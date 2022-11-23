Quen với trai già để trả đũa chuyện chồng cặp kè, không ngờ sau đó, chồng tiết lộ chuyện anh làm với cô gái nọ khiến vợ bàng hoàng

Huy làm việc siêng năng mỗi ngày, tiền kiếm được cơ bản đều đưa vợ giữ, không chỉ đi làm mà còn lo đi chợ, nấu ăn, có khi dọn sẵn đồ lên bàn vợ chỉ việc ăn. Cô ấy sợ béo nên sẽ chỉ chọn những món không có mỡ, nếu đồ ăn cô ấy cho rằng không ngon hoặc không có lợi cho sức khỏe thì cũng không động đũa. Dẫu vậy Huy chưa bao giờ phàn nàn vợ, đôi khi nói nhiều lại khiến cô ấy có thể càng tức giận hơn.

Điều này khiến Huy cảm thấy rất khó hiểu, bởi trong mắt anh, mình là người chồng tốt.

Khi Huy còn khó khăn, Hà vẫn một mực muốn kết hôn với anh mặc gia đình phản đối. Cô dọn ra ở với Huy trong ngôi nhà thuê, quần áo mặc trên người chỉ một hai trăm ngàn vẫn không hề thấy tệ. Qua nhiều sóng gió hai người mới được gia đình chấp thuận. Giờ Huy đã thành công hơn, trở thành ông chủ trong một công ty có vài chục nhân viên.

Trong mắt bạn bè, đồng nghiệp, Huy cũng là một người đàn ông tốt. Nhiều cô gái thấy anh thú vị, nhưng trước bao nhiêu cám dỗ, anh tin rằng mình chưa bao giờ phản bội vợ, tất cả vì tình yêu và lòng biết ơn.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy mà anh lại phát hiện vợ ngoại tình, và điều khiến anh càng không thể chấp nhận được là đối tượng của cô ấy là một người đàn ông hơn cô ấy gần hai chục tuổi, và hói.

Ban đầu mẹ của Huy vô tình nhìn thấy Hà ôm người đàn ông trung niên ra khỏi khách sạn. Bà dùng điện thoại di động quay lại gửi cho con trai. Bà thuyết phục con trai ly hôn vì cho rằng con dâu như vậy là không thể chấp nhận được.

Tuy nhiên, Huy không hoàn toàn tin đây là sự thật. Anh luôn cảm thấy rằng vợ mình sẽ không phản bội.

Khi Hà lái xe quay về nhà lấy đồ, Huy tiến đến mở cửa xe cho cô. Vừa mở cửa, anh đã cảm thấy trong xe có một mùi tanh quen thuộc, trên cửa kính xe rõ ràng còn có hơi nước bốc lên. Cảnh tượng khiến đàn ông phải suy nghĩ. Anh định hỏi vợ mình đã đi đâu và đi với ai, nhưng chưa kịp nói gì thì điện thoại đổ chuông. Hà nhận ra người gọi cho chồng mình là Thảo Trang. Cô lập tức đổi thái độ, nói anh "trả lời điện thoại nhanh lên, quan tâm đến tôi đã ở đâu, với ai làm gì".

Thảo Trang là một người bạn khác giới thân thiết của Huy, sự gặp gỡ của họ cũng khá huyền thoại.

Hai năm trước, trong một chuyến công tác, Huy tình cờ chứng kiến hai tên côn đồ đang uy hiếp một phụ nữ. Cô ấy hét lên kêu cứu. Khúc đường vắng chỉ có Huy ở đó, anh đã nhanh trí bật tiếng còi báo cảnh sát giả từ điện thoại, rồi lớn tiếng quát hai tên côn đồ khiến chúng hốt hoảng bỏ chạy. Biết ơn người đã cứu mình, Thảo Trang từ đó trở thành một người bạn của Huy.

Chính Thảo Trang đã có lần không ngần ngại bỏ ra rất nhiều tiền chuyển thẳng đến tài khoản công ty cho Huy lúc công ty anh gặp khó khăn. Mối quan hệ của Thảo Trang với Huy vừa là ân nhân, vừa là bạn.

Trên thực tế, Huy chưa bao giờ giấu vợ về mối quan hệ này, vì thấy không có gì phải giấu giếm. Nhưng Hà không hài lòng với tình bạn khác giới ấy của chồng. Đỉnh điểm là khi Thảo Trang nói rằng cô ấy mang thai nhưng bị bạn trai lừa dối, định bỏ thai nhưng không dám đến bệnh viện, Huy đã lập tức chạy đến cùng Thảo Trang bất chấp sự can ngăn của vợ.

Ảnh minh họa: Internet

Hà cho rằng anh không thể làm như vậy vì đó là việc của chồng và bạn trai. Cô kiên quyết không cho chồng đi nhưng Huy nói mình xem Thảo Trang như em gái mà không hề có ý gì khác và sẽ cùng cô ấy đến bệnh viện.

Sau khi đưa Thảo Trang đi phá thai, sắp xếp cho cô ấy về nhà sau phẫu thuật, mua đồ ăn đầy đủ dinh dưỡng cho cô ấy, Huy trở về nhà. Mọi thứ trong nhà tanh bành còn Hà thì đã bỏ ra ngoài. Từ hôm đó hai vợ chồng không còn nói chuyện với nhau. Không lâu sau thì có chuyện Hà ngoại tình.

Sau khi bảo chồng nhận điện thoại của Thảo Trang, lúc Huy cúp máy, Hà liền xác nhận chuyện cô ngoại tình với người hơn mình gần 20 tuổi. Lý do là người đàn ông đó có thể cho cô đam mê và cuộc sống tốt. Nghe những lời này, Huy hoàn toàn chết lặng. Anh không biết những gì vợ nói có bao nhiêu phần là thật, hay cô đến với một ông già chỉ vì muốn trả thù anh.

Từ đầu đến cuối, hai vợ chồng đều không đề cập đến chuyện ly hôn, có lẽ là vì còn tính đến con cái, nhưng mối quan hệ của họ đã rạn nứt nặng nề.

Việc ngoại tình của Hà có thể là sai trái nhưng chuyện ngoại tình của cô ấy có phần lớn lỗi của Huy. Có thể thấy từ khi Huy gặp Thảo Trang, Hà đã phải chịu áp lực không hề nhỏ, luôn phải nghĩ xem mối quan hệ đó của chồng là như thế nào, luôn lo lắng về động cơ của người mới xuất hiện, liệu cô ấy có nhấc anh ra khỏi cuộc sống gia đình hay không. Anh ấy cứ nói rằng mình vô tư, nhưng có người phụ nữ nào lại muốn chồng mình suốt ngày thân thiết, tán gẫu với một người phụ nữ khác?

Sự thân thiết của chồng với một người phụ nữ khác luôn là điều Hà phải chịu đựng, nhưng chồng cô lại còn cùng cô gái đó đi phá thai. Với thân phận gì mà làm được chuyện này? Đây là điều mà chỉ bạn trai mới có thể làm được. Tại sao anh nhất định phải chạy theo cô ấy? Tại sao lại không hề quan tâm đến cảm nhận, sự phản đối của vợ, nói đi là đi?

Có thể đây chính là cú thúc ép Hà ngoại tình. Tình yêu mà cô không có được từ chồng, chỉ có thể có được từ những người đàn ông khác. Sự tôn trọng mà cô không có được từ chồng mình, cũng tìm được ở chỗ người đàn ông khác.

Trước những lời xác nhận của vợ, Huy trách cô không hiểu cho chồng. Còn Hà nói rằng:

"Giữa nam và nữ thực sự cần có ý thức về khoảng cách, nhất là khi một bên còn có gia đình. Nếu không biết giữ khoảng cách, chỉ có thể tạo ra nỗi đau cho bên kia. Nói trắng ra, anh và cô ta chỉ là hưởng thụ cái thứ mơ hồ không thể có được cũng không muốn buông tay này, nhưng lại khiến tôi vô cùng đau đớn. Nỗi đau của tôi là niềm vui của hai người, vậy thì đừng thắc mắc tại sao tôi lại ngoại tình. Tôi chỉ dùng cách của anh để đối xử lại với anh".