Phụ osin giặt đồ vì bị ốm nặng, đêm khuya nghe tiếng bước chân chồng ra ngoài, tôi kinh hãi phát hiện điều hai người đang làm trong phòng riêng

Tôi nào có ngờ nhận về sự thật cay đắng này.

Từ hồi có Thanh đến làm giúp việc nhà tôi sạch sẽ hẳn và tôi cũng nhàn nhã có thời gian tập trung vào kiếm tiền bao nhiêu. May là Thanh học hết cấp 3 nghỉ đi làm vì nhà nghèo quá nên em ấy giúp cu Tít nhà tôi học tốt lên hẳn. Nó lúc nào cũng gọi cô Thanh, cô Thanh hơn cả mẹ khiến tôi vừa ghen tỵ vừa mừng vì thằng bé chịu học chị đến thế. An tâm, vui sướng vì có được Thanh là ô sin. Tôi giao toàn bộ nhà cửa cũng như việc học hành của cu Tít cho Thanh. Em ấy làm tốt lắm, chẳng bao giờ để tôi phải phàn nàn trách móc gì cả. Nhìn Thanh phải gác ước mơ học đại học mà tôi thương quá, mai này có điều kiện tôi sẽ để Thanh thi đại học, chứ làm ô sin mãi thế này sao có tương lai và gặp được người đàn ông tốt được chứ.

Ảnh minh họa: Internet Chẳng hiểu sau mấy hôm nay Thanh lại ốm, con bé đã ốm lại không chịu nằm yên nghỉ ngơi cứ cố ra làm việc nhà để giờ thì nằm bẹp 1 chỗ. Thương nó ốm, sáng chú nhật được nghỉ tôi dậy sớm nấu cháo cho Thanh ăn. Nhìn thấy chậu quần áo đầy ụp ở phòng Thanh tôi lắc đầu ngán ngẩm ra bê đi giặt hộ con bé. Mà sao nó thay ra nhiều đồ lót thế này cơ chứ, lại phải giặt tay rồi. Mệt đây! Bê chậu đồ lót ấy đi giặt, tôi hì hục phân loại rồi giặt cẩn thận cho Thanh nhưng đến cuối chậu tôi tá hỏa thấy 3 chiếc quần lót của chồng mình ở chậu của Thanh. Không hiểu chuyện gì xảy ra, tôi nhìn chiếc quần lót của chồng mà điên quá. Sao quần của anh lại lẫn với đóng đồ lót này của Thanh. Chẳng lẽ 2 người đó có gì với nhau chứ? Không, hàng ngày chồng tôi vẫn thờ ơ và tỏ vẻ lạnh lùng với con bé cơ mà.

Mối nghi ngờ trong tôi ngày 1 lớn, để im cho qua chuyện này tôi cứ thấy bứt rứt sao ấy. Không chịu được nữa tôi quyết định âm thầm điều tra xem thế nào. Liệu chồng tôi có tình ý gì với Thanh hay không? Để chắc chắn mọi chuyện, tôi bí mật thuê thợ về lắp camera theo dõi nhưng không có kết quả gì cả. Bực dọc tôi quyết định rình chồng mỗi đêm và không ngờ cách này lại mang cho tôi 1 kết quả bất ngờ. Đêm hôm đó, đang ngủ tôi thấy anh lạc cạnh dậy đi vệ sinh. Đợi 15 phút không thấy chồng vào, tôi sinh nghi liền ra nhà vệ sinh xem thì không thấy anh đâu. Ngó vào phòng Thanh thì tôi đứng hình thấy chồng mình đang hì hục làm “chuyện đó” với Thanh 1 cách hăng say. Nhìn cách Thanh để chồng tôi thỏa mãn vậy là cả 2 tự nguyện rồi. Sao lại xảy ra chuyện này chứ? Ảnh minh họa: Internet - Tôi đã lầm khi tin tưởng 2 người. Giờ 2 người ra khỏi nhà tôi ngay. - Chị. Em xin lỗi chị. Em sẽ đi và không bao giờ gặp chồng nữa. Cảm ơn chị. Thanh bỏ chạy khỏi nhà tôi, em ấy khóc khiến tôi vừa thương vừa giận. Còn chồng, anh ta cứ lì ra nhất định không chịu bước ra khỏi nhà. Điên tiết vì lão chồng ghê gớm đó, tôi bế con về nhà ngoại mặc kệ anh ta muốn làm gì thì làm. Nhưng ngay ngày hôm sau tôi đã nhờ bố mẹ tôi đến tịch thu lại ngôi nhà đó (ngôi nhà này là của bố mẹ tôi, giấy tờ đứng tên bố mẹ tôi). Mất nhà anh ta như hóa điên đến c.hửi b.ới nhà tôi không thiếu câu gì. Không thể hiểu sao chồng ghê tởm như thế này tôi quyết định ly hôn anh dù anh có ký hay không? Bởi tôi đã quá sợ người chồng như anh rồi.

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