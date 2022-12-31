Cô gái chia sẻ cay đắng về cuộc đời mình rằng cô và anh chuẩn bị đám cưới tấp nập. Nhưng một lần tình cờ nghe được âm mưu của mẹ chồng mà cô đã đốt váy cưới cùng 500 tấm thiệp mời để quay về làm người độc thân bên bố mẹ.

Có những tình huống éo le trong tình yêu mà không phải ai cũng lường trước được. Cũng có nhiều cuộc chia ly không phải do 2 người yêu nhau mà là do bố mẹ chồng. Đàn ông nhu nhược, bám váy mẹ thì khổ vợ. Đàn bà thì không thể chịu được cảnh bị xúc phạm từ gia đình chồng. Vậy nên câu chuyện của cô gái dưới đây chính là một bài học cho nhiều người yêu mà chưa tìm hiểu kĩ để đến khi biết rõ lòng nhau thì mọi sự đã rồi.

"Em vừa trải qua một chuyện vô cùng kinh khủng. Lẽ ra hôm nay là ngày cưới của em nhưng toang rồi 'ông giáo' ạ. Chắc có lẽ vì tình yêu em dành cho chồng không quá nhiều, lại cộng thêm các yếu tố khác nữa nên em quyết định chấm dứt tất cả.

Em quen chồng qua một lần từ thiện trên Lào Cai. Thấy bạn bè bảo anh ấy là con nhà giàu nhưng sống rất đúng mực, giản dị và có tâm với mọi người xung quanh nên em cũng mến. Một thời gian sau thì anh ấy tỏ tình với em. Cũng tình cờ đưa về nhà chơi thôi nhưng bố mẹ em ưng lắm, bảo em 27 rồi cưới thôi chứ để làm gì nữa.

Vậy là mất thêm 2 tháng để chuẩn bị các thứ nữa. Bọn em cách nhà nhau 50km và hầu như em không tiếp xúc với gia đình anh nhiều. Tại bọn em cũng xác định cưới xong sẽ ở riêng rồi. Dù là nhà gái nhưng hôm nhà trai sang hỏi có yêu cầu gì cho đám cưới không thì bố mẹ em bảo tùy gia đình bên ấy chứ không đòi hỏi. Nói thật nhà em làm nông, bố mẹ em chân chất thật thà lắm, chẳng bao giờ biết làm màu mè là gì.

Ảnh minh họa: Internet

Sau hôm 2 nhà nói chuyện người lớn thì mẹ anh ấy gọi bọn em vào phòng riêng đưa cho 20 triệu để đi chụp ảnh cưới. Bà cũng nói là tổ chức ở quê xong sẽ tổ chức ở nhà hàng trên này để báo hỉ. Bọn em cũng có nhiều người quen không về quê dự được nên em có nói là đăng kí 10 mâm khách của em và nhà em sẽ gửi tiền cỗ.

Về khoản kinh tế em thấy mẹ chồng rất thoáng, chi hết các thứ. Toàn bộ chăn ga, đồ dùng trong phòng cưới là mẹ chồng em sắm 100%, không cho bọn em tự sắm gì. Anh tự hào về mẹ lắm nhưng em lại không thấy thoải mái tí nào. Thậm chí váy cưới bà còn mang về nhà rồi bảo em mặc cái này, cái kia. Em cảm thấy mất tự chủ thực sự.

Tối ấy về em nói chuyện với anh thì anh bảo mẹ chu đáo quan tâm thế còn đòi hỏi gì nữa. Nhưng khổ nỗi thế này, chẳng biết ý bà là gì nhưng đặt đồ, mua sắm lại bảo người ta chở về nhà em rồi bọn em lại phải mang lên Hà Nội. Mỗi lần người ta mang đồ đến làng xóm lại bàn tán bảo em số sướng nọ kia, bố mẹ em cưới con mà không phải lo gì.

Nghĩ cũng bực, em quyết định nói chuyện thẳng thắn 1 lần nữa với chồng và mẹ chồng tương lai . Chiều ấy em đến chung cư anh ở, vì em cũng có chìa khóa thì không thể tin nổi mẹ con anh đang cãi nhau trong nhà. Em vào mà họ còn không biết gì luôn.

Có chết em cũng không quên được mẹ anh ấy bảo em: 'Đã gái già còn nhà quê mà không biết điều. Mẹ vì con nên mới cho cưới, chứ con xem, về đón dâu cái nhà lụp xụp ấy rồi xấu mặt cả gia đình mình. Bố mẹ nó cũng chẳng xứng đáng ngồi với người nhà mình đâu. Không phải tự nhiên mà mẹ bỏ tiền 10 mâm cỗ cho nó nhé. Kể cả đón dâu, tất cả lên trên này, chứ về nhà nó thì chả cưới xin gì nữa.

Và việc mua đồ đạc chuyển về nhà em mẹ anh cũng dặn người ta phải để cả làng biết là em được nhà chồng cho hết. Nhưng cái em ức nhất là anh ấy chẳng bảo vệ em mà 1 mực im lặng. Lúc ấy thật sự em không nghĩ được điều gì nữa. Em về phòng trọ, mang hết chỗ thiếp 500 cái mới lấy về ra đốt hết. Cả cái váy cưới bác ấy đưa cho em hôm trước, này thì 2 nghìn đô em cũng đốt rồi muốn ra sao thì ra".

Sau câu chuyện li kì ấy nhiều người ngóng xem kết quả của cuộc hôn nhân này thế nào. Và cuối cùng cô gái khẳng định:

Ảnh minh họa: Internet

"Em gửi ảnh cho anh ấy và tuyên bố không muốn cưới nữa. Anh ấy hoảng hốt sang phòng em và chúng em đã cãi nhau 1 trận nảy lửa.

Sau đó thật sự em không muốn nhớ đến nữa vì mẹ anh ấy bắt em đền tiền cái váy. Chồng hụt của em nhận trách nhiệm và cũng chấp nhận chia tay. Rất may là bọn em chưa đăng kí. Vậy đấy các chị ạ, câu môn đăng hộ đối chưa bao giờ sai đâu. Có yêu mấy cũng đừng để người ta khinh mình, khinh bố mẹ mình".

Câu chuyện được cô gái chia sẻ thực sự là tình huống éo le. Điều này còn đề cập tới vấn đề môn đăng hộ đối. Trong tình yêu nếu đối phương không thông cảm cho hoàn cảnh gia đình bạn lại là người luôn nghe mẹ thì cuộc sống hôn nhân ấy sẽ chẳng bao giờ hạnh phúc được. Muốn một mối quan hệ gia đình, mẹ chồng nàng dâu hòa thuận thì người chồng cũng phải là người dung hòa chứ không nên đứng về một phía nào quá.

Cô gái dù đen đủi nhưng cách hành xử của cô được cư dân mạng tán thưởng, khen ngợi. "Nếu thực sự người ta đã khinh rẻ, coi thường mình thì hôn nhân này cũng chẳng thể nào hạnh phúc được đâu", độc giả Thanh Trúc bình luận.