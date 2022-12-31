Tưởng chồng là con gái vợ chẳng đoái hoài, nào ngờ ‘va vào’ sau ngày định mệnh ấy mà ‘sòn sòn’ 3 con khiến ai cũng bất ngờ

Chia sẻ về lần gặp gỡ đầu tiên, Tuấn cho biết hai người quen nhau hoàn toàn tình cờ khi anh đang học năm thứ 2 ở Sài Gòn có được một người thầy rủ về Cần Thơ để chụp hình cưới cho một anh chị khác. Tại đây anh đã gặp bà xã khi Thủy làm dâu phụ trong đám cưới.

Cặp vợ chồng Tuấn (làm nghề kinh doanh và thiết kế tự do) và Thủy (kinh doanh tự do) cùng 30 tuổi đã có dịp chia sẻ về câu chuyện tình yêu cũng như cuộc sống hôn nhân của mình trong chương trình Vợ chồng son số 364 được phát sóng mới đây.

Còn về phía Thủy, cô cho biết mình không chỉ không ấn tượng về Tuấn mà còn “ghét” anh chàng này vì anh để mái tóc dài như suối. Chính vì mái tóc dài này đã khiến Thủy còn nhận nhầm Tuấn là con gái.

Mặc dù trong lần gặp gỡ đầu tiên cả 2 đều không ấn tượng về nhau nhưng có một điều bất ngờ là trong những bức hình cưới anh Tuấn chụp thì hầu hết trong mọi ảnh Thủy lại là nhân vật chính. Anh thừa nhận mình không hề cố ý nhưng có lẽ đó là cái chuyên trời định.

Ảnh minh họa: Internet

Sau lần gặp gỡ ở đám cưới, Tuấn cũng về Cần Thơ chơi một vài lần và có gặp gỡ Thủy, còn Thủy cũng có một số lần lên Sài Gòn và đều hẹn đi ăn cùng Tuấn và một vài người bạn. Chính những người bạn này đã làm “ông mai, bà mối” hối cặp đôi tìm hiểu nhau. Và sau đó khoảng 2-3 tháng thì cặp đôi chính thức nhắn tin trò chuyện với nhau, một năm sau thì nhận lời yêu nhau.

Kể về lần ra mắt nhà gái đầu tiên với mái tóc dài như dòng suối, Tuấn cười nói mẹ của Thủy khi gặp anh thì không nói gì nhưng sau khi anh vừa bước ra ngoài thì bà tỏ vẻ vô cùng bất ngờ với mái tóc của chàng rể. Còn bố anh dù không nói gì nhưng những người hàng xóm luôn nói với ông nên khuyên chàng rể cắt bớt tóc đi cho gọn gàng.

Yêu nhau khoảng 2 năm thì cặp đôi quyết định làm đám cưới. Tuy nhiên, ban đầu Tuấn và Thủy có kế hoạch sẽ tham gia chương trình “working holiday” để kiếm tiền làm một đám cưới cực hoàng tráng nhưng bố mẹ 2 bên đều không đồng ý và hối thúc cưới đi rồi làm gì thì làm.

Ảnh minh họa: Internet

Vậy là cặp đôi quyết định làm đám cưới. Sau đám cưới, Tuấn và Thủy vẫn có kế hoạch sẽ học tiếng để đi nước ngoài nhưng cứ đang định đi thì Thủy lại có bầu và hiện tại sau 5 năm kết hôn, gia đình nhỏ đã có 2 con và một thai nhi 6 tháng đang phát triển trong bụng bà mẹ 9X.

Chia sẻ về cuộc sống vợ chồng, cũng như các cặp vợ chồng khác, Tuấn và Thủy cũng có nhiều điều chưa hài lòng về nhau.

“Với vợ em thì tật xấu không hẳn là tật xấu mà gọi là cái tính suy nghĩ nhanh và làm nhanh. Em hy vọng vợ có thể suy nghĩ chậm lại”, Tuấn nói.

Ngoài ra, cũng như những bà vợ khác, Tuấn cho biết vợ mình mắc tính hơi cằn nhằn nhiều và hay quên. Anh cũng hy vọng sau chương trình, vợ có thể sẽ thay đổi những tính này, bớt cằn nhằn lại và hy vọng vợ sẽ hiểu chồng hơn, có thể chiều theo những sở thích của chồng.

Còn với Thủy, cô hài hước cho biết mình đã ghi hết ra tay những tật xấu của chồng để không bị quên. “Tính em là làm gì cũng phải tốt cho sức khỏe nhưng anh này rất hay tắm đêm. Vợ nhắc đi tắm nhưng tay vẫn cầm cái điện thoại và không chịu đi tắm khiến em phải cằn nhằn nhiều. Thêm nữa, chồng em rất khó tính, mọi việc trong nhà dọn dẹp sạch sẽ là một tay anh ấy làm nhưng đến bây giờ lại bầy hầy hơn em”, Thủy nói.

Nói về mong muống người chồng có thể thay đổi thói quen xấu trong cuộc sống vợ chồng, Thủy hy vọng Tuấn sẽ nghe lời cô tắm sớm hơn. Ngoài ra, nên bớt thời gian chơi game để quan tâm đến gia đình, đến vợ con nhiều hơn nữa.