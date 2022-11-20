Hai năm kết hôn mà chỉ mới ân ái có vài lần, nửa đêm không tìm thấy chồng đâu thì nghe được âm thanh nhạy cảm của anh bên nhà hàng xóm

Tâm sự 20/11/2022 12:47

Vì kết hôn rồi mang thai ngay nên số lần gần gũi của tôi và chồng vô cùng ít, chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Dẫu vậy, tôi lại không ngờ chồng lại có thể làm ra việc “kinh thiên động địa” như vậy.

Vợ chồng tôi cưới nhau được đúng một tháng thì tôi có thai luôn, gần như là “một phát ăn ngay”. Hai đứa quen nhau qua mai mối, thời gian tìm hiểu cũng ngắn. Tận hưởng cuộc sống vợ chồng son 1 tháng thì tôi đã chuyển sang giai đoạn bầu bì, sinh nở.

Từ khi ấy đến nay tôi sinh đã được 10 tháng rồi, cả sức khỏe và cơ thể đều quay trở lại bình thường, sẵn sàng cho vấn đề quan hệ vợ chồng. Thế nhưng chồng vẫn không hề ngó ngàng gì tới vợ. Mặc dù cuộc sống thường ngày mọi thứ vẫn diễn ra êm đềm, chồng tôi tỏ ra là người bố có trách nhiệm, người chồng biết hướng về gia đình. Vậy nhưng trong lòng tôi vẫn không khỏi hoang mang lo lắng.

Hai năm kết hôn mà chỉ mới ân ái có vài lần, nửa đêm không tìm thấy chồng đâu thì nghe được âm thanh nhạy cảm của anh bên nhà hàng xóm - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Trước đám cưới chưa hề xảy ra quan hệ, cưới về một tháng đã mang thai, cho tới bây giờ cưới gần 2 năm mà số lần tôi và chồng quan hệ đếm một bàn tay chưa hết. Tôi mang bầu khá khỏe mạnh nhưng chồng vẫn bảo kiêng cữ cho con, không đả động gì tới vấn đề chăn gối. Như chồng người ta vợ sinh được 3 tháng đã sốt sắng lắm rồi, còn chồng tôi con được 10 tháng vẫn không mặn mà.

Tôi chợt nghĩ có khi nào chồng lấy mình làm bình phong và để sinh con hay không? Thực tế anh không có hứng thú với phụ nữ? Suy nghĩ đó trong lòng tôi mọc rễ rồi không thể xua đi được. Nhất là khi thấy chồng rất thân thiết với một cậu trai trẻ sống cùng xóm trọ, tôi lại càng nghi ngờ.

Tuy nhiên chúng đều là những vấn đề tế nhị nên tôi không dễ mở miệng hỏi chồng. Cứ giữ trong lòng ấm ức và khó chịu, tôi sợ mình sắp trầm cảm mất.

Tối hôm cách đây 4 ngày, tôi cho con đi ngủ từ sớm, tôi mệt quá nên cũng ngủ cùng con luôn. Đến khoảng 12 giờ đêm tỉnh dậy cho con ti xong, tôi phát hiện không thấy chồng đâu cả. Gọi điện cho anh thì điện thoại để ở phòng. Lúc ấy nghĩ thế nào tôi lại vòng sang căn phòng của cậu hàng xóm trẻ kia, nhẹ nhàng lắng tai nghe ngóng.

Phòng cậu ta đóng cửa nhưng vẫn có ánh điện hắt ra, nhìn thấy đúng đôi dép của chồng mình để ngoài cửa, tôi đau khổ nghĩ lẽ nào phán đoán của mình là chính xác? Ghé sát tai vào cửa nghe, tôi bủn rủn chân tay khi nghe được những tiếng kêu la rên rỉ và thở gấp từ bên trong vọng ra. Không còn gì nghi ngờ nữa, chồng tôi và cậu trai trẻ đó rõ ràng có mối quan hệ mờ ám. Điều này giải thích cho tất cả cách cư xử lạ lùng của anh ta từ trước đến giờ!

Hai năm kết hôn mà chỉ mới ân ái có vài lần, nửa đêm không tìm thấy chồng đâu thì nghe được âm thanh nhạy cảm của anh bên nhà hàng xóm - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tôi căm hờn tông cửa xông vào, hơi bất ngờ khi thấy cửa không hề khóa trong nhưng tôi lại càng phải ngẩn người khi nhìn rõ cảnh tượng trong phòng. Chồng tôi đang nằm úp sấp dưới sàn nhà, nửa thân trên để trần còn cậu thanh niên kia quần áo chỉnh tề, ngồi bên cạnh đang bấm huyệt cho anh. Họ không hề làm chuyện xấu như tôi nghĩ.

Lúc đó tôi mới biết cậu thanh niên kia là sinh viên ngành y, chuyên về y học cổ truyền. Chồng tôi bị đau lưng, thoái hóa đốt sống lưng nên nhờ cậu ta bấm huyệt, massage giúp. Hai người là bạn bè nên cậu ấy vô tư giúp đỡ.

Lúc đó tôi cũng mới biết chồng mình đã phải làm việc vất vả thế nào để lo cho vợ con, thậm chí tới mức sinh bệnh. Chuyện anh không động vào vợ phần vì nghĩ tôi mang thai, chăm con nhỏ mệt mỏi, phần cũng do anh anh mệt nhọc và bị đau lưng, từ đó không có nhiều nhu cầu trong chuyện chăn gối.

Vậy là tôi đã nghĩ sai cho chồng rồi, trong khi anh yêu thương vợ con như vậy còn tôi lại tưởng tượng đủ thứ vớ vẩn về anh. Sau khi nghe tôi xấu hổ thú nhận, chồng phải phá lên cười. Và ngay đêm ấy anh đã chứng minh cho tôi thấy rằng anh còn rất nhiều hứng thú với vợ, không phải lấy tôi để làm bức bình phong.

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