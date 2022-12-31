Tâm sự xót lòng này đã khiến cư dân mạng xót ruột. Nguyên văn câu chuyện được chia sẻ như sau:

Giống như tâm sự của cô gái dưới đây về đám dạm ngõ của mình. Chỉ vì tiền thách cưới 20 triệu mà gia đình cô đã hất văng cả mâm lễ vì thái độ thiếu tôn trọng của nhà trai. Cuối cùng cô đành hủy hôn, không được mặc váy cô dâu như mình mơ ước.

Em với anh ấy yêu nhau được 3 năm thì tính chuyện đám cưới. Hôm anh dẫn em về giới thiệu gia đình, bố mẹ anh gặp mặt tỏ ra khá quý mến em nên tác thành cho 2 đứa đến với nhau sớm.

"Nghĩ lại thấy buồn mọi người ạ. Lẽ ra hôm nay em sẽ được diện váy cô dâu, sánh vai chú rể bước lên lễ đường trao nhẫn cưới. Vậy mà giờ em lại phải ngồi đây vò võ một mình trong nước mắt. Dù bản thân hiểu rằng quyết định của mình là không sai, nhưng vẫn thấy đau quá.

Mẹ anh đi xem được ngày liền mang trầu cau xuống bên nhà em dạm ngõ, nói chuyện người lớn.

Nói chung lúc gặp mặt, hai bên vui vẻ, nói cười rôm rả lắm. Mẹ anh còn hết lời khen em ngoan ngoãn. Bà bảo rất ưng em về làm dâu nhà bà.

Ảnh minh họa: Internet

Tính bố mẹ em thoải mái, thủ tục cưới xin thế nào ông bà để cho nhà trai quyết định cả. Riêng có khoản thách cưới thì nhà trai phải theo nhà gái, vì đó là phong tục bao đời của quê em.

Khoản lễ đen này bố mẹ em cân nhắc rất kỹ. Bình thường ở khu em, nhà nào có con gái đi lấy chồng cũng thách cưới tầm bốn năm chục triệu. Nhà em đương nhiên không thể bỏ qua phong tục này, song bố mẹ em chỉ yêu cầu nhà anh khoản lễ đen 20 triệu gọi là cho có thủ tục, sau này sẽ cho bọn em làm vốn. Mẹ em nói rõ ràng như thế. Ai ngờ vừa nghe xong, mẹ anh trợn mắt bảo: 'Thế khác gì là mua dâu. Thời này là thời nào rồi còn thách cưới ngần ấy tiền. Chúng tôi không đồng ý với khoản thách thức ấy. Con trai tôi hỏi vợ chứ không mua vợ'.

Lúc nghe đằng nhà anh nói thế, cả em với bố mẹ đều sốc. Mà có phải riêng mình nhà em đâu, còn họ hàng đại diện nội ngoại nhà em ngồi đó nữa chứ. Phía nhà anh ăn nói như thế đúng là không tôn trọng gia đình em chút nào.

Ảnh minh họa: Internet

Bố mẹ em bực lắm song vẫn cố nhẫn nhịn giải thích đó là phong tục. Ấy thế mà mẹ anh lại phán thêm câu xanh rờn: 'Phong tục thì phong tục, tôi chỉ để lễ đen 3 triệu không hơn'.

Cả họ nhà em trố mắt trước màn trả giá 'mua dâu' không khác gì mua rau thịt ngoài chợ của thông gia tương lai. Bố em nóng mặt, đập phịch tay xuống bàn quát: 'Khỏi, nhà bà không cần bỏ một đồng thách cưới nào hết vì nhà tôi không bán con gái đâu'.

Nói rồi bố em hất tung luôn mâm trầu cau ra giữa sân, chỉ tay 'tiễn khách'".

Nghe xong câu chuyện của cô gái, cư dân mạng hết sức bất bình. Phong tục mỗi nơi mỗi khác mà 20 triệu đâu phải số tiền quá lớn, tính ra cũng chỉ là cái lễ rồi của cải đâu cũng lại vào đấy, rồi ông bà bố mẹ lại lo cho con cái cỗ bàn cưới xin hoặc là lại cho con. Thế mà bố mẹ lại nhẫn tâm chỉ vì 20 triệu của mình mà làm hỏng hạnh phúc lứa đôi cả đời của các con.

Nhiều độc giả bức xúc vào bình luận:

- Nuôi đứa cón đến lúc lấy chồng, rồi về phục vụ nhà chồng, ông bà có biết vất vả thế nào không? Tại sao lại chỉ vì 20 triệu mà làm hỏng hạnh phúc con cái?

- Gia đình này sẽ không thể sống hạnh phúc được nên bạn từ hôn là đúng

- Kì kèo từng đồng, thật không thể đáng mặt làm mẹ chồng bạn đâu

- Mẹ chồng thế này sao bạn sống yên thân được?

- Thật không thể nào hiểu nổi người lớn mà hạnh động như trẻ con

- Bỏ đi em ạ, bỏ ngay còn kịp chứ lấy về khổ một đời

Hiện bài viết vẫn đang nhận rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Rất nhiều người khuyên cô gái nên dừng lại, chọn một hạnh phúc khác cho mình.