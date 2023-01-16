Rủ rê bạn gái về nhà đang quấn quýt bên nhau tôi tái mặt khi phát hiện cảnh tượng kinh hoàng khi đưa tay lật chăn lên

Tâm sự 16/01/2023 19:39

Sau khi ly hôn với vợ cũ, tôi có quen một cô gái và chúng tôi yêu nhau đã được 3 tháng rồi. Nhân thời điểm tình cảm chín muồi, tôi đã ngỏ lời đưa em về nhà để "vui vẻ".

Tôi và Thùy - bạn gái của mình đã yêu nhau được 3 tháng nay. Tôi rất thích cô ấy, Thùy trẻ trung, dễ thương, có công việc ổn định, gia đình lại tử tế. Tôi thực lòng muốn xác định nghiêm túc chuyện tương lai với Thùy.

Yêu nhau thì chuyện quan hệ là điều rất bình thường, tôi có tình cảm thật lòng với Thùy, luôn mong có thể biến cô ấy trở thành người phụ nữ của mình. Vậy nhưng trong 3 tháng yêu nhau, vài lần tôi gợi ý mà Thùy đều từ chối, nói rằng muốn bồi dưỡng thêm tình cảm đã.

Hôm vừa rồi chúng tôi có buổi hẹn hò kỷ niệm 3 tháng yêu nhau, khi ra về thì trời cũng khá khuya rồi, tôi nắm chặt tay Thùy thủ thỉ rủ cô ấy về nhà mình. Tôi sẽ trổ tài pha trà mời cô ấy thưởng thức. Đến nhà đàn ông độc thân lúc đêm muộn như vậy, lại trong tình cảnh trai đơn gái chiếc, chẳng cần nói cũng biết mục đích của tôi là gì. Suy nghĩ một chút thì Thùy gật đầu đồng ý khiến tôi mừng rỡ vô cùng.

Rủ rê bạn gái về nhà đang quấn quýt bên nhau tôi tái mặt khi phát hiện cảnh tượng kinh hoàng khi đưa tay lật chăn lên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Vừa mở cửa căn hộ chung cư vào nhà, tôi đã kéo cô ấy ôm chầm vào lòng và hôn Thùy ngấu nghiến. Thùy cũng đáp lại rất nồng nhiệt. Vừa hôn Thùy vừa dắt cô ấy vào phòng ngủ, chuyện pha trà mời cô ấy đã bị tôi quẳng lên chín tầng mây.

Trong phòng có bật đèn ngủ, ánh sáng vàng mờ ảo càng khiến khung cảnh trở nên lãng mạn và say đắm. Lúc ấy tôi không còn đủ tỉnh táo nên chưa kịp nhận ra một điều lạ thường. Đó là tại sao đèn phòng ngủ của tôi lại bật khi mà sáng nay trước khi ra ngoài tôi đã tắt rồi.

Tôi vừa lật tấm chăn, định ôm Thùy lên giường thì cả tôi và Thùy đều kinh hãi thét lên. Dưới chăn có người! Thậm chí còn là một người phụ nữ trẻ.

Ba người với 6 mắt nhìn nhau. Khi nhìn rõ khuôn mặt cô ta, tôi không khỏi phẫn nộ vô cùng. Thùy nhìn tôi với ánh mắt dò hỏi và trách móc khiến tôi giật mình thon thót. Người phụ nữ đang ở trên giường chính là vợ cũ của tôi chứ không phải ai khác!

Thùy giận dỗi định bỏ về ngay lập tức nhưng tôi níu cô ấy lại để ba mặt một lời với vợ cũ, bởi tôi không hề hẹn hò cô ta tới nhà! Lúc này, dưới sự khai nhận của vợ cũ, tôi mới biết hóa ra chính mẹ tôi đã cho cô ta chìa khóa căn hộ của con trai để cô ta lén vào với ý đồ dụ dỗ chồng cũ! Mẹ đúng là hại tôi rồi, dù có muốn tôi quay lại với cô ta thì cũng phải tôn trọng ý kiến của con trai chứ!

Rủ rê bạn gái về nhà đang quấn quýt bên nhau tôi tái mặt khi phát hiện cảnh tượng kinh hoàng khi đưa tay lật chăn lên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Khi trước chúng tôi kết hôn hơn 1 năm thì ly hôn vì cô ta ngoại tình với người yêu cũ. Tôi là người đàn ông chẳng đến nỗi nào, hà cớ gì phải chấp nhận tha thứ cho một kẻ phản bội. Tôi ly hôn ngay lập tức, cô ta cũng hớn hở tìm đến người cũ nối lại duyên xưa. 

Vậy nhưng có lẽ họ không hạnh phúc, khi biết tôi đang qua lại với Thùy thì vợ cũ nhiều lần nhắn tin, gọi điện làm lành nhưng tôi đều dứt khoát từ chối. Không ngờ cô ta lại nghĩ ra chiêu độc thế này, từ bỏ cả sĩ diện để dụ dỗ chồng cũ. 

Ngay trước mặt Thùy, tôi bắt vợ cũ mặc lại quần áo và đuổi cô ấy về. Tôi làm mọi cách để chứng minh với Thùy rằng giữa mình và vợ cũ không hề có quan hệ gì mờ ám. Thế nhưng Thùy vẫn giận dỗi từ hôm đấy đến giờ, luôn tỏ ra xa cách lạnh nhạt với tôi. Còn vợ cũ thì mặt dày liên lạc xin lỗi, ỉ ôi mong quay lại, hứa hẹn sẽ thay đổi và dành cả phần đời còn lại để bù đắp cho tôi. 

Tôi phải làm thế nào để cắt đuôi được hoàn toàn cô vợ cũ đáng ghét kia và giải thích ra sao để Thùy tin tưởng mình? Tôi chưa gặp người phụ nữ nào mặt dày trơ tráo như vợ cũ đấy!

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