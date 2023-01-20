Sẵn hơi men, tôi làm liều lên giường với bạn thân của chồng, hôm sau thức giấc tôi ngớ người với điều đang diễn ra trước mắt

Tâm sự 20/01/2023 23:38

Trước những lời mật ngọt của bạn thân chồng, tôi đã yếu lòng mà lên giường cùng anh ta. Ai ngờ rằng, bản thân đã phạm phải sai lầm kinh khủng nhất.

"Đêm nay đến nhà anh nhé… Đây sẽ là bí mật của riêng hai đứa chúng mình, em không muốn chia tay Thắng tất nhiên anh không ép. Nhưng thực sự là anh có cảm tình với em ngay từ lần đầu trông thấy…".

Có chút hơi men trong người, những lời thủ thỉ đường mật bên tai và khuôn mặt điển trai, nụ cười quyến rũ của Hoàng đã khiến tôi sa lầy, phản bội chồng sắp cưới. Chẳng những vậy Hoàng lại còn chính là bạn thân của Thắng, người đàn ông mà chỉ còn vài tháng nữa thôi là chúng tôi sẽ chính thức trở thành vợ chồng.

 

6 năm yêu nhau, tôi và Thắng đã quá quen thuộc chẳng còn gì mới mẻ. Tất nhiên là tôi không nghĩ đến chuyện chia tay anh. Bởi Thắng là người tốt, điều kiện cũng khá, chia tay anh rồi biết có tìm được người hơn. 

Dạo này Thắng bận rộn, thường xuyên đi công tác. Tối đó tôi đi chơi cùng cô bạn, hai đứa có uống vài ly rượu thì tình cờ gặp Hoàng cùng một người bạn khác. Chúng tôi nhập hội, mãi đến khuya mới về. Hoàng đề nghị chở tôi về nhà nhưng lại lái xe thẳng đến nhà anh.

Sẵn hơi men, tôi làm liều lên giường với bạn thân của chồng, hôm sau thức giấc tôi ngớ người với điều đang diễn ra trước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Có men rượu trong người nên tôi đánh mất lý trí, để mặc bản thân trôi theo cảm xúc. Tôi bỗng ham muốn một vòng tay khác ngoài bạn trai, muốn trải nghiệm cảm giác mới mẻ, muốn phiêu lưu tình ái một chút trước đi bước chân vào hôn nhân. Cho dù người đó là bạn thân của chồng sắp cưới cũng được. Tối đó thực sự là thiên thời, địa lợi, nhân hòa, Hoàng thì quá hấp dẫn và nam tính. Và tôi tặc lưỡi làm liều, với suy nghĩ tôi không nói, Hoàng im lặng thì ai biết được?

Quấn quýt lấy nhau tới nửa đêm, tôi mệt quá ngủ say bí tỉ. Tờ mờ sáng mới tỉnh dậy, hé mắt nhìn sang bên cạnh thấy Hoàng đang ngồi dựa vào thành giường nghịch điện thoại. Tôi choàng tay qua, giọng ngái ngủ: “Anh dậy sớm thế? Nay có việc gì bận à?”. 

“Không, nay tôi rảnh cả ngày nên mới ngồi chờ cô tỉnh đây”, một giọng nói vang lên trên đầu khiến tôi run bắn cả người. Đó không phải giọng nói của Hoàng! Tôi vùng dậy xác nhận danh tính người đàn ông mà vừa nãy vì ngái ngủ nên không ngẩng lên nhìn. Người ngồi bên gối chính là Thắng!

“Nó ra ngoài rồi, đừng tìm nữa. Ăn nằm với cô xong, nó thấy áy náy quá nên gọi tôi đến chứng kiến…”, Thắng cười khẩy khi tôi còn chưa kịp thốt ra câu hỏi. 

 

"Yêu nhau 5 năm, tôi cũng thấy nhàm chán. Nhưng nghĩ lại tình nghĩa bên nhau, 5 năm thanh xuân của cô, tôi tự nhủ mình phải chịu trách nhiệm, cho cô một cuộc hôn nhân yên ấm. Tôi còn mua nhà để cưới xong làm tổ ấm mới, trang trí xong xuôi theo phong cách mà cô thích, định bụng mấy hôm nữa dẫn cô đi xem cho bất ngờ vui mừng. 

Sẵn hơi men, tôi làm liều lên giường với bạn thân của chồng, hôm sau thức giấc tôi ngớ người với điều đang diễn ra trước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Không ngờ được người phản bội trước lại chính là cô. Thôi thế này cũng tốt, chia tay trong hoà bình. Tôi đã lưu lại vài tấm ảnh của cô với thằng Hoàng rồi. Biết điều thì ngậm miệng lại, đừng đổ oan đổ vấy điều gì cho tôi, hay kể lể mất đi thanh xuân nhé".

Thắng còn mở điện thoại giơ cho tôi xem những hình ảnh về căn hộ mới anh mua và chuẩn bị. Tôi ngơ ngẩn nhìn, Thắng cười nhạt để lại một câu đe dọa rồi bỏ đi. Tôi ngã gục, mất đi tất cả. Thắng nghĩ đến tình nghĩa, muốn xây dựng gia đình với tôi, còn tôi thì lại tự tay mình đập tan tất cả… Có cách nào để anh tha thứ cho tôi không? 

Ngủ với người yêu nhưng vẫn 'đồng sàng dị mộng', tôi thức cả đêm vì cảm giác đê mê mà tình cũ mang lại

Ngủ với người yêu nhưng vẫn 'đồng sàng dị mộng', tôi thức cả đêm vì cảm giác đê mê mà tình cũ mang lại

Tôi hiện tại đã có người yêu nhưng trong tâm trí vẫn nhớ về mối tình một đêm đó và cảm giác mà anh mang lại. Liệu tôi có quá tham lam hay xấu xa hay không?

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình tâm sự tình yêu tâm sự eva tâm sự góc tâm sự chuyện vợ chồng

TIN MỚI NHẤT

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Chung Gia Hân bật khóc khi hồi tưởng khoảnh khắc sinh con tại nhà

Sao quốc tế 27 phút trước
Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Trúng số độc đắc đúng 2 ngày liên tiếp (29/9-30/9), 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 37 phút trước
Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe từ loại trái quen thuộc bán đầy chợ Việt

Dinh dưỡng 38 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Đúng ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp mở cửa ra là Thần tài nghênh đón, tiền vàng bát ngát, trúng số độc đắc, sự nghiệp vượng phát khó ai bì kịp

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tử vi thứ Ba 29/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ vận trình hanh thông, túi tiền rủng rỉnh, Mão - Thân sự nghiệp lao dốc, tài lộc ảm đạm

Tâm linh - Tử vi 46 phút trước
Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Xe đầu kéo lao khỏi đường, nam tài xế tử vong tại chỗ

Đời sống 48 phút trước
Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Danh tính con trai đổ xăng đốt nhà vì thấy bừa bộn khiến cha tử vong

Đời sống 1 giờ 8 phút trước
Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đồng Nai: Cháy lớn tại công ty sản xuất đồ gỗ rộng 2.000m2, nhiều máy móc, tài sản bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 38 phút trước
Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Thần Tài trao vàng gửi lộc sau ngày 28/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phất cao, thu nhập tăng lên đáng kể, cuộc sống giàu sang sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 28/9/2026: Thế giới hạ sâu, vàng SJC giảm tới 1 triệu/lượng

Đời sống 2 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Ăn yến mạch buổi sáng thế nào để tốt cho sức khỏe?

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Sau ngày mai, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Hai 28/9/2026, số trời đã định, 3 con giáp vận đỏ như son, làm đâu trúng đó, hốt trọn lộc thiên hạ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau cách dung hòa mối quan hệ để thoải mái gửi tiền về cho bố mẹ ruột

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Sự thật đằng sau mảnh giấy khiến cô tình nhân của chồng lập tức rút lui không vết tích

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 28/9/2026, Thần Tài mở kho vàng, 3 con giáp rủ nhau 'gánh tiền gánh của' về nhà, sự nghiệp phất phát, hồng phúc sâu dày

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Tình huống bất ngờ khi gặp người ăn xin trên đường và khoảnh khắc ngẩng đầu thảng thốt

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Màn trao chục cây vàng ngày cưới và sự thật đằng sau cái bẫy tinh vi của mẹ chồng

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả

Nỗi lòng người phụ nữ chịu đựng 5 năm nghi ngờ, đay nghiến từ mẹ chồng vì nghi án chửa giả