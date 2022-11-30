Phát hiện ra vợ có điểm kỳ lạ mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, vợ tôi lại bỏ về nhà ngoại vài ngày, tôi quyết tâm tìm hiểu sự thật thì nhận về cái kết đắng lòng

Tâm sự 30/11/2022 17:35

Thấy hơi lạ, tôi tìm hiểu thêm thì biết được tình cũ của vợ đã đi tu nghiệp ở nước ngoài về, hiện tại mua nhà, ở gần nhà bố mẹ vợ. Nghi ngờ vợ vẫn chưa dứt nổi tình xưa, tôi vô cùng khó chịu. Để tìm ra chân tướng sự việc, tôi quyết định bí mật theo dõi cô ấy xem cô ấy đang làm gì.

Tôi và vợ quen nhau qua sự giới thiệu của người khác, vợ tôi tính tình yếu đuối và hiền lành, ngược lại với tôi, một người vô tư, hoạt bạt. Cả hai vợ chồng bổ sung cho nhau một cách hoàn hảo, chính vì thế chỉ sau 10 tháng hẹn hò, cả hai nghĩ đến chuyện kết hôn.

Vì vợ tôi là con một trong nhà nên bố mẹ cô rất thương con gái. Sợ con gái về nhà chồng bị uất ức, bố mẹ cô mua nhà cho con, ý định sau khi cưới hai vợ chồng tôi được ở nhà mới luôn. Thấy vậy, gia đình tôi cũng thiện ý, chi tiền đặt cọc mua nhà, cả hai bên đều vui vẻ.

Phát hiện ra vợ có điểm kỳ lạ mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, vợ tôi lại bỏ về nhà ngoại vài ngày, tôi quyết tâm tìm hiểu sự thật thì nhận về cái kết đắng lòng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Sau khi cưới, vợ chồng tôi chuyển đến nhà riêng, sống cuộc sống tân hôn mật ngọt.

Thế nhưng, sau khi kết hôn và sống chung, tôi phát hiện ra vợ có điểm kỳ lạ. Sau khi kết hôn, chúng tôi rất hoà hợp, tôi cảm thấy những ngày tháng hôn nhân vô cùng hạnh phúc. Tuy nhiên, lâu dần tôi phát hiện ra một bí mật của vợ, mỗi lần đến kỳ kinh nguyệt, vợ tôi lại bỏ về nhà ngoại vài ngày. Lúc đầu tôi không quan tâm lắm nhưng tháng nào cô ấy cũng đi.

Thấy hơi lạ, tôi tìm hiểu thêm thì biết được tình cũ của vợ đã đi tu nghiệp ở nước ngoài về, hiện tại mua nhà, ở gần nhà bố mẹ vợ. Nghi ngờ vợ vẫn chưa dứt nổi tình xưa, tôi vô cùng khó chịu. Để tìm ra chân tướng sự việc, tôi quyết định bí mật theo dõi cô ấy xem cô ấy đang làm gì.

Tháng này, khi vợ tôi đến kỳ, cô lại bỏ về nhà mẹ đẻ. Tôi liền lén lút đi theo, nào ngờ phát hiện sự thật đau lòng. Vốn nghĩ rằng vợ về nhà mẹ đẻ để hẹn hò với tình cũ, không ngờ khi lẻn vào nhà bố mẹ vợ mở cửa, tôi phát hiện vợ anh nằm cuộn mình trên ghế salon, đau đến mức trán đổ mồ hôi. Hoá ra mỗi lần có kinh nguyệt, vợ anh đều vô cùng đau đớn, sợ tôi lo lắng nên mới về nhà mẹ đẻ.

Sau khi biết chân tướng, tôi oán giận, nhưng là oán giận chính mình. Anh hối hận vì đã nghi ngờ vợ, bèn lập tức đưa vợ đến bệnh viện thăm khám, kiểm tra, hi vọng sẽ giúp vợ bớt đau hơn.

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