Tự tin cưới được vợ còn trinh, đêm tân hôn, anh chồng điếng người khi phát hiện ‘đồ giả’ của vợ, bần thần như người mất hồn

Tâm sự 31/12/2022 21:26

Sự độc đoán của anh vô tình đẩy vợ vào hoàn cảnh lao đao rồi chính mình phải chịu khổ như thế này, xem ra mọi sự thật khó nói trước.

Đàn ông thời nay vẫn có nhiều người quan trọng trinh tiết, coi đó là thước đó phẩm hạnh của một người phụ nữ. Thế nên họ tìm mọi cách để lấy được cô nàng trong trắng, còn trinh tiết thì mới hạ dạ. Nhưng ở đời đâu phải ai muốn cũng được nhất là muốn một điều thể hiện sự ích kỉ, độc đoán của bản thân mình.

Anh chàng này mơ ước lấy được vợ còn trong trắng và luôn săn lùng các cô gái trong trắng để tính chuyện kết hôn. Cuối cùng ngay trong đêm tân hôn anh bị một vố đau nhớ đời. Thật may đến cuối cùng anh cũng nhận ra chân lý.

Nguyên văn câu chuyện được ghi lại như sau:

Tự tin cưới được vợ còn trinh, đêm tân hôn, anh chồng điếng người khi phát hiện ‘đồ giả’ của vợ, bần thần như người mất hồn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

"Lại là tôi đây các ông ạ. Tôi xin thu lại quan điểm của mình lần trước, mọi 'gạch đá' tôi nhận hết. Đúng là trải qua rồi mới biết, chỉ có thằng dở hơi mới lấy trinh tiết để đánh giá phẩm hạnh của con gái.

Cách đây 2 tuần, vào đúng đêm tân hôn tôi khấp khởi mong chờ được 'bóc tem' vợ. Khổ lắm, cũng vì muốn lấy gái còn trinh mà tôi theo đuổi em này tốn công tốn sức, dõi theo em ấy từ khi học cấp 3, học xong cao đẳng là 'hốt' luôn. Vì 2 nhà gần nhau nên tôi hiểu hết con người vợ tôi. Xong vừa chớm biết yêu là tôi 'cua' luôn, thành ra tôi chắc chắn em ấy còn nguyên vẹn.

Trước hôm cưới tôi vẫn thầm cảm ơn em ấy đã giữ gìn điều quý giá nhất dành cho tôi. Mà kể cả xong đêm tân hôn tôi vẫn sung sướng vì mình là người đàn ông đầu tiên của vợ. Nhưng khốn nạn nỗi vợ tôi 'chưa đánh đã khai'. Cũng tại sau tân hôn tôi vô tình xem được hóa đơn mua vàng của cô ấy. Hôm cưới trước mặt nhà chồng vợ tôi lại nói của chị gái, em trai trao nên tôi có hỏi: 'Sao em phải giấu anh, anh tìm thấy hóa đơn trong vali của em'. Thế là cô ấy hiểu sang chuyện khác, quỳ ngay xuống khóc lóc van xin tôi.

Nghi có chuyện mờ ám khác, tôi giả vờ để cô ấy khai. Quả này mới đắng các ông ạ. Vợ tôi mất 6 triệu để vá cho tôi cái màng trinh nhân tạo ấy mà tôi chả biết cái quái gì. Nhục không tả xiết. Tôi uất nghẹn nhưng cố nghe lý do tại sao cô ấy làm thế. Thì cô ấy bảo trót dại với thằng bạn hồi năm 2, nhưng cam đoan chỉ đúng 1 lần. Niềm tin trong tôi sụp đổ, tôi gào thét như một thằng điên rồi bỏ đi mà không nói với ai câu nào.

Tôi vẫn giấu bố mẹ, tôi chán đời uống rượu xong bị tai nạn, gãy 2 dẻ sương sườn và chân có khả năng tật suốt đời . Mọi người đều trách móc tôi. Lúc ấy tôi vẫn không nghĩ mình đã sai, tôi không muốn nhìn thấy cô ấy. Ngày thứ 3 lấy vợ mà cuộc hôn nhân của tôi như rơi vào địa ngục. Tôi trốn tránh mọi thứ, thay tính đổi nết nhưng chỉ có cô ấy bên tôi cả ngày lẫn đêm, chịu đựng mọi sự cáu gắt vô lý và xúc phạm của tôi.

Không chịu được dằn vặt, tôi tâm sự với 1 ông trong hội mình. Đúng là trải lòng với người lạ là một cảm giác rất dễ chịu. Chắc vì bản thân tôi cũng là thằng nguyên tắc, tránh được mọi cám dỗ nên tôi tự cho mình quyền đòi hỏi người khác cũng phải như tôi.

Gần 2 tuần nằm viện đã cho tôi hiểu 1 điều, chính sự ích kỉ và độc đoán của tôi đã khiến cô ấy phải lừa dối. Nhưng kết cục, lúc tôi hoạn nạn, vô dụng nhất vẫn là cô ấy bên tôi, hi sinh vì tôi vô điều kiện. Giờ tôi chẳng cần quan tâm cô ấy đã có quá khứ thế nào, chỉ biết mình cần trân trọng người vợ này. Tôi cũng khuyên các ông đừng mù quáng và ngớ ngẩn như tôi, kẻo có ngày hối chả kịp".

Thật may là cuối cùng anh chồng này cũng nhận ra mình đã quá ích kỉ vì vợ thực sự yêu thương mình. Đàn ông ạ, trinh tiết không phải là cái gì đó ghê gớm cũng không phải thước đo nhân phẩm của một người. Hãy lấy người phụ nữ của mình vì yêu, thương và trân trọng.

Cũng may cho anh chồng chưa làm gì dại dột nếu không sẽ hối hận vì mất đi người vợ dành trọn trái tim cho mình.

Đến khách sạn tìm bạn trai, ập vào bên trong cánh cửa ấy, tôi lật màn kịch ra trò khiến anh cứng họng

Đến khách sạn tìm bạn trai, ập vào bên trong cánh cửa ấy, tôi lật màn kịch ra trò khiến anh cứng họng

Tìm đến nơi, thì ra anh đã dùng cách để dẫn dụ tôi đi, nhưng anh đã lầm, tôi cũng đã lật màn kịch anh đã đóng.

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Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự gia đình tâm sự tình yêu

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