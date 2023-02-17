Rủ bạn thân đến nhà nghỉ bắt gian chồng ngoại tình, vừa đạp cửa xông vào, tôi điếng người trước danh tính kẻ thứ ba

Tâm sự 17/02/2023 04:21

Phát hiện chồng ngoại tình, tôi cùng bạn thân đến bắt tại trận, đạp thẳng cửa xông vào, tôi ngã ngửa khi nhìn thấy mặt tiểu tam.

Lấy nhau 5 năm, tôi luôn tin tưởng vào tình yêu của chồng. Với tôi, anh không chỉ là người chồng trí thức, đạo mạo mà còn là một người hết sức lãng mạn, yêu chiều vợ con. Ai cũng nói người đàn ông như thế phải giữ chặt nếu không các cô gái trẻ sẽ đeo bám lấy anh.

Dù biết vậy nhưng tôi luôn yên tâm. Bởi tôi cũng đâu phải là người phụ nữ bình thường. Tôi vốn là hoa khôi của trường, là con nhà gia giáo lại có công việc rất tốt, thu nhập cao. Nói về sự nghiệp tôi không hề thua kém anh. Về ngoại hình, nhiều người mơ còn không có được tôi. Tôi tin anh cũng tự hào vì lấy được người vợ như vậy.

Rủ bạn thân đến nhà nghỉ bắt gian chồng ngoại tình, vừa đạp cửa xông vào, tôi điếng người trước danh tính kẻ thứ ba - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thế nhưng 5 năm hôn nhân, trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, điều tôi nghĩ lại không hoàn toàn như vậy. Người ta nói thứ có được rồi thì không còn nhiều giá trị quả không sai. Cuộc sống hôn nhân của tôi và chồng có nhiều bất đồng về quan điểm sống. Điều tôi muốn làm thì chồng không muốn. Khi tôi kiên quyết giữ lập trường thì anh lại nói vợ ăn thua, muốn vượt mặt chồng. Là phụ nữ, việc giỏi hơn chồng xem ra cũng là một áp lực lớn. Tôi đành phải tém tém bản thân để chồng cảm thấy hài lòng hơn.

Kỉ niệm 7 năm ngày cưới, chồng không ở nhà. Anh nói có chuyến công tác ở tỉnh. Vốn tôi không hoài nghi gì cho đến khi cô bạn thân nói nhìn thấy chồng tôi vào nhà nghỉ với một cô gái trẻ. Lúc đó, tay chân tôi bắt đầu run lên, cảm giác sợ hãi bủa vây. Dù vợ chồng tôi có nhiều bất đồng nhưng ngoại tình là việc tôi chưa từng dám nghĩ đến. Anh vốn rất coi trọng sĩ diện nên không bao giờ muốn gia đình vướng vào chuyện vì người thứ ba mà tan nát. Một người còn đang muốn thăng tiến trong công việc như anh đâu dại gì mà ngoại tình?

Thế nhưng lại một lần nữa tôi sai. Theo người bạn thân đến khách sạn bắt ghen, tôi đạp cửa xông vào. Điều tôi nhìn thấy trước mắt ngỡ như một giấc mơ. Kẻ thứ ba không ai khác chính là cô trợ lý tôi chính tay tuyển cho chồng.

Rủ bạn thân đến nhà nghỉ bắt gian chồng ngoại tình, vừa đạp cửa xông vào, tôi điếng người trước danh tính kẻ thứ ba - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Vì muốn giữ chồng, tôi cố tình tìm một cô gái có ngoại hình kém xinh, thậm chí lùn, mập để đưa về làm trợ lý cho anh. Đó cũng là cô gái tôi được người bạn thân giới thiệu. Hai đứa sững người khi chứng kiến cảnh tượng chồng và cô ta đang ôm ấp nhau trong nhà nghỉ. Người phụ nữ tự trọng như tôi không chấp nhận chuyện chồng ngoại tình càng không bao giờ chấp nhận anh qua lại với người phụ nữ kém sắc hơn mình.

Vợ anh xinh đẹp, là hoa khôi của trường, được biết bao đàn ông săn đuổi. Anh có được rồi còn không biết trân trọng lại đi ngoại tình với người như vậy? Thử hỏi mặt mũi vợ anh để đâu?

Dù tôi đã sinh con nhưng so với cô ta, tôi còn trẻ trung, xinh đẹp và thon thả gấp nhiều lần. Chỉ mới có hơn một tháng làm việc chung, vậy mà anh đã lén lút ngoại tình?

Tôi chợt nhận ra, với đàn ông, xinh đẹp mà cũ không bằng kém sắc mà mới. Thứ anh cần là sự mới mẻ chứ không phải là xấu hay đẹp hơn vợ anh. Vậy thì phụ nữ chúng tôi cố gắng làm đẹp để giữ chồng xem ra là sai lầm?

Vì quá hoảng hốt, anh không nói được lời nào. Tôi cũng vội vàng bỏ về, không muốn tiếp tục chứng kiến cảnh tượng đau lòng.

Buổi tối hôm đó anh xin lỗi tôi và nói rằng đó chỉ là một phút say nắng. Anh nghĩ cô gái đó chân chất, hiền lành nên thích thú. Nhưng khi thấy cô ta cũng có ý moi tiền thì anh đã không còn muốn tiếp tục qua lại nữa. Và cái hôm anh và cô ta vào nhà nghỉ chính là để nói rõ ngọn ngành.

Câu chuyện anh kể quá thuyết phục, tôi còn suýt bị anh lừa nếu không phải tôi đọc được tin nhắn trong điện thoại anh. Thì ra, người anh qua lại không chỉ có cô trợ lý này mà còn rất nhiều cô gái khác. Đó là người yêu cũ, là sinh viên thực tập… Anh còn tham gia cả vào nhóm của mấy gã đàn ông hay mai mối bồ bịch cho nhau.

Sự thật về người chồng đạo mạo, lịch lãm khiến tôi gục ngã. Sau tất cả chỉ có tôi là người đàn bà mù quáng, tin tưởng vào chồng. Chỉ có tôi là người nghĩ rằng anh ta đang thấy may mắn khi lấy được tôi. Thì ra tôi đang ảo tưởng về bản thân, về cuộc hôn nhân này. Có lẽ ngay từ đầu việc yêu và lấy được tôi với anh chỉ là một chiến tích mà thôi.

Lúc này trong đầu tôi không còn suy nghĩ nào khác ngoài chuyện ly hôn. Và chắc chắn tôi sẽ làm việc này ngay lập tức, không cần do dự thêm một ngày nào nữa.

 

Ập vào khách sạn bắt gian con dâu ngoại tình, tôi lật tung chăn chụp lại cảnh tượng đáng khinh, nào ngờ nhìn người phía dưới, tôi ám ảnh cả đời

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Phen này tôi biết cặp đôi mèo mả gà đồng sẽ không thoát được, con dâu ngày càng có thái độ đáng khinh, lại đi ngoại tình thế này.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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