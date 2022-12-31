Đến khách sạn tìm bạn trai, ập vào bên trong cánh cửa ấy, tôi lật màn kịch ra trò khiến anh cứng họng

Tôi hơi ngỡ ngàng, đến lúc này thì có ngờ ngợ là mình bị lừa, nhưng vẫn không dám tin. Cho đến khi xe taxi dừng lại trước chính cái khách sạn đó, tôi mới vỡ lẽ. Huy không những lừa tôi, mà hiện tại còn muốn bày kế để đá tôi đi.

Tất cả bắt nguồn từ lần đầu tiên tôi với anh gặp nhau. Khi đó tôi còn là nhân viên pha chế của một quán pub, còn Huy là bạn của sếp tôi. Vì là người thân quen của sếp cho nên ai cũng được dặn dò là phải chăm sóc chu đáo. Nói thật là đối với những người hay lui tới pub, mà lại còn trông sang chảnh như Huy thì tôi không đánh giá cao, chắc cũng toàn công tử nhà giàu, thuộc hàng ăn chơi trác táng. Thế nhưng Huy lại rất tỏ ra rất tử tế khiến tôi cảm thấy bất ngờ.

Tôi và Huy quen nhau được kha khá lâu rồi, cũng phải khoảng 7, 8 tháng gì đó. Kể ra thì tôi không có niềm tin vào mối quan hệ này lắm, nhưng thật không ngờ là tôi với anh lại có thể yêu nhau lâu đến vậy.

Ảnh minh họa: Internet

Lần đầu tiên gặp Huy, anh đã có một màn anh hùng cứu mỹ nhân mãn nhãn rồi. Nhan sắc của tôi cũng thuộc hàng được, ưa nhìn, vì thế hay bị mấy cậu trẻ ranh trêu ghẹo. Lần đó, tôi tức quá nên cố ý hắt nước vào áo của một tên, nếu không có Huy ra tay thì chắc tôi đã bị người ta đánh cho một trận nhừ tử mà chẳng phản kháng được gì rồi. Sau vụ đó, tôi vì muốn cảm ơn anh nên mời anh đi ăn một bữa. Cả hai chúng tôi dần thân thiết hơn, thế rồi yêu lúc nào không hay.

Đồng nghiệp của tôi khuyên tôi đừng có mù quáng, vì mấy anh chàng nhà giàu, ăn chơi như Huy thì thường không đáng tin. Tôi còn nghĩ các cô ấy không biết gì hoặc là ghen tỵ với mình nên mới thế. Huy chơi thân với ông chủ của chúng tôi thì làm sao mà là người xấu được.

Nói là yêu đương, nhưng mà bản thân tôi cũng thấy Huy có vẻ lãnh đạm. Tôi thì không nghĩ gì nhiều, vì yêu đương với tôi không nhất thiết là phải nồng nhiệt, cháy bỏng, suốt ngày anh anh em em thì mới là yêu. Đối với tôi chỉ cần hai người quan tâm nhau là đủ rồi, mà Huy thì đúng là kiểu người như thế.

Đồng nghiệp mắng tôi cả tin. Lúc đó tôi mới thấy thật là nực cười, vì tôi thì có cái gì để mà lừa. Chả nhẽ chuyện tôi có bạn trai giàu có lại khiến nhiều người ghen tỵ đến mức đấy rồi đặt điều vu khống?

Tôi có đem chuyện này nói với anh chủ quán, dù sao làm việc lâu rồi nên cũng thân quen, mà tôi lại là người yêu của bạn thân cho nên cũng thân hơn với anh chủ. Anh ấy chỉ bảo tôi đừng nghe người khác nói linh tinh rồi lại suy nghĩ nhiều.

Yêu đương qua lại được khoảng ba, bốn tháng, không biết là do mọi người nói nhiều quá nên tôi chú ý hơn, mà tôi cảm thấy Huy trở nên xa cách với tôi thật. Anh thậm chí còn thường hay lấy cớ để không nói chuyện, gọi điện hay nhắn tin với tôi, mà thời gian anh đến quán cũng ít hơn hẳn. Anh chủ quán an ủi tôi, bảo là Huy dạo này bận rộn nên mới thế.

Đồng nghiệp càng được thể thì càng nói. Cô ấy bảo đã từng nhìn thấy Huy ôm ấp mấy cô gái khác ở trong quán, anh với tôi chẳng qua chỉ là chơi đùa mà thôi. Tôi khó chịu ra mặt, quyết tâm hỏi Huy cho bằng được để chứng minh rằng tôi không hề mù quáng hay là bị lừa gạt. Tôi hôm đó, tôi gọi cho Huy không được. Đang lo lắng không biết anh bị làm sao thì anh chủ báo cho tôi biết là Huy bị tai nạn. Tôi vội vàng chạy theo anh ấy đến gặp Huy.

Ngồi trên xe taxi mà tôi không khỏi run sợ. Đúng lúc này, đồng nghiệp lại gửi cho tôi một tấm ảnh, cô ấy nói là vừa nhìn thấy Huy ở gần khách sạn. Tôi hơi ngỡ ngàng, đến lúc này thì có ngờ ngợ là mình bị lừa, nhưng vẫn không dám tin. Cho đến khi xe taxi dừng lại trước chính cái khách sạn đó, tôi mới vỡ lẽ. Huy không những lừa tôi, mà hiện tại còn muốn bày kế để đá tôi đi.

Tôi tức đến nghiến răng nghiến lợi. Nhưng tôi không phải kiểu con gái để yên cho người ta bắt nạt. Trong lúc chờ anh chủ kia giả vờ hỏi tên tuổi để lấy số phòng, tôi đã kịp gọi điện cho đồng nghiệp. May thay cô ấy lại đang ở gần đây. Cô ấy đề nghị sẽ đóng giả tôi, rồi đi theo anh chủ. Đến lúc vào phòng, cả tôi và cô ấy xông lên dần cho anh chủ kia một trận, trói nghiến lại rồi khóa cửa phòng, cả hai chúng tôi bắt anh ta phải nói ra âm mưu của Huy.

Ảnh minh họa: Internet

Đúng như những gì tôi và cô ấy đoán, chỉ khoảng hai mươi phút sau, Huy bất ngờ xuất hiện ở khách sạn đó, đạp cửa xông vào phòng, lớn tiếng quát nạt. Nhưng anh ta đâu có ngờ, anh chủ đã bị trói lại giữa phòng rồi, bạn tôi ngồi ngay kế bên. Lúc này tôi mới tiến vào. Huy ngỡ ngàng khi thấy tôi ở ngoài cửa, trên người quần áo vẫn nguyên vẹn. Tôi tặng cho anh ta một cái tát, rồi quẳng cái điện thoại với bản ghi âm lời nhận tội cho anh ta hết đường chối cãi. Huy cứng họng, không thể nói gì được tôi nữa.

Chuyện thật mà cứ như đùa. Mọi chuyện đã xử lý xong, việc tôi cũng nghỉ chứ chả thèm nhẫn nhịn, còn người yêu như thế thì bỏ sớm chứ níu giữ làm gì. Tôi đăng bài chia sẻ chuyện của mình, hi vọng mọi người đừng mù quáng với tình yêu, đói quá mà ăn bừa như tôi. Hãy thật tỉnh táo, đừng để bị những gã tồi lừa đảo rồi mất đi niềm tin vào tình yêu nhé.