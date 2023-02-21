Bị chồng 'thượng cẳng chân, hạ cẳng tay', vợ nhắn tin cho bạn thân của chồng nhờ giúp đỡ, đâu ngờ anh lại đề nghị chuyện khó xử

Hồi nhỏ, tôi với Hoàng- chồng tôi là bạn cùng lớp nên dần dà cũng đã cảm mến nhau. Chồng tôi với Khải là bạn cùng xóm, chơi thân với nhau như anh em ruột thịt.

Vợ chồng tôi cưới nhau đã 5 năm, đã có 1 bé gái 2 tuổi nhưng cuộc sống không hạnh phúc. Sau khi làm ăn thất bát, chồng tôi thường xuyên rượu chè, chửi mắng, bạo hành vợ.

Sau khi cưới, tôi mau chóng mang bầu, sinh con. Thấy công việc làm thợ thu nhập không ổn định, bữa đói, bữa no, chồng tôi theo mấy người bạn lên biên giới đánh hàng. Nghe bảo mỗi chuyến hàng vốn ít mà lãi nhiều, chồng tôi đi vài tháng là đủ tiền ăn cả năm. Tôi vét hết tiền, đưa cho chồng cả vàng hồi môn để anh lấy tiền làm ăn.

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, tôi đi làm công nhân may còn chồng tôi đi làm thợ sửa điện lạnh. Chúng tôi mau chóng tổ chức đám cưới khi độ tuổi mới ngoài đôi mươi. Cuộc sống của vợ chồng trẻ túng thiếu vô cùng.

Thời gian tôi ở quê 1 mình, chồng tôi nhờ anh Khải- bạn thân của anh đến thăm hỏi, giúp đỡ tôi mẹ con tôi. Thấy vợ chồng tôi sống trong cảnh túng thiếu, Khải bày tỏ thương xót. Chẳng là ngày xưa, Khải và Hoàng đều để ý đến tôi. Nhưng tôi chọn Hoàng vì anh ngay thẳng, thật thà, hoàn cảnh lại cũng tương tự như nhà tôi.

Khải ngày đó là con nhà giàu, lại học giỏi. Giờ anh đã tốt nghiệp đại học, đi làm kỹ sư. Tự bản thân tôi thấy tôi cũng không xứng với anh. Thỉnh thoảng, Khải lại nhắc đến chuyện ngày xưa, anh vẫn trách tôi không chọn anh. Tôi chỉ biết cười nhạt và đùa: "Giờ em có chồng có con rồi, có muốn chọn anh cũng không được nữa."

Chồng tôi đi làm xa suốt 3 tháng. Ngày trở về, anh bảo đã bị lừa hết sạch tiền, còn ôm theo đống nợ. Vì anh ham làm giàu nhanh nên bị lừa hết cả, giờ còn nợ thêm 50 triệu. 50 triệu với vợ chồng tôi là một số tiền lớn. Nhất là trong thời buổi dịch bệnh, làm việc gì cũng khó khăn.

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Từ ngày làm ăn thất bát, chồng tôi đổ đốn, suốt ngày chỉ chìm đắm trong rượu chè, cờ bạc. Thấy tôi trách móc, phàn nàn, anh túm tóc, bạt tai tôi tới tấp, còn đánh tôi đến gãy ngón tay. Tôi phải gửi con về nhà ngoại để con không nhìn thấy cảnh bố nó đánh mẹ. Tuy nhiên, sau mỗi lần say xỉn như thế, anh lại ăn năn hối lỗi khiến tôi mủi lòng. Anh còn viết cả bản cam kết không đánh vợ.

Đang mùa Euro, chồng tôi lại nổi hứng muốn làm giàu nhanh nhờ cá độ. Hôm đó, tôi vừa xin tạm ứng nửa tháng lương để đóng tiền thuê trọ, anh mang đi đặt cửa đội Bồ Đào Nha nên thua hết sạch. Thấy tôi giận dữ, trách móc, anh lại thượng cẳng chân, hạ cẳng tay với tôi. Chồng đánh, tôi đưa tay đỡ, khiến tay bị sai khớp, sưng vù lên. Đêm đó, tôi vừa khóc, vừa nhắn tin cho Khải.

Sáng hôm sau, anh đến nhà đón tôi và bảo với chồng tôi rằng: "Tao với mày từng coi nhau như anh em. Năm xưa tao với mày cùng thương Hương (tôi) nhưng Hương chỉ thương mày nên tao không dám tiến tới. Giờ mày đối xử với Hương thế này thì đừng làm chồng cô ấy nữa. Hãy để tao lo cho cô ấy."

Nói rồi, Khải đưa tôi lên xe. Chồng tôi giằng co, chửi bới một lúc cũng chịu để tôi đi. Trên đường đi, Khải nói tôi hãy ly dị, anh sẽ lo cho mẹ con tôi một cuộc sống khác. Khải nói, bấy lâu nay, anh yêu ai cũng chẳng đi đến đâu chỉ vì anh còn thương tôi.

Giờ thấy tôi không hạnh phúc, anh muốn mang đến hạnh phúc cho tôi. Nghe Khải nói, tôi chỉ biết lắc đầu. Tôi đâu còn là cô gái của ngày xưa. Tôi nhờ anh đưa về nhà ngoại mà thôi.

Mấy hôm nay, chồng tôi dường như đã tỉnh rượu, anh đến nhà ngoại tìm tôi, xin lỗi, dỗ dành tôi theo anh về nhà. Thấy tôi không chịu, anh chửi mắng tôi chuyện bỏ chồng theo trai và nói rằng sẽ không bao giờ ly hôn với tôi.

Nghe chồng nói vậy, tôi đau lòng thực sự. Trong khi đó, Khải vẫn khuyên tôi nên ly dị chồng. Anh sẽ bỏ qua hết chuyện xưa để cùng tôi xây dựng hạnh phúc. Giờ tôi đang hoang mang, hoảng loạn, chẳng biết phải làm sao.