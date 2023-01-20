Quyết tâm tái hợp vợ cũ, đêm đầu tiên bên nhau nhìn em bước ra từ phòng tắm mà tôi tái mặt khi khăn tắm rơi ra, em thì nước mắt lưng tròng kể lại tất cả

Tâm sự 20/01/2023 21:08

Sau 3 năm xa nhau, tôi vô tình gặp lại vợ cũ và có mong muốn quay lại. May thay, cô ấy cũng đồng ý trở về bên tôi.

Tôi và vợ cũ ly hôn cách đây 3 năm do tôi ham chơi, không có chí tiến thủ. Vợ nói nhiều không được, cuối cùng cô ấy chán nản hạ quyết tâm ly hôn.

Tôi bị vợ bỏ cũng chẳng dám trách ai, chỉ trách bản thân mình thôi. Sau khi ly hôn tôi mới tỉnh ngộ, quyết định tập trung làm ăn, không ham chơi lông bông nữa. Trong lòng tôi nung nấu ý định khi đã có công việc ổn định, nếu vợ cũ vẫn độc thân thì sẽ xin cô ấy đoàn tụ. Tôi biết sai rồi và sẽ cố gắng sửa sai, sau ly hôn tôi cũng chưa có người mới, chỉ tập trung làm việc kiếm tiền. 

Quyết tâm tái hợp vợ cũ, đêm đầu tiên bên nhau nhìn em bước ra từ phòng tắm mà tôi tái mặt khi khăn tắm rơi ra, em thì nước mắt lưng tròng kể lại tất cả - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Cách đây 2 tháng, tôi đã liên lạc lại với vợ cũ hẹn gặp. Biết cô ấy hiện đang độc thân, tôi mừng lắm. Thêm vài lần gặp gỡ nữa, tôi quyết định ngỏ lời và thật hạnh phúc khi vợ cũ đồng ý quay lại. 

 

Cho đến cách đây 1 tuần, hai đứa đi hẹn hò, tôi đã rủ cô ấy ở lại qua đêm. Trước đây chúng tôi từng đầu gối tay ấp nhưng xa nhau 3 năm, khi nhận được cái gật đầu của cô ấy, trong lòng tôi vẫn không khỏi hồi hộp.

Thế nhưng khi cô ấy từ nhà tắm bước ra, bỏ khăn tắm trên người xuống để lộ cơ thể trần trụi trước mắt mình thì tôi không khỏi giật mình kinh hãi. Tôi nhìn bầu ngực với hình dáng bất thường của vợ cũ, sốc không biết phải nói gì. Cô ấy nhìn biểu cảm của tôi thì cười buồn hỏi: "Anh có chê em không?".

Lúc ấy nghe vợ cũ kể lại mọi chuyện tôi mới biết cách đây gần 2 năm, cô ấy đi khám sức khỏe tầm soát ung thư vú thì mới biết trong ngực có khối u ác tính. Vì phát hiện từ rất sớm nên việc điều trị diễn ra thuận lợi, kết quả rất khả quan. Hiện tại vợ cũ đã khỏe mạnh bình thường, ngoài vấn đề thẩm mỹ ở phần ngực thì sức khỏe cô ấy không có vấn đề gì cả. 

Quyết tâm tái hợp vợ cũ, đêm đầu tiên bên nhau nhìn em bước ra từ phòng tắm mà tôi tái mặt khi khăn tắm rơi ra, em thì nước mắt lưng tròng kể lại tất cả - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đêm ấy vì vẫn còn sốc nên chúng tôi cũng chỉ nằm tâm sự. Hai đứa chuyện trò nhiều, tôi động viên cô ấy đừng buồn, tôi không chê gì cô ấy cả. Khi trước là tôi có lỗi với cô ấy, bây giờ lại càng thương vợ cũ hơn, tôi sẽ không rời xa cô ấy. Cô ấy cảm động lắm, bảo rằng sức khỏe của bản thân ổn định rồi, chắc chắn sẽ sống được bên tôi vài chục năm nữa đến già. 

Dù đã hạ quyết tâm không bỏ rơi cô ấy nhưng trong lòng tôi vẫn còn một điều băn khoăn. Tôi là con một lại chưa có con nối dõi, không biết với tình trạng của cô ấy thì có thể sinh con khỏe mạnh được không? Bởi lẽ nếu chúng tôi không có con, dưới áp lực từ phía gia đình tôi, sợ rằng có quay về cũng không được hạnh phúc.

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