Xin phép mẹ chồng về nhà ngoại ăn Tết, bà bỗng nói một câu khiến tôi rơi nước mắt

Tâm sự 19/01/2023 06:06

Lần này tôi quyết định xin phép về quê ăn tết cùng nhà ngoại thậm chí là về sớm hơn.

Có lúc tôi chỉ ước ao mình đủ điều kiện ra ngoài sống riêng, được tự do tự tại, thích làm gì thì làm. Thế nhưng, cuộc sống không như ý muốn, một là tiền bạc không đủ điều kiện mua nhà, hai là chồng tôi là con trai trưởng, thật khó sống riêng.

Mỗi ngày tôi đều chịu những nỗi uất ức vì mẹ chồng hay soi mói, nói khó nghe. Tôi hiểu nhưng cũng không thể cãi lại, một câu cãi của tôi sẽ làm cho mối quan hệ gia đình không tốt đẹp gì, sẽ làm cho mọi việc trở nên tồi tệ. Sống trong nhà chồng mà lại cứ không nhìn mặt nhau được thì thật khó chịu.

Chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ mà tình cảm vợ chồng lạnh nhạt rất nhiều. Có lúc tôi còn nghĩ tiêu cực, muốn bỏ chồng, thoát khỏi cuộc sống khổ sở này để được tự do bay lượn như tuổi thanh xuân. Đàn bà là vậy, lấy chồng thì tiếc thanh xuân. Nhưng giá như tôi được sống một cuộc sống tự do, được đi lại theo ý mình, không phải một bước cũng thưa cũng gửi thì mọi thứ lại khác.

Xin phép mẹ chồng về nhà ngoại ăn Tết, bà bỗng nói một câu khiến tôi rơi nước mắt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hơn 3 năm mới được về nhà đúng 3 lần mà khoảng cách chỉ có 100km. Tôi buồn bực sinh khó chịu, stress, cuộc sống của tôi vô cùng trầm. Tôi ít nói, bị quên mất bản thân từng là một người vô cùng sôi nổi.

Nhưng bị ép buộc lâu ngày tôi bắt đầu khó chịu. Lần này tôi quyết định xin phép về quê ăn tết cùng nhà ngoại thậm chí là về sớm hơn. Chỉ là mẹ chồng tôi lần nào cũng gây khó dễ, tết cũng không cho chúng tôi về. Nhịn mãi cũng có ngày phải vùng lên.

Nhưng vừa mở miệng ra nói với mẹ chồng xin phép về quê ăn tết nhà ngoại, bà đã trừng mắt nhìn tôi, gào lên: “Nhớ mẹ thì bảo mẹ lên đây mà chơi, cả năm không lên thăm cháu lại còn đòi cho cháu về. Cháu nhỏ đi lại khó khăn chứ bà khó khăn à. Không về đâu hết, lấy chồng thì phải theo chồng, đừng mơ tưởng nhà ngoại nữa, thích về thì về hẳn luôn nhé”.

Xin phép mẹ chồng về nhà ngoại ăn Tết, bà bỗng nói một câu khiến tôi rơi nước mắt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Câu nói của mẹ chồng khiến tôi quá sốc. Tại sao bà lại có thể nói ra những lời cay nghiệt như vậy. Mẹ cũng có con gái, con gái mẹ cũng đi lấy chồng xa nhà và lần nào mẹ cũng nhắc đến cô ấy. Có lần mẹ còn khóc vì nhớ con, vì tết con không về thăm gia đình được. Vậy mà, con gái nhà người khác mẹ lại cấm đoán, ghê gớm như vậy sao?

Cuộc sống này vốn dĩ là vậy. Đối với con dâu, mẹ chồng sẽ không thể đối xử như con gái. Đối với con dâu, mẹ sẽ chẳng bao dung độ lượng như đối với con gái. Mẹ có thể thương con gái mình, mong ngóng con gái mình từng ngày như vậy tại sao lại không hiểu cho nỗi lòng của con dâu.

Sự ích kỷ của mẹ có phải quá lớn không? Tại sao mẹ không một lần nghĩ, nếu mẹ đối xử với con dâu thế nào thì có thể con gái mẹ ở nhà chồng cũng sẽ chịu cảnh khổ sở đó. Thực sự, người làm mẹ chồng như mẹ có thể hiểu được nỗi lòng xa nhà, nhớ bố mẹ, xa gia đình như phận con gái làm dâu, lấy chồng xa hay không?

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