Rủ nhau đi nhà nghỉ 'đổi gió', tôi và chồng đang 'cào trào' trên giường thì bất ngờ người này ập vào khiến cả hai một phen hoảng sợ

Tâm sự 12/08/2023 07:40

Ra nhà nghỉ quả thật thoải mái vô cùng. Ai ngờ đang lúc mặn nồng thì cánh cửa bị đập liên hồi. Chúng em hốt hoảng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.

Em mới lấy chồng 4 tháng nay. Có một chuyện tế nhị thế này, em tin chị nào đi lấy chồng mà nhà chồng chật chội sẽ hiểu. Đó là chuyện quan hệ vợ chồng không hề thoải mái chút nào, muốn làm gì cũng phải đợi cả nhà ngủ say và phải nhẹ nhàng hết mức có thể. Chẳng khác gì đi ăn vụng.

Đi làm cả ngày về mệt, chờ tới lúc cả nhà ngủ say thì em cũng ngủ mất rồi. Mấy lần bị chồng dựng dậy mà em rất bất mãn. Lâu dần chán chẳng còn hứng thú với chuyện chăn gối nữa.

Hôm vừa rồi chồng em thủ thỉ bảo vợ chồng thi thoảng đi nhà nghỉ 'đổi gió' cho thoải mái. Em nghe thì rất háo hức. Đơn giản thế mà từ trước không nghĩ ra.

Cuối tuần, chồng bảo anh ra ngoài gặp bạn một lát sau đó sẽ đi thuê phòng, lúc nào anh gọi về báo thì em cứ ra địa chỉ đó là được. Đợi đến gần 10 giờ sáng cuối cùng chồng cũng gọi về. Em ngọt ngào vâng dạ rồi thay bộ váy mới đã chuẩn bị sẵn, xức nước hoa thơm lừng nữa. Sau đó xuống nhà xin phép mẹ chồng sang nhà ngoại chơi. Chồng em từ sáng đã báo đi gặp bạn không ăn cơm nhà, vợ chồng phải nói dối mọi người chứ chẳng dám nói thật lý do.

 

Rủ nhau đi nhà nghỉ 'đổi gió', tôi và chồng đang 'cào trào' trên giường thì bất ngờ người này ập vào khiến cả hai một phen hoảng sợ - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Ra nhà nghỉ quả thật thoải mái vô cùng. Ai ngờ đang lúc mặn nồng thì cánh cửa bị đập liên hồi. Chúng em hốt hoảng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Chồng bảo em ra mở cửa xem có vấn đề gì.

Cánh cửa vừa mở ra thì mẹ chồng và em gái chồng ập vào. Em chồng túm chặt chị dâu còn mẹ chồng lao nhanh đến giường lật chăn lên. Trong quá trình đó em chồng cầm điện thoại chụp lia lịa. Sự việc diễn ra quá nhanh, em và chồng còn chưa kịp phản ứng lại.

Đến khi thấy người nằm trong chăn là con trai mình thì mẹ chồng mới ngẩn người. Cả nhà 4 người nhìn nhau dở khóc dở cười. Hóa ra em chồng nghe thấy chị dâu nhận điện thoại, lại thấy em nói dối về nhà mẹ đẻ nên tưởng em đi nhà nghỉ với trai lạ. Hai người bám theo, mất chút thời gian mới lấy được số phòng, rồi nhanh chóng ập vào bắt gian. Ai ngờ đâu “gian phu” lại chính là chồng em. Lúc đó họ mới biết vợ chồng em ra ngoài 'đổi gió' chứ không phải em ngoại tình gì cả.

Dù không làm gì sai nhưng bị cả nhà chồng biết chuyện tế nhị vẫn khiến em xấu hổ quá. Chồng em bảo chẳng sao, lần sau vẫn đi tiếp. Em thì không muốn ra nhà nghỉ nữa nhưng ở nhà chật chội cũng khó xử. Các chị chung hoàn cảnh cho em lời chia sẻ với ạ!

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