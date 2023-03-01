Ruồng bỏ vợ đẹp để chạy theo nhân tình nóng bỏng, tôi sững người khi thấy bóng dáng lõa lồ xuất hiện trong phòng ngủ của cô ta

Tâm sự 01/03/2023 23:15

Sau khi được người tình "bật đèn xanh", tôi đã về bỏ vợ ngay lập tức. Nào ngờ, bản thân đã rơi vào một cái bẫy đầy tinh vi.

Liên là một người phụ nữ cực kỳ sang chảnh, nóng bỏng và quyến rũ. Ở cô ấy có sức hấp dẫn đầy ma mị mà vợ tôi không thể có được. Chính vì vậy, khi Liên chủ động làm quen và hứa hẹn sẽ trao cho tôi tất cả nếu như tôi chịu ly hôn để ở cạnh cô ấy. Vì câu nói đó, tôi quyết định ruồng bỏ cô vợ hiền dịu, nền nã nhưng lại nhạt nhẽo, chẳng chút cuốn hút của mình. 

Vợ tôi sau khi oán trách chồng thì cũng phải ký đơn vì tôi đã quyết rồi. Cầm trên tay phán quyết ly hôn của tòa án, trong tâm trí tôi tràn ngập viễn cảnh tươi đẹp khi chung sống với Liên. Sở hữu được người phụ nữ tuyệt vời như thế, sống trên đời này thật sự chẳng còn gì hối tiếc!

Nhưng điều tôi không ngờ được là sau khi tôi chính thức ly hôn thì Liên chẳng hề nhiệt tình với tôi như vẫn tưởng. Thậm chí cô ấy còn cố tình lạnh nhạt, thường xuyên lấy cớ để tránh gặp mặt tôi. 

Ruồng bỏ vợ đẹp để chạy theo nhân tình nóng bỏng, tôi sững người khi thấy bóng dáng lõa lồ xuất hiện trong phòng ngủ của cô ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi vừa buồn vừa giận, hỏi thăm bạn bè cô ấy thì nghe nói Liên đang có mối quan tâm khác. Nghĩ Liên đã tìm được gã đàn ông khác ngon lành hơn mình, tôi căm hận vì có cảm giác bị phản bội. Chưa nói, tôi đã bỏ vợ vì Liên, sao cô ấy có thể chấm dứt với tôi ngay lúc này được? Lẽ nào tôi chỉ là 1 trò đùa của Liên?

 

Hôm đó, tôi tìm tới tận nhà Liên không báo trước, hy vọng tóm được kẻ chen ngang vào mối quan hệ của tôi với Liên để cho gã ta một bài học. Bấm chuông mãi Liên mới mở cửa. Trên người Liên khoác hờ chiếc áo ngủ gợi cảm khiến tôi vừa khao khát vừa tức tối vô cùng. Nhìn mái tóc hơi rối và bộ dạng lả lơi này của Liên, tôi tin chắc trong nhà cô ấy đang có người khác. 

Tôi gạt Liên ra, lao vào phòng ngủ của cô ấy. Điều lạ là Liên không hề ngăn tôi lại. Chiếc chăn phồng lên cho thấy có người nằm trong đó. Tôi đỏ mắt vì ghen tuông, lao tới giật phăng chiếc chăn ra để tìm ra kẻ thứ ba. Nhưng khi bóng dáng người đó hiển lộ hoàn toàn trước mắt thì tôi lại sững sờ tới hóa đá. Sao lại là vợ cũ của tôi? 

Quan trọng hơn, cô ấy còn đang khỏa thân. Bị tôi đánh thức, cô ấy hơi giật mình khi nhận ra ai đang đứng trong phòng. Lúc này Liên nhanh chân tiến lên, khoác chăn lên che kín người cô ấy rồi đuổi tôi ra ngoài. 

Tôi đờ đẫn ngồi xuống sofa, Liên liếc mắt nhìn tôi rồi lên tiếng: 

- Anh nhìn thấy rồi đấy. Tôi là les, tôi chỉ thích phụ nữ thôi. Vì tôi thích vợ anh nên mới lập mưu để hai người ly hôn. Ai ngờ anh dễ dàng mắc câu tới vậy. Người đàn ông như anh, chị ấy cũng chẳng cần phải tiếc nuối làm gì. Hiện giờ chúng tôi là một cặp, vì vậy mong anh đừng làm phiền chúng tôi nữa. 

 

Liên còn nói tôi chê vợ nhưng cô ấy lại là mẫu hình mà Liên thích. Liên thích phụ nữ nhỏ nhắn, mềm mại, dịu dàng và ngoan ngoãn như vợ tôi. 

Vậy là vì ham của lạ, tôi đã đánh mất gia đình. Cay đắng hơn nữa đây chỉ là một cú lừa của Liên không hơn. Thảo nào Liên chưa bao giờ cho tôi chạm vào người, một mực nói đợi tôi ly hôn xong mới trao cho tôi tất cả. Cô ta đâu có thích đàn ông, sao có thể “lên giường” với đàn ông được?

Ruồng bỏ vợ đẹp để chạy theo nhân tình nóng bỏng, tôi sững người khi thấy bóng dáng lõa lồ xuất hiện trong phòng ngủ của cô ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Lúc này vợ cũ của tôi đã mặc quần áo chỉnh tề và ra ngoài phòng khách. Tôi lao lên chất vấn cô ấy, tại sao có thể yêu Liên được. Thì vợ cũ bảo cô ấy đã mất hết niềm tin vào đàn ông, nghĩ đến đàn ông là thấy ghê sợ. Nên cô ấy đã yêu Liên, ở bên Liên cô ấy thấy an tâm, được yêu thương và bảo vệ. 

Nếu Liên qua lại với 1 gã đàn ông khác, tôi chắc chắn không để yên. Nhưng tình hình lại khác hoàn toàn với dự đoán. Hai người ấy đã nói thế tôi còn biết phải làm sao. Chẳng lẽ lại giơ tay đánh phụ nữ? Chưa nói tôi còn là người có lỗi với vợ cũ nữa. 

Tôi thẫn thờ ra về, còn tưởng mình vừa nằm mơ thấy ác mộng. Đúng là chuyện đời cái quái gì cũng có thể xảy ra được!

Chồng đắm say bên tình trẻ không quan tâm vợ, đến khi về nhà thấy nhà mình đổi chủ, vợ thì đổi chồng thì đã hối hận không kịp

Chồng đắm say bên tình trẻ không quan tâm vợ, đến khi về nhà thấy nhà mình đổi chủ, vợ thì đổi chồng thì đã hối hận không kịp

Khi đọc được tin nhắn cặp tình nhân ấy bàn chuyện đi công tác cùng nhau nhưng chủ yếu là đi hú hí, thì tôi đã có quyết định của mình. Thấy anh ta vẫn gọi điện về cho vợ con đều đặn mà tôi phải phục sự ranh ma và giỏi diễn kịch của anh ta.

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