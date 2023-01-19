Rủ bạn bè về nhà ăn tất niên cuối năm, tiệc tùng xong xuôi tôi gọi vợ dậy dọn dẹp lúc 1h đêm, sáng dậy xuống bếp mà tôi tá hoả tái mét cả mặt

Tâm sự 19/01/2023 17:27

Cuối năm sắp nghỉ Tết, tôi mời bạn bè, đồng nghiệp thân tới nhà làm bữa cơm tất niên chia tay nhau về quê ăn Tết. Tôi quảng giao nên có khá nhiều bạn, làm 3 mâm tiệc đầy.

Cuối năm sắp nghỉ Tết, tôi mời bạn bè, đồng nghiệp thân tới nhà làm bữa cơm tất niên chia tay nhau về quê ăn Tết. Tôi quảng giao nên có khá nhiều bạn, làm 3 mâm tiệc đầy.

Vợ tôi đang mang thai 8 tháng, nghỉ ở nhà từ lâu rồi. Vừa nghe tin cô ấy mang thai, sếp đã gọi ra nói khéo cho cô ấy nghỉ việc. Thế là gần một năm nay cô ấy ở nhà chồng nuôi. Tôi đi làm kiếm tiền lo cho cả nhà, bao áp lực gánh nặng đè cả lên vai. 

Tôi đã dặn vợ từ hôm trước, cô ấy cả ngày chuẩn bị nấu nướng mỗi 3 bàn tiệc quá đơn giản. Sáng đi chợ, trưa chiều chuẩn bị rồi nấu thôi. Vì vợ tôi nấu ăn cũng không tệ nên tôi muốn mời bạn về nhà, vừa rẻ lại thoải mái mà đảm bảo vệ sinh. Ra hàng quán những ngày cuối năm thế này đắt đỏ lại đông đúc khó chịu.

7h tối, khách khứa của tôi đến đông đủ, cơm nước cũng đã xong xuôi. Tôi hài lòng vì vợ làm được đúng những gì mình yêu cầu. Vợ ăn xong, tôi bảo cô ấy ngồi gần đó để cần việc gì còn gọi, lúc cần thêm nước chấm, khi gọi thêm rượu, lúc lại múc thêm canh… 11h đêm, thấy vợ buồn ngủ quá, mấy người bạn của tôi mới bảo để cô ấy đi nghỉ trước.

Rủ bạn bè về nhà ăn tất niên cuối năm, tiệc tùng xong xuôi tôi gọi vợ dậy dọn dẹp lúc 1h đêm, sáng dậy xuống bếp mà tôi tá hoả tái mét cả mặt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đến 1h đêm thì tàn tiệc, bạn bè tôi về hết, tôi gọi vợ dậy dọn rửa. Cô ấy đang ngái ngủ bảo để sáng mai sẽ dọn, cả ngày nấu nướng đi chợ mệt mỏi, nửa đêm rồi trời lại rét. Tôi chẳng khắt khe gì đâu nhưng tính thích ngăn nắp, kể cả cốc nước uống xong cũng phải rửa ngay không được để phút nào. Đám bát đĩa này mà để đến sáng mai thì khủng khiếp lắm.

“Bình thường chẳng có việc gì chơi rong suốt cả ngày, hôm nay nấu có mấy mâm cơm mà cô rên rỉ ghê thế. Sao không ra ngoài kiếm tiền để tôi ở nhà cho, tôi sẽ làm chu đáo tinh tươm chẳng cần ai phải nhắc! Cô liệu dậy mà rửa đi nhé, sáng mai tôi không thấy gọn gàng sạch sẽ thì đừng trách!”. 

Tôi bực bội nói mấy câu, giao việc cho vợ xong, tôi sang phòng khác ngủ. Sáng hôm sau tôi vẫn phải đi làm, choàng tỉnh dậy thì đã bị muộn giờ. Sao vợ không gọi tôi dậy ăn sáng? Tức giận chạy ào vào bếp nhưng chẳng thấy vợ đâu, nhìn bên trong vẫn ngập ngụa bát bẩn và mùi thức ăn, tôi tức muốn nổ phổi. 

Ai ngờ trên đống bát đĩa bẩn đó tôi thấy có một tờ giấy, mở ra đọc mà phải tím tái mặt mày: “Tôi về quê ăn Tết với bố mẹ đây, rồi ở quê sinh con luôn. Anh rửa hết chỗ bát đấy đi xem có thấy mệt không nhé. Tôi không lên nữa đâu. Đơn ly hôn đợi sang năm tôi sẽ gửi cho anh sau”.

Rủ bạn bè về nhà ăn tất niên cuối năm, tiệc tùng xong xuôi tôi gọi vợ dậy dọn dẹp lúc 1h đêm, sáng dậy xuống bếp mà tôi tá hoả tái mét cả mặt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Cuống lên gọi cho vợ nhưng cô ấy không nghe máy, lát sau vợ gửi đến một tin nhắn dài: “Tôi nào muốn ở nhà, cũng vì mang thai mới buộc phải nghỉ làm. Con là con chung, vậy mà anh làm như tôi mắc nợ chồng. Lúc nào anh cũng hoạnh họe yêu sách đủ điều, coi tôi chẳng ra gì. Anh cũng không quan tâm đến con, tôi đi khám thai, dưỡng thai thế nào anh đâu cần biết. Quá nhiều chuyện, tôi thấy mệt mỏi và chán lắm rồi. Lúc khó khăn không thể nương tựa vào nhau, tôi không còn động lực và niềm tin để tiếp tục cuộc hôn nhân này”. 

Tôi gọi thế nào vợ cũng không trả lời, chỉ nhắn vậy rồi thôi. Nghĩ mà bực thật, chỉ vì chuyện rửa 3 mâm bát mà cô ấy đòi ly hôn? Chẳng lẽ mang thai 8 tháng thì không rửa bát được? 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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