nên cứ thế mở cửa vào nhà. Trong phòng trọ của anh có một thứ mới, đó là chú chim vẹt rất đẹp. Từ trước đến nay không thấy Nghĩa nói anh thích nuôi chim, không hiểu chú chim này là anh mua hay có người tặng.

Nhìn nó rất xinh đẹp nên em thích thú trêu đùa. Ai ngờ thấy em vừa lại gần, chú chim trong lồng bỗng cất giọng nói: "Anh yêu em! Anh yêu em". Em bật cười thích thú, nó thấy vậy lại tiếp tục: "Cục cưng, cục cưng".

Em say mê trêu đùa nó, để rồi câu tiếp theo nó thốt ra khiến em phải đứng hình: "Nghĩa yêu Trang. Nghĩa yêu Trang". Nghĩa thì chắc là tên chồng sắp cưới của em rồi, vậy nhưng Trang thì lại không phải là tên em! Để con vẹt nói được thành thạo câu đó, chắc hẳn cũng mất một khoảng thời gian. Trang là ai?

Sau 3 tháng đi công tác, bí mật ghé qua phòng của chồng sắp cưới, tôi điếng người nghe con vẹt nói lời kỳ lạ, hé lộ sự thật trớ trêu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến giờ tan tầm nhưng không thấy Nghĩa về, em gọi điện thì anh hồn nhiên bảo anh đang nấu bữa tối ở nhà. "Anh ngoan mà, cứ hết giờ làm là về nhà nấu nướng ăn uống, chẳng chơi bời gì cả. Lúc này anh đang bù xù luộm thuộm lắm, lát nữa tắm rửa sạch sẽ, anh sẽ gọi video với em nhé", anh ta thoái thác như vậy khi em đề nghị gọi video.

Em ngồi chết lặng trong căn phòng trọ của Nghĩa đợi anh về, bên tai là mấy câu nói con vẹt cứ lặp đi lặp lại. Mãi tận 9h Nghĩa mới về đến nhà, vừa nhìn thấy em, anh ta tái mét mặt. Em thản nhiên hỏi chồng sắp cưới: “Anh vừa đưa Trang đi ăn tối phải không?".

Nghĩa kinh hoàng nhìn em. Em bảo mình đã biết hết chuyện giữa anh ta và Trang rồi nhưng vẫn muốn anh ta tự mình nói ra. Nếu anh ta thành khẩn thì em còn xem xét đến chuyện tha thứ.

Và thế là Nghĩa tông tốc khai ra mọi chuyện. Hóa ra con vẹt này anh ta được một người bạn tặng cho ngay sau khi em đi công tác không lâu. Vì trước đó em bảo không thích nuôi động vật, sợ phiền phức nên Nghĩa mới không kể cho em biết.

 

Còn Trang chính là cô nàng đồng nghiệp mới ở công ty Nghĩa. Biết bạn gái anh đi công tác xa, Trang thường xuyên kiếm cớ tới nhà chơi. Dấu hiệu bật đèn xanh của cô ta quá rõ ràng, trong lúc xa vợ sắp cưới buồn chán, cùng với thói ham của lạ nên Nghĩa lập tức sà vào cô ta. Mấy câu nói con vẹt thuộc làu kia, chính Trang đã dạy nó mỗi khi đến nhà Nghĩa ngủ lại.

Nghĩa lạy lục xin em tha thứ, bảo rằng anh ta chỉ muốn cưới em làm vợ, cô nàng dễ dãi kia chỉ là một cuộc chơi qua đường. "Cũng tại mình xa nhau quá lâu, anh là đàn ông nên khó nhịn được…", Nghĩa thậm chí còn biện hộ cho bản thân bằng lí do ấy.

Cuộc đời phía trước còn rất dài với bao sóng gió chông gai, người đàn ông dễ dàng phản bội và sa ngã thế này, em làm gì có lý do để tiếc nuối!

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