Quen 1 lúc 2 cô gái và cả 2 đều có bầu, bạn trai tuyên bố sốc: ‘ai chửa con trai anh sẽ cưới người đó’ và quyết định của 2 cô gái còn gây sốc hơn

Cô từng yêu thương chàng trai đó vô cùng cho đến khi cô phát hiện ra rằng mình chẳng phải người duy nhất mà chàng trai đó yêu thương. Anh là gã đàn ông lăng nhăng, ngay từ ngày ý thức được bản thân mình có gương mặt ưa nhìn hơn những gã trai khác. Lợi dụng điểm duy nhất mà bản thân có đó để tiếp tục quen biết với những cô gái khác nhau.

Con gái có quyền quyết định cuộc sống của mình. Dù có yêu thương đến bao nhiêu nhưng gã đàn ông của cô gái ấy không phải một người đàn ông tốt thì không nên cố gắng níu kéo thêm làm gì.

Đúng thời điểm tình cảm của hai người bắt đầu nhạt dần khi anh không còn thời gian nhiều cho người yêu mình và cô cũng bận bịu với công việc của riêng mình thì hai người bắt đầu có khoảng cách nhất định.

Thời điểm đó anh đang yêu cô gái tên là Ngân, cô ấy với anh yêu nhau từ ngày cả hai còn học chung cấp 3. Sau này lớn lên, học đại học rồi cùng nhau tốt nghiệp ra trường đi làm. Cả hai vẫn cứ yêu thương nhau như thế. Quãng thời gian dài đằng đẵng suốt 6 năm liền trở thành bạn gái của anh. Chưa khi nào anh cho Ngân bất cứ thứ gì cho dù đó chỉ là món quà tặng nhỏ nhất.

Thời gian đó, anh quen biết với Hoa, Hoa là nhân viên mới vào công ty anh làm việc. Cô gái ấy vừa trẻ trung lại năng động khiến anh vô cùng thích thú. Tán tỉnh cô và nói dối rằng mình không hề có người yêu khiến cô gái tin tưởng hoàn toàn vào anh và yêu thương anh.

Ảnh minh họa: Internet

3 tháng sau, cả hai cô gái anh quen đều có bầu. Vừa báo tin cho anh, anh thậm chí trơ trẽn đến mức hẹn gặp cả hai rồi bình thản nói:

- Cả hai đều có bầu giờ ai chửa con trai anh sẽ cưới người đó. – Lúc đó không chỉ Hoa mà Ngân cũng vô cùng sốc trước sự bình tĩnh của anh. Nhưng rồi, cả hai nhìn nhau ngầm hiểu, một người đàn ông tốt thì tranh giành với nhau là một điều xứng đáng. Nhưng với gã đàn ông xấu xa như thế này có lẽ việc tranh giành giữa hai người phụ nữ lại là việc thừa thãi. Ngân nhìn anh nhếch mép cười nụ cười nửa miệng đáp:

- Cảm ơn anh đã cho tôi thấy rõ bộ mặt thật của anh ngày hôm nay.

- Em nói vậy là sao?

- Tôi thà con tôi không có bố còn hơn có một người đàn ông như anh làm bố nó. – Hoa cũng đáp lại:

- Anh có thể cưới một cô gái khác. Còn con tôi có là con gái hay là con trai đi chăng nữa thì cũng không đến lượt anh làm bố của chúng đâu.

- Anh..., em nói vậy là không cần anh cưới sao?

- Tất nhiên, con tôi từ ngày hôm nay không có bố.

Hoa tát anh một cái, Ngân cũng đứng dậy tát nốt bên mặt còn lại cười:

- Thế này nó mới cân!

Cả hai cùng bỏ đi, còn mình anh ngồi đờ đẫn ở lại trong quán cafe. Giờ thì có hối hận cũng đã quá muộn màng khi không có cô gái nào tha thứ cho anh. Những gì anh làm, giờ đã đến lúc phải gánh hậu quả.

Một gã đàn ông lăng nhăng không xứng đáng nhận được sự bao dung và hạnh phúc của người khác. Kẻ như anh mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc. Còn hai cô gái, cả hai đều có niềm tin rằng quyết định của mình là đúng. Với một gã đàn ông lăng nhăng, cố níu giữ cơ thể họ nhưng trái tim họ cũng không bao giờ có thể trọn vẹn dành cho mình thì thà không có còn hơn.