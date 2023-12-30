Rón rén về nhà bố mẹ chồng xin thuốc dạ dày, vừa đẩy cửa vào tôi sốc ngất khi thấy ông và cô gái bán cây cảnh có hành động ám muội ngoài sức tưởng tượng

Tâm sự 30/12/2023 12:32

Khi tôi âm thầm đi gần đến phòng khách thì sốc ngất với cảnh tượng trước mắt.

Tôi và chồng được bố mẹ cho một mảnh đất kế bên nhà chồng. Chúng tôi dọn ra ở riêng, là hàng xóm của bố mẹ chồng.

Vì ở cạnh nhau nên tôi thường xuyên sang nhà chồng. Thời gian gần đây, tôi phát hiện nhà bố mẹ chồng có gì đó là lạ, không như trước. Đó là sự xuất hiện của một lọ hoa trong phòng khách. Vì trước đó mẹ chồng tôi không có thói quen cắm hoa, bố chồng tôi cũng không thích cây hay hoa gì. Tôi thấy lạ nên hỏi bố chồng lọ hoa từ đâu ra, ông bảo là do ông mua về rồi cắm vào bình. Tôi há hốc kinh ngạc vì bất ngờ. Nhưng sau đó tôi cũng không để ý nữa, vội quên đi chuyện kì lạ này.

Đến một ngày trong tuần, tôi thấy không khỏe nên nghỉ bệnh ở nhà. Tôi bị đau bao tử từ giữa đêm, đến trưa thì thấy không ổn, quyết định sang nhà bố mẹ chồng để xin thuốc uống. Mẹ chồng tôi cũng bị đau bao tử kinh niên, chắc chắn có thuốc sẵn trong nhà.

Vừa đẩy cửa lớn bước vào sân thì tôi thấy có một chiếc xe chở đầy hoa dựng trước nhà. Tôi bỗng nhớ tới lần nghe bố chồng nói mua hoa nên nghĩ đây là người bán hoa bố chồng tôi gọi vào. Không hiểu sao lúc đó linh tính thế nào mà tôi nhẹ nhàng đi vào nhà, không lên tiếng gọi bố mẹ chồng như trước.

Khi tôi âm thầm đi gần đến phòng khách thì sốc ngất với cảnh tượng trước mắt. Bố chồng của tôi và cô bán hoa đang ngồi sát vào nhau trên sô pha. Tôi thấy bố chồng đang đưa tay vén tóc của cô ấy. Ông bất giác thấy gì không đúng, quay lưng lại thì giật mình khi thấy tôi. Cả bố chồng tôi và cô bán hoa đều vội vàng tách ra, hoảng hốt như đang làm điều gì sai trái mà có người phát hiện.

Rón rén về nhà bố mẹ chồng xin thuốc dạ dày, vừa đẩy cửa vào tôi sốc ngất khi thấy ông và cô gái bán cây cảnh có hành động ám muội ngoài sức tưởng tượng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Bố chồng tôi luống cuống một lúc rồi hỏi tôi sang đây làm gì? Cô bán hoa thì vội vội vàng vàng chạy ra sân dắt xe rồi nhanh chóng rời đi. Khi nghe tôi nói sang để lấy thuốc bao tử, bố chồng tôi vội đi tìm rồi giục tôi về nằm nghỉ, còn căn dặn tôi đừng nói chuyện hôm nay cho ai biết.

Quả thật, bố chồng tôi và người bán hoa kia có gì đó mờ ám, biểu hiện của họ không hề bình thường. Đến khi nghe bố chồng dặn không được nói với ai thì tôi càng hoang mang. Dù lòng đầy nghi ngờ nhưng tôi không đủ bằng chứng, càng không thể nói với mẹ chồng. Tôi phải làm sao đây?

Nhìn qua khe cửa thấy cô giúp việc ôm khư khư chân bố chồng, miệng liên tục mấp máy 1 điều khiến tôi sốc điếng

Nhìn qua khe cửa thấy cô giúp việc ôm khư khư chân bố chồng, miệng liên tục mấp máy 1 điều khiến tôi sốc điếng

Tôi nghe tiếng cô giúp việc khóc càng lớn hơn. Bố chồng tôi đứng lên, hất cô ta té xuống sàn. Tôi lặng người trở về phòng.

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