Sau 2 năm ly hôn, chồng bất ngờ mang chục tỷ xin 'hàn gắn' vì nguyên nhân trớ trêu này

Trong khi đó, vợ tôi ngược lại, sinh con xong nhan sắc của cô ấy xuống dốc không phanh, đã vậy còn hay cáu gắt trách móc chồng đủ điều nào là vô tâm nào là không biết san sẻ việc nhà với vợ. Bước sang năm thứ 6 của hôn nhân, tôi chính thức ngoại tình và nghĩ mình có quyền làm vậy".

Tôi với N. kết hôn khi trong tay 2 đứa chẳng có gì ngoài tấm bằng đại học. Lúc ấy tôi rất yêu vợ nhưng khi có tiền, suy nghĩ của tôi thay đổi. Trước đây tôi đơn giản nghĩ chỉ cần một người vợ chịu khó, ngoan hiền biết sống vì chồng con gia đình. Còn lúc đã thành đạt, có tiền trong tay rồi tôi lại nghĩ mình xứng đáng có được nhiều hơn thế.

Anh tin rời chồng ra, vợ anh chẳng thể có được cuộc sống sung túc như hiện tại. Còn anh có tiền thì kiếm đâu chẳng được người như ý. Vậy là 2 người ra tòa.

G. kể rằng, khi vợ biết chuyện anh có bồ, cô ấy phản ứng gay gắt yêu cầu anh phải chấm dứt hẳn với người đàn bà kia. Song ngược lại, G. thách thức vợ nếu muốn cứ việc ly hôn.

"Ly hôn xong tôi sống thoải mái theo ý mình, thi thoảng lại đổi người tình như đổi gió chứ chưa có ý định tái hôn. Tuy nhiên cách đây 2 tháng tôi vô tình gặp lại vợ cũ sau 2 năm ly hôn. Điều làm tôi bất ngờ là sau có ngần ấy thời gian, vợ tôi thay đổi như lột xác, nhìn cô ấy trẻ trung xinh tươi khác hoàn toàn với khi còn ở bên tôi.

Sau buổi gặp mặt, tôi phát hiện mình như bị 'cảm nắng' lại vợ cũ, cứ nhắm mắt là tôi nghĩ tới cô ấy. Tất cả những người tình nóng bỏng tôi từng cặp dường như đều mờ nhạt so với N. Trùng hợp N. lại là đối tác mới của công ty nên tôi mượn cớ công việc để thường xuyên được hẹn em đi cà phê. Không chỉ ngoại hình thay đổi mà tính cách của vợ tôi cũng khác xưa, trước cô ấy sống khép kín chứ giờ quảng giao, sôi nổi đặc biệt rất tự tin.

Sau thời gian qua lại, thấy vợ cũ có vẻ rất mở lòng nên tôi quyết định 'tấn công'. N. vẫn đang phải thuê căn hộ, tôi nghĩ đây chính là cơ hội để mình đặt vấn đề với em.

Hôm ấy tôi chủ động nhắn tin ngỏ lời: 'Nếu em đồng ý hàn gắn với anh để chúng ta trở lại thành gia đình như cũ, anh hứa sẽ không để em phải chịu thiếu thốn, thiệt thòi gì.

Anh mới mua căn hộ cao cấp trị giá 10 tỷ và muốn dùng nó làm món quà cầu hôn em? Chỉ cần em nhận lời, anh sẽ để em cùng đứng tên sổ đỏ căn hộ ấy'.

Ảnh minh họa: Internet

Tôi gửi tin đi với niềm tin chắc rằng vợ sẽ đồng ý. Ai ngờ cô ấy chỉ đánh dấu xem tin mà không nhắn lại.

Ngay sau đó N. khoe ảnh tay đeo nhẫn cầu hôn với tấm hình một người đàn ông đang đứng nấu ăn cùng cô ấy lên facebook với dòng chia sẻ: 'Lần này em tin mình đã chọn đúng người đàn ông dành riêng cho mình. Anh giản dị, bình thường như bao người khác nhưng trái tim ấm áp và luôn biết em cần gì'.

Bức hình đăng lên, tất cả bạn bè của N. vào coment chúc mừng em. đã tìm được hạnh phúc mới. Hóa ra N. đã nhận lời cầu hôn người đàn ông khác, thấy bảo anh ta không giàu có xuất sắc gì nhưng nhìn bức ảnh 2 người bọn họ đứng nấu ăn là tôi hiểu vì sao vợ lại chọn người đó".

G. kể, trước đây vợ anh từng nhiều lần nói với chồng rằng cô ấy chỉ mong có ngày anh về sớm cùng vợ nấu cơm, chăm con. Cô ấy không mong tiền bạc cao sang chỉ thích vợ chồng sớm tối quây quần.

Cũng vì anh vô tâm, bội bạc nên cô ấy mới quyết ly hôn vậy mà giờ anh lại tiếp tục mang tiền để cầu hôn lại vợ. G. thừa nhận, tới giờ phút ấy anh mới thật sự hiểu được suy nghĩ của vợ nhưng tất cả đều đã muộn.