Sát đám cưới nhà gái ngỏ ý không cần sính lễ nhưng đưa ra "yêu cầu lạ" khiến nhà trai sững người

Hiện tại Linh đang mang thai được 3 tháng. Khi biết tin, tôi báo lại với bố mẹ tôi và họ cùng tôi vào nhà Linh hỏi cưới. Lễ đính hôn của chúng tôi cũng rình rang chẳng kém lễ cưới của người khác.

Tôi và Linh yêu xa. Chúng tôi cách nhau tới cả nghìn km nhưng vẫn yêu nhau thắm thiết suốt 3 năm nay. Vào dịp lễ Tết, tôi đều vào quê em chơi, ở lại nhà em mấy ngày. Gia đình vợ tương lai của tôi cũng khá giả, bố mẹ hiền hậu, gần gũi.

Khi bàn bạc đến sính lễ nhà trai tặng nhà gái vào ngày cưới, bố mẹ Linh nói rằng chẳng cần gì hết, gia đình tôi muốn cưới dâu bao nhiêu cũng được. Mẹ Linh còn chẹp miệng, bảo rằng cũng do con gái ông bà dại dột, không biết giữ mình mà để có thai trước nên chuyện cưới hỏi cứ để tùy chúng tôi quyết định. Bà chỉ có một yêu cầu.

Và nghe xong yêu cầu của họ nhà gái, gia đình tôi sửng sốt, nhìn nhau bối rối, chẳng biết nên đồng ý hay không? Họ yêu cầu việc đưa đón dâu phải diễn ra bằng máy bay. Như vậy một là chúng tôi phải thuê máy bay riêng, hai là bỏ tiền mua vé máy bay cho cả 24 người họ nhà gái. Mà số tiền đó đâu phải là nhỏ?

Lý do họ nhà gái đưa ra là Linh đang mang thai, hạn chế đi lại bằng tàu xe. Hơn nữa mẹ Linh cũng có sức khỏe không tốt, nằm lâu trên xe dễ bị tụt huyết áp. Nói chung là lý do vì điều kiện sức khỏe của mọi người và đảm bảo lễ cưới diễn ra tốt đẹp nhất. Mà nhà Linh thì lại không muốn cưới 2 lần (tức là cưới nhà trai và nhà gái riêng giống như đa số các cặp đôi có quê xa khác).

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Nghe xong, bố mẹ tôi đành hẹn họ nhà gái một câu trả lời vào vài ngày sau. Và hiện tại, gia đình tôi đang rối lên. Mẹ tôi đồng ý bỏ ra mấy chục triệu mua vé máy bay, đáp ứng yêu cầu của họ. Nhưng bố tôi lại không đồng ý vì cho rằng nhà Linh đang làm quá lên, sĩ diện hão.

Hơn nữa, dù không đòi hỏi sính lễ nhưng đòi đi máy bay thì có khác gì "yêu sách" đâu? Bố tôi còn nhấn mạnh nhà Linh khá giả nên đang muốn "lên mặt" với nhà trai mà thôi. Tôi đứng giữa, chẳng biết phải làm thế nào cho phải? Bên nhà gái thì đang hối thúc câu trả lời. Tôi phải làm gì bây giờ?