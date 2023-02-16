Ập vào khách sạn bắt gian con dâu ngoại tình, tôi lật tung chăn chụp lại cảnh tượng đáng khinh, nào ngờ nhìn người phía dưới, tôi ám ảnh cả đời

Tâm sự 16/02/2023 23:17

Phen này tôi biết cặp đôi mèo mả gà đồng sẽ không thoát được, con dâu ngày càng có thái độ đáng khinh, lại đi ngoại tình thế này.

Gần 60 tuổi, cuộc đời đã trải qua rất nhiều biến cố và sóng gió nhưng đứng trước sự việc này tôi không biết phải giải quyết thế nào, lại càng chẳng dám tâm sự với ai vì nó rất tế nhị.

Tôi có một đứa con trai duy nhất, sinh nó xong tôi bị bệnh nên không thể sinh thêm đứa thứ hai. Con tôi lấy vợ cách đây hơn 1 năm, vợ chồng trẻ thích tự do tự lập nên ra ở riêng ngay sau đám cưới. Tôi khá hài lòng về con dâu, con bé xinh xắn, có công việc ổn định lại biết cách đối nhân xử thế.

Cho đến hôm vừa rồi, tôi đi dạo phố cùng cùng mấy người bạn thì tình cờ nhìn thấy một cảnh tượng không thể tin nổi. Con dâu tôi cùng một người đàn ông trẻ, họ vừa cười vừa nói, sánh vai nhau bước vào khách sạn!

Đôi nam nữ trẻ tuổi vào khách sạn thì có thể làm việc gì ngoài những chuyện mờ ám xấu xa. Thật không thể tưởng tượng được, con trai tôi khỏe mạnh đẹp trai và kiếm ra tiền như thế mà con dâu còn chưa hài lòng, vẫn ngoại tình cắm sừng con tôi! Lúc ấy đi cùng bạn, không muốn mất mặt nên tôi cắn răng bỏ qua, không lao vào bắt gian con dâu ngay.

Ập vào khách sạn bắt gian con dâu ngoại tình, tôi lật tung chăn chụp lại cảnh tượng đáng khinh, nào ngờ nhìn người phía dưới, tôi ám ảnh cả đời - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tối về nhà, tôi gọi điện cho con trai bóng gió hỏi thăm thì nó vẫn hết lời khen ngợi vợ. Con dâu che giấu quá giỏi nên con tôi không hay biết gì, vì bình thường nó mải mê làm ăn lại rất tin tưởng vợ.

Tôi quyết định phải theo dõi con dâu, tìm được bằng chứng ngoại tình chính xác, giúp con trai tôi không bị lừa dối thêm nữa. Tất nhiên tôi già rồi làm sao chường mặt ra đường theo dõi nó, tôi quyết định thuê một người xe ôm, khi nào thấy chúng nó vào khách sạn thì báo cho tôi biết.

Phán đoán của tôi không hề sai, đúng một tuần sau, tôi nhận được thông báo con dâu tôi và gã đàn ông kia lại kéo nhau vào khách sạn. Lập tức lao đến, cho lễ tân chút tiền, cuối cùng tôi đã lấy được số phòng của con dâu và người đàn ông đó.

Sau vài tiếng gõ cửa, cánh cửa cũng mở ra. May là người bên trong chủ quan tưởng lễ tân lên đưa đồ, hoặc trùng hợp đúng lúc họ vừa gọi lễ tân cũng nên. Gã đàn ông đi cùng con dâu tôi ra mở cửa, chỉ quấn trên người một chiếc khăn không biết xấu hổ.

Nhìn thấy tôi gã ta vô cùng bất ngờ nhưng tôi nhanh tay hất gã ta sang một bên rồi lao vào phòng. Có một người nằm dưới chăn, chiếc chăn phồng lên một cục. Giấu mình kỹ trong chăn như thế, không phải con dâu tôi thì ai vào đây!

Ập vào khách sạn bắt gian con dâu ngoại tình, tôi lật tung chăn chụp lại cảnh tượng đáng khinh, nào ngờ nhìn người phía dưới, tôi ám ảnh cả đời - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Tôi căm hận lật tung chăn, trên tay lăm lăm sẵn máy ảnh để chụp lại cảnh tượng đáng khinh đó, về nhà tôi sẽ cho con trai xem để nó biết bộ mặt thật của vợ mình. Ai ngờ khi tấm chăn được lật lên thì phía dưới lại là một cảnh tượng khiến tôi phải ám ảnh cả đời không thể quên được. Dưới chăn đúng là có người nhưng không phải con dâu, mà lại chính là con trai tôi!

Lúc đó tôi mới bàng hoàng biết con trai tôi là người đồng tính, gã đàn ông kia chính là người tình của nó. Khi trước nó giấu con dâu kết hôn, đêm tân hôn mới thú nhận mọi chuyện và giữa hai vợ chồng nó đã thỏa thuận một giao kèo. Con dâu bao che, tiếp tay cho con trai tôi, đổi lại con tôi sẽ giúp vợ về tiền bạc và sự nghiệp. Tất nhiên tới một lúc nào đó thì hợp đồng ấy cũng sẽ chấm dứt, chúng nó lại đường ai nấy đi.

Hai lần tôi bắt gặp là con dâu dẫn người tình đến cho chồng mình đang đợi sẵn trong phòng khách sạn. Chúng nó làm vậy để thiên hạ khỏi nhòm ngó khi thấy hai người đàn ông đi với nhau.

Con trai sụp xuống chân tôi xin hãy để nó sống thật với con người của mình. Tôi khổ tâm vô cùng. Tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất thôi, bôi biết rằng để con trai sống thật thì nó mới có hạnh phúc nhưng ước mơ được sum vầy bên con cháu lúc tuổi già của tôi thì sao?

 

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Chị dâu báo đi công tác dài ngày không về, hôm ra mắt nhà bạn trai, tôi ‘đứng tim’ khi trông thấy người đang lúi húi làm điều này

Tôi vẫn đang ngờ nghệch chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng có lẽ một người đã bất chấp làm điều này họ không phá bỏ được.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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