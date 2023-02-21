Mẹ bạn trai liên tục hối thúc chuyện cưới xin, một lần sang thăm mà không báo trước tôi liền phát hiện bí mật động trời

Tâm sự 21/02/2023 22:29

Bố mẹ anh đều vui vẻ, niềm nở tiếp đón tôi. Bố mẹ Vũ thấy gia đình tôi khá giả, tôi cũng có công việc ổn định thì mừng lắm.

Tôi năm nay 25 tuổi, hiện đang làm việc ở công ty của gia đình và đã có người yêu

Bố tôi mở một công ty nhỏ có khoảng 30 nhân viên. Công ty vẫn hoạt động tốt trong mùa dịch vì vẫn có đơn hàng. Tôi quen Vũ qua lời giới thiệu của dì tôi. Dì tôi bảo Vũ là con nhà gia giáo. Bố anh ngày trước làm to lắm, giờ ông đã về hưu. Gia đình anh ở mặt phố X, tiền tiêu ba đời không hết.

Trong mắt tôi, Vũ là người khá hiền lành, chững chạc và chu đáo. Chúng tôi mới chính thức yêu nhau từ tháng 3 năm nay và dự định sang năm, khi dịch bệnh tạm lắng mới kết hôn. Năm nay, tôi với anh dự định sẽ tập trung cho công việc, đợi tích cóp được chút tiền thì đến khi cưới cả hai sẽ chủ động hơn.

 

Thời gian gần đây, tôi thấy Vũ ít nhắn tin, gọi điện cho tôi. Khi đi chơi với tôi, anh lộ rõ vẻ mặt bồn chồn, lo lắng, không tập trung vào câu chuyện tôi nói. Không những thế, tôi để ý thấy điện thoại của anh nháy sáng liên tục báo cuộc gọi và tin nhắn nhưng anh thường tắt đi, không nghe. Tôi hỏi thì anh bảo đó là điện thoại từ mấy bên môi giới bán chung cư với bán bảo hiểm.

Hôm trước, tôi với Vũ đang đi chơi thì anh rút trong túi ra chiếc nhẫn cầu hôn tôi. Anh nói rằng anh yêu tôi và muốn cùng tôi sớm về chung một nhà. Nếu được thì tháng 8 Âm lịch này chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới luôn.Bố mẹ anh về hưu rồi nên cũng mong sớm có cháu ẵm bồng. 

Chuyện này diễn ra đột ngột nên tôi cũng hơi sốc. Tôi nói rằng tôi cần suy nghĩ một chút trước khi đưa ra quyết định. Tôi thấy hôn nhân là chuyện cả đời. Hơn nữa, tôi với Vũ mới yêu nhau chưa lâu. 

Việc yêu vội, cưới gấp quá dễ dẫn đến...cưới nhầm người. Tuy vậy, người yêu tôi cứ khăng khăng rằng anh yêu tôi thật lòng và hứa mang đến hạnh phúc cho tôi.

Mẹ bạn trai liên tục hối thúc chuyện cưới xin, một lần sang thăm mà không báo trước tôi liền phát hiện bí mật động trời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Để bày tỏ thành ý, cuối tuần vừa rồi, Vũ đưa tôi về ra mắt bố mẹ. Nhà Vũ khá giàu có, bề thế. Bố mẹ anh đều vui vẻ, niềm nở tiếp đón tôi. Bố mẹ Vũ thấy gia đình tôi khá giả, tôi cũng có công việc ổn định thì mừng lắm.

Mẹ anh luôn miệng giục chúng tôi sớm tổ chức đám cưới. Bác nói rằng bác đã đi xem bói, năm nay là năm hai chúng tôi được tuổi cưới hỏi. Sang năm, tôi sinh con thì đứa con sẽ hợp tuổi với bố mẹ, gia đình làm ăn phát đạt. Được mẹ người yêu quý mến vậy, tôi mừng không nói thành lời.

Hôm đó, tôi đi làm về sớm, thấy trên đường bán nhiều dưa vàng ngon quá nên mua một quả lớn sang nhà Vũ để biếu "mẹ chồng tương lai". Nào ngờ, đến cửa nhà, tôi thấy bà đang đứng cãi nhau với một người phụ nữ mang bầu.

 

Mẹ anh chống nạnh lên nhiếc móc: "Tôi nói cho cô biết, loại như cô, làm sao có thể xứng với con trai tôi. Cô không biết là trèo cao thì ngã đau à? Thằng Vũ nó sắp lấy vợ rồi, cô đừng đến tìm nó nữa. Cô sẽ không lấy được đồng nào từ nhà tôi đâu. Sau này cô sinh con, nếu nó thực sự là con của thằng Vũ thì tính sau. Giờ thì cô về đi!"

Người phụ nữ kia nghe thấy vậy thì nước mắt ngắn nước mắt dài, tuyên bố rằng đứa bé trong bụng cô ấy không liên quan gì đến anh Vũ nữa rồi bỏ đi. Tôi đi theo người phụ nữ ấy thì biết chị là bạn gái cũ của anh Vũ. Vì gia đình hai bên không môn đăng hộ đối nên bố mẹ anh Vũ nhất quyết phản đối chuyện tình cảm của hai người.

Bố mẹ anh Vũ muốn anh mau chóng cưới tôi để chị hết hy vọng, không đến "bắt đền" họ nữa. Biết được chuyện này, tôi bàng hoàng, lặng người hồi lâu. Anh Vũ và gia đình anh ấy thật tàn nhẫn quá. Mấy hôm nay, tôi không biết phải nói thế nào với anh. 

Tôi yêu anh thật lòng và muốn cho anh ấy một cơ hội. Nhưng hình ảnh người phụ nữ mang bầu và mẹ anh cứ ám ảnh tôi. Có lẽ tôi không nên làm dâu nhà anh ấy, phải không mọi người?

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