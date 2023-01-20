Yêu nhau thắm thiết được 4 năm, tôi cũng đã ra trường, đi làm với mức lương có thể trang trải cuộc sống. Tôi và anh tính đến chuyện cưới xin vì anh cũng không còn ít tuổi nữa. Những tưởng mọi chuyện suôn sẻ thì một cú sốc đến với tôi: anh đang bắt cá 2 tay.

Ngày ấy tôi quen Quân khi chỉ mới là một cô sinh viên năm 2, còn Quân đã là một chàng trai có công việc ổn định. Chúng tôi yêu nhau quấn quýt. Anh thường xuyên đưa đón tôi đi học, mang tôi đi ăn uống ở những nơi mà sinh viên hiếm khi biết tới. Bọn bạn tôi thì cực kỳ ghen tị khi tôi may mắn có được người yêu chiều chuộng như thế.

Khi tôi phát hiện ra thì cô ta đã có thai và cũng thúc giục anh cưới. Họ đã qua lại với nhau hơn 1 năm nay. Cô ta biết sự tồn tại của tôi nhưng vẫn cứ lao vào anh như con thiêu thân. Nhưng đó là anh ta kể với tôi thế chứ tôi biết thừa, nếu anh ta chung thủy với tôi thì đã không tiếp nhận tình cảm của cô ta và lừa dối tôi.

Đã thế, cô ta còn nhắn tin chửi rủa, dọa nạt tôi. Cô ta nói tôi là loại ích kỷ, không biết thân biết phận,... "Anh Quân không còn yêu mày nữa. Mày đừng níu kéo anh ấy nữa!", đó chỉ là những lời "lịch sự" nhất mà cô ta nhắn cho tôi.

Giờ thì cô ta có thai rồi, tôi còn lựa chọn nào nữa đây? Niềm tin, tình yêu của tôi đều vỡ vụn. Suốt 2 tháng tôi như người mất hồn. Còn 2 người bọn họ lập tức tiến hành cưới xin nhanh chóng. Nghe nói bố mẹ anh còn rất vui mừng vì được cả "trâu lẫn nghé".

Nhưng rồi tôi cũng phải tiếp tục sống vui vẻ, nhưng cũng nghĩ cách trả lại cho anh cả vốn lẫn lãi. Tôi đi spa, dưỡng da, tập gym để thân hình thon gọn, săn chắc. Tôi thường xuyên đăng tải những bức ảnh khoe được vóc dáng của mình - điều mà trước giờ tôi chưa bao giờ làm. Thi thoảng tôi chụp ảnh cố tình để lộ đang ngồi cùng một người đàn ông (đó cũng chỉ là đồng nghiệp, bạn bè), rồi viết những câu trạng thái mùi mẫn.

Một thời gian sau, Quân chủ động liên lạc với tôi, nói nhớ tôi, dù cho vợ anh ta đang bầu 6 tháng. Yêu nhau bao nhiêu năm, tôi quá hiểu Quân, tôi biết Quân vẫn còn tình cảm với tôi. Tôi cũng trả lời ỡm ờ, bật đèn xanh cho anh ta. Thế là chúng tôi lại qua lại với nhau. Tất cả tin nhắn hẹn hò tôi đều giữ lại, những buổi hẹn hò tôi đều bí mật đặt điện thoại để quay clip.

Ảnh minh họa: Internet

Thu thập được kha khá bằng chứng, tôi gửi đến cho cô ta. Có thể tưởng tượng được cô ta phát điên như thế nào. Cô ta lồng lộn lên với anh, nhưng anh cũng phũ phàng nói chỉ cần đứa con chứ cũng không cần cô ta, đẻ xong thì li dị. Tất cả những điều này đều do tôi "mách nước" cho anh ta.

Nhưng giờ tôi đang thấy hối hận, liệu tôi đã quá tàn nhẫn chăng? Nếu bây giờ tôi dừng lại thì vẫn còn kịp bởi tôi không muốn đứa trẻ vô tội bị liên lụy, và tôi cũng không còn tình cảm gì với anh ta hết, tôi chỉ muốn khiến cuộc sống anh ta đảo lộn lên. Tôi sẽ biến mất hoàn toàn khỏi đời anh ta. Những gì mà 2 người đó phải chịu tôi đã trả hết. Còn tôi phải sống cho chính mình thôi.