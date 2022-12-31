Đêm tân hôn với trai già 40 tuổi, em khiếp đảm vì một phen đổ mồ hôi hột theo đúng nghĩa đen mà cứ nghĩ rằng mình là 'chú cừu non'

Tâm sự 31/12/2022 19:23

Cứ nghĩ mình còn được chồng nâng niu, dành những chiêu nồng nhiệt nhất, hóa ra em lại trở thành chủ cuộc chơi với một phen hú vía.

Các chị nghĩ sao về một người đàn ông 40 tuổi, sức khỏe bình thường, kinh tế ổn ạ? Ý em muốn hỏi về phương diện tế nhị kia ấy.

Chắc chắn ai cũng sẽ nghĩ, anh ta hẳn sành sỏi, lõi đời lắm. Vì có tiền, có sức khỏe, lại không xấu xí, dị hợm, thiếu gì em “xin chết”. Mà đã 40 tuổi, còn gì mà không trải qua.

Thú thật em cũng nghĩ như vậy đấy ạ. Khi em lấy chồng em bây giờ, em mới có 25 cái xuân xanh thôi. Anh thì tròn 40 tuổi, hơn em nhiều về cả tuổi đời lẫn tuổi kinh nghiệm sống và chắc chắn là cả kinh nghiệm tình dục. Em dám chắc mình chỉ là chú thỏ non ngây thơ, ngơ ngác trước anh trong chuyện ấy.

Em với chồng quen nhau có nửa năm thì cưới luôn. Bởi chúng em nhận ra, 2 đứa quá hợp nhau, không thể sống thiếu nhau. Quan trọng hơn, anh không chờ nổi nữa, khi số tuổi đã nhảy sang đầu 4.

Đêm tân hôn với trai già 40 tuổi, em khiếp đảm vì một phen đổ mồ hôi hột theo đúng nghĩa đen mà cứ nghĩ rằng mình là 'chú cừu non' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thành ra vợ chồng em có được đêm tân hôn đúng nghĩa. Cơ bản vì thời gian yêu đương hơi ngắn, nên quyết định “nhịn” luôn, chờ đến đêm tân hôn cho thêm ý nghĩa thiêng liêng.

Đêm tân hôn, em vừa run run hồi hộp lại mong đợi ra trò. Chồng em sành sỏi thế, em nhất định được hưởng phúc. Anh từng có nhiều người phụ nữ thì đã sao, đều là quá khứ, nhờ thế mà em mới có thành quả ăn sẵn chứ.

Nhưng hiện thực lại khiến mộng đẹp của em vỡ tan tác. Em e thẹn chờ anh “trổ tài” thì anh còn lóng ngóng và vụng về hơn em gấp bội. Nhìn anh gượng gạo, lúng túng không biết thể hiện thế nào cho đúng, em trố mắt kinh ngạc.

Xét thấy anh không thể “cầm trịch”, lại không muốn phá hỏng đêm tân hôn đầy mong đợi, em đẩy anh xuống giường, đành sắm vai người vợ chủ động, toát mồ hôi hột.

Anh thấy vậy, liền ngại ngùng tâm sự hết mọi chuyện. Hóa ra đừng nhìn anh như thế mà tưởng anh từng trải, thực ra anh kinh nghiệm trong chuyện ấy của anh là con số 0 tròn trĩnh.

Vì con nhà nghèo, suốt những năm tháng sinh viên anh đều lao đầu vào học và đi làm thêm. Yêu đương là chuyện vô cùng xa xỉ. Tốt nghiệp ra trường, thời điểm mới bắt đầu lập nghiệp, anh còn nghèo rớt mùng tơi đã bị bạn gái đá chỉ sau mấy tháng quen nhau. Chung quy cũng tại anh nghèo.

Sau đó, anh quyết tâm không yêu đương gì nữa, chỉ chuyên tâm vào sự nghiệp. Mải mê thế nào, cho tới giờ 40 tuổi mới được em hốt về. Tất nhiên không phải anh còn “zin”. Đàn ông mà, các chị cũng hiểu đúng không. Nhưng kinh nghiệm chiều chuộng phụ nữ thì đích thực là trống trơn.

Chị em nào lấy chồng già như em, có thể chia sẻ cho mọi người vài câu chuyện bi hài được không ạ?

 

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự tình yêu tâm sự gia đình

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