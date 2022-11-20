Sang nhà bạn thân ngủ lại để tâm tình, nửa đêm đứng tim khi thấy chồng tương lai bước ra từ tủ áo và sự thật phía sau nghe xong mà căm phẫn

Tâm sự 20/11/2022 23:45

Tôi quyết định ngủ tại nhà bạn thân sau khi cãi nhau với chồng tương lai, nửa đêm thức giấc thì thấy anh ta bước ra từ tủ quần áo.

Tôi và Hưng yêu nhau hơn 1 năm nay nhưng mấy tháng gần đây chúng tôi thường xuyên cãi nhau. Cũng vì hai đứa đang bàn tính kế hoạch kết hôn, có rất nhiều vấn đề, khúc mắc nảy sinh. Từ chuyện tổ chức đám cưới ra sao, thủ tục như thế nào, cho đến cuộc sống sau này khi đã trở thành vợ chồng thuê nhà ở đâu, tiền nong chi tiêu, tiết kiệm, vấn đề gì cũng phức tạp, rắc rối.

Tối hôm kia, tôi lại cãi nhau với Hưng vì anh cứ đòi cưới nhau xong phải đón mẹ anh lên ở cùng luôn. Còn tôi nghĩ bà vẫn khỏe mạnh, vợ chồng son cũng cần được riêng tư. Hơn nữa mới lấy nhau còn nhiều vấn đề chưa dung hòa được, lại thêm mâu thuẫn mẹ chồng nàng dâu thì chắc chúng tôi bỏ nhau sớm.

Sang nhà bạn thân ngủ lại để tâm tình, nửa đêm đứng tim khi thấy chồng tương lai bước ra từ tủ áo và sự thật phía sau nghe xong mà căm phẫn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà Hưng không nghe, anh trách tôi ích kỉ, chỉ biết nghĩ cho bản thân, không thương mẹ anh. Bị Hưng chụp mũ như vậy tôi khó chịu lắm, rõ ràng phương án của tôi hợp tình hợp lý hơn hẳn.

Chúng tôi cãi nhau, Hưng đùng đùng bỏ về. Ở phòng trọ khó chịu mãi không ngủ được, tôi quyết định đến nhà cô bạn thân để trút bầu tâm sự.

Khi tôi đến nơi thì Thư vẫn chưa ngủ. Cô ấy bất ngờ lắm nhưng vẫn mời tôi vào nhà. Tôi bức xúc không kiềm chế được trút hết bầu tâm sự với Thư. Ấy vậy mà Thư lại bênh Hưng, bảo tôi có gì từ từ thương lượng, đừng để mất một người bạn trai tốt như Hưng. Nói chuyện chán chê, tôi mệt quá lăn ra ngủ, hai đứa nằm chung một giường.

Ngủ được một giấc, tôi giật bắn người tỉnh dậy khi nghe tiếng “két” trong phòng như có ai đó mở cửa. Yên lặng mở mắt ra nhìn, tôi run lẩy bẩy khi nhìn thấy một bóng đen đang từ trong tủ quần áo của Thư bước ta. Lẽ nào là trộm đến phục kích sẵn trong phòng trọ của Thư?

Lúc đó không hiểu tôi lấy đâu ra dũng khí, lập tức bật đèn pin điện thoại soi thẳng và mặt hắn ta. Bốn mắt nhìn nhau, tôi nhận ra khuôn mặt ấy không thể xa lạ. Chính là Hưng!

Sang nhà bạn thân ngủ lại để tâm tình, nửa đêm đứng tim khi thấy chồng tương lai bước ra từ tủ áo và sự thật phía sau nghe xong mà căm phẫn - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

- Giữa anh với Thư không có gì cả. Lúc tối từ chỗ em về, anh thấy trong lòng không thoải mái, lại đi qua nhà cô ấy nên rẽ vào xin cô ấy lời khuyên. Nghĩ rằng cô ấy là bạn thân của em, có thể khuyên nhủ em giúp anh.

Hưng giải thích, Thư gật đầu đồng tình. Đang giãi bày thì tôi đến, không muốn tôi nghi ngờ, Hưng trốn vào tủ quần áo, định đợi chúng tôi ngủ say thì lén ra về. Ai ngờ bị tôi bắt quả tang.

Vấn đề là họ liên lạc với nhau sau lưng tôi, không hề cho tôi biết. Hơn nữa đêm hôm khuya khoắt, trai đơn gái chiếc trong cùng một phòng, nghĩ sao cũng thấy không thoải mái.

Bực bội và có phần ghen tuông nên tôi đã lên tiếng trách móc Thư và Hưng mấy câu. Ai ngờ anh ta không biện minh cho mình nhưng lại bênh Thư chằm chặp:

- Hai người là bạn thân nhưng anh thấy cô ấy chín chắn người lớn, bao dung và biết khi sinh hơn em nhiều. Cô ấy bảo nếu ở vào hoàn cảnh của em thì sẽ đồng ý đón mẹ chồng lên ngay lập tức, để bà ở quê một mình lủi thủi rất buồn. Thủ tục đám cưới cô ấy cũng không yêu cầu gì, chỉ cần vợ chồng thương yêu nhau là được. Sao em không học hỏi cô ấy một chút?

Tôi tức đến tím tái cả người. Hóa ra là trong những lần tâm sự với Thư thì Hưng đã ngầm so sánh tôi với cô ta và chê trách bạn gái đòi hỏi, yêu sách. Đề nghị tôi đưa ra đâu phải vô lý phải không mọi người?

Bực nhất là bây giờ thái độ của Hưng kiểu rất bất cần. Không hiểu rõ anh ta đã chán tôi hay có tình ý với Thư mà không còn thiết tha gì đến đám cưới, bảo tôi muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn làm gì thì làm. Nếu tôi đòi chia tay, chắc anh ta cũng đồng ý ngay.

Tôi buồn và thất vọng quá vì bạn trai cùng cô bạn thân của mình. Một người đàn ông như thế, tôi có nên cố chất làm đám cưới không?

Hai năm kết hôn mà chỉ mới ân ái có vài lần, nửa đêm không tìm thấy chồng đâu thì nghe được âm thanh nhạy cảm của anh bên nhà hàng xóm

Hai năm kết hôn mà chỉ mới ân ái có vài lần, nửa đêm không tìm thấy chồng đâu thì nghe được âm thanh nhạy cảm của anh bên nhà hàng xóm

Vì kết hôn rồi mang thai ngay nên số lần gần gũi của tôi và chồng vô cùng ít, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dẫu vậy, tôi lại không ngờ chồng lại có thể làm ra việc “kinh thiên động địa” như vậy.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự chuyện vợ chồng góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Bước qua ngày 1/10/2026, 3 con giáp được lòng Thánh Cô, nhận lộc trên ban, của cải tăng vùn vụt, đổi đời giàu nứt vách

Tâm linh - Tử vi 50 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, quý nhân giúp đỡ, 3 con giáp khổ tận cam lai, lương thưởng hậu hĩnh, chuẩn bị đón Tết linh đình

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 0 phút trước
Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Trốn khỏi nhà trẻ, cậu bé 1 tuổi đ lang thang đến nơi làm việc của mẹ

Video 1 giờ 20 phút trước
Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Đúng 100 ngày tới, 3 con giáp tiền của dồi dào, sự nghiệp suôn sẻ, thu nhập tăng cao vượt trội, vận số như 'cá gặp nước'

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 50 phút trước
Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Đúng 15 ngày nữa, các con giáp này được Thiên Tài nâng đỡ, gặp nhiều may mắn, có cơ hội phát tài, cơ duyên trúng số

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 50 phút trước
Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Danh tính tài xế ngủ gật trong lúc lái ô tô gây tai nạn chết người

Đời sống 3 giờ 10 phút trước
Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Triệu Lệ Dĩnh hiện giờ ra sao sau những thông tin về sức khỏe?

Sao quốc tế 3 giờ 20 phút trước
Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Cháy căn hộ tầng 11 chung cư ở TP.HCM, hàng trăm người tháo chạy xuống đất

Đời sống 3 giờ 29 phút trước
Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Danh tính người biến Lưu Diệc Phi thành 'thần tiên tỷ tỷ' của màn ảnh Hoa ngữ

Sao quốc tế 3 giờ 49 phút trước
Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Nhờ cát tinh chiếu rọi cung Tài Bạch trong 14 ngày tới, 3 con giáp được sự giúp đỡ của Thần Tài, đánh đâu thắng đó, tiền bạc chảy ào ào vào túi

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Sau 2 năm ly thân, chồng âm thầm vào phòng vợ cũ và cái kết bất ngờ không ngờ tới

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Vừa vung 1 tỷ thưởng bồ đẻ con trai, chồng "chết đứng" nghe câu mỉa mai của vợ

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Tiếng động lạ nửa đêm từ nhà hàng xóm đã vạch trần bí mật kinh hoàng của người chồng thành đạt

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi lòng người vợ khi bất ngờ đứng tên căn hộ đắt giá hơn một tháng sau tang lễ

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi băn khoăn của hai vợ chồng giữa cơn túng thuẫn và yêu cầu vay tiền bất ngờ từ mẹ chồng

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau

Nỗi lòng người đàn ông lỡ bước với cô hàng xóm và sự thật ngỡ ngàng đằng sau