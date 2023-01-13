Phi đến khách sạn bắt gian khi hay tin chồng cùng bồ nhí dan díu, đạp tung cánh cửa, tôi há hốc mồm chứng kiến cảnh tượng trên chiếc giường rộng lớn

Trông thì trẻ trung, tính tình trẻ con bắng nhắng nhưng chồng tôi cũng là người biết nghĩ. Cả hai đứa chẳng còn ở tuổi bay nhảy gì nhưng từ khi kết hôn anh chưa bao giờ áp lực với tôi chuyện con cái. Anh cũng xin bố mẹ cho vợ chồng tôi ra ở riêng nên nhìn chung cuộc sống rất màu hồng.

Tôi năm nay 29 tuổi và mới kết hôn được gần 1 năm. Chồng tôi tên là Quân, hơn tôi 3 tuổi nhưng vì sở hữu vẻ ngoài trẻ trung nên nhiều người thậm chí còn tưởng anh "lái máy bay bà già". Mỗi lúc như vậy, nhìn thấy vẻ mặt của tôi tức điên, anh lại càng khoái chí.

Nhiều lúc thấy chị em chê chồng trẻ con thì mình vất vả vì phải quyết định rồi lo lắng nhiều thứ nhưng tôi thấy mọi thứ đâu đến nỗi tệ. Lấy chồng tính tình trẻ trung lúc nào trong nhà cũng rộn tiếng cười. Tuy không chín chắn cho lắm nhưng đổi lại họ được cái nhanh quên, không để bụng lâu bao giờ. Đó cũng chính là lý do cưới nhau ngần ấy thời gian nhưng chúng tôi chưa khi nào giận nhau quá 1 ngày.

Vợ chồng tôi rất tôn trọng không gian riêng của nhau vì cả hai đều đồng tình rằng mỗi người cần có sự riêng tư nhất định. Song cái gì cũng có hai mặt của nó. Vì không thể kiểm tra điện thoại, facebook của nhau nên không tránh khỏi những nghi ngờ không đáng có.

Chuyện là mới đây tôi có mua cho chồng một chiếc đồng hồ thông minh. Đó là đồng hồ điện tử nhưng ngoài chức năng xem giờ còn có thể đo nhịp tim, số bước chân đi trong một ngày... và có thể báo tín hiệu về máy điện thoại khác khi sức khỏe có điều bất thường. Với tôi, dù còn trẻ nhưng việc giữ sức khỏe thì lúc nào cũng nên.

Đợt này, chồng tôi bỗng dưng trở nên rất thân thiết với người hàng xóm ở cùng chung cư, tầng dưới. Hai người họ ban đầu chỉ là uống bia cùng nhau, sau còn hằng ngày đi tập thể dục. Chuyện cũng từ đó mà sinh ra.

Chồng đi thể dục mãi chưa về, người lại mệt mệt chẳng muốn nấu nướng gì nên tôi định bụng sẽ chờ chồng về rồi gọi đồ gì ăn cho tiện. Vừa ngồi xem chưa hết tập phim, điện thoại tôi đổ chuông liên hồi, là cô bạn đã lâu tôi không gặp.

Cô ấy nói thẳng rằng vừa thấy chồng tôi vào khách sạn cùng một người phụ nữ khác. Nghe bạn nói thế, tôi chỉ cười rồi bảo chắc bạn có gì đó nhầm lẫn rồi cúp máy nhưng trong lòng không khỏi lăn tăn. Đúng lúc đó thì từ đồng hồ của anh báo về tín hiệu nhịp tim của anh đang tăng bất thường.

Tôi nhấc máy lên gọi ngay cho chồng nhưng không được. Sẵn máu điên trong người, tôi phi ngay xuống hầm lấy xe rồi đến thẳng khách sạn mà cô bạn tôi nói. Trên đường đi, tôi đã nghĩ sẽ liều chết một phen với ả đàn bà đó. Họ là ai mà dám lừa gạt tôi, chơi trò mèo mả gà đồng đó.

Tôi hùng hổ gặp lễ tân và nói rằng nếu anh ta không đưa ngay chìa khóa, tôi sẽ làm ầm lên rồi nói rằng khách sạn này cung cấp gái mại dâm. Cậu lễ tân có vẻ lơ ngơ mới vào nghề nên nghe vậy sợ quá liền đưa tôi chìa khóa. Phi một mạch lên phòng đó, tôi sững sờ khi vừa mở cánh cửa phòng.

Ảnh minh họa: Internet

Hai người họ đang quấn quýt lấy nhau trên giường không một mảnh vải che thân nhưng trái ngang thay, người đàn ông đó lại không phải chồng tôi mà chính là người anh song sinh của anh. Tôi vội đóng cửa lại rồi chạy xuống lấy xe về nhà ngay lập tức.

Vừa về đến nhà, tôi thấy chồng nhễ nhại mồ hôi đang chuẩn bị đi tắm.

"Em gọi cho anh à. Lúc đấy anh với ông Cường đang chạy thi nên để điện thoại ở cốp xe, không biết em gọi. Lúc sau anh gọi lại thì không thấy em nghe máy".

Tôi chạy đến ôm chồng rồi xin lỗi rối rít. Tôi kể cho anh mọi chuyện vừa diễn ra khi tim vẫn còn đập rất nhanh. Tôi không thể ngờ người mình vừa bắt quả tang ngoại tình lại là anh trai chồng. Họ là hai anh em sinh đôi nên giống nhau như đúc nhưng chồng tôi có một vết sẹo ngay trên vai do một lần bị tai nạn. Anh chồng tôi còn mới cưới vợ được 2-3 tháng. Tôi có nên cho chị dâu mình biết không? Hay giữ bí mật và yêu cầu anh từ bỏ ngay mối quan hệ sai lầm đó?