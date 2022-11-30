Thật may mắn, chồng tôi từ công việc làm thị trường đã bén duyên với lĩnh vực bất động sản . Chỉ trong vòng 1 năm làm bất động sản, vợ chồng tôi đã mua được căn nhà đầu tiên của mình, dù căn nhà khá nhỏ. Đến nay chúng tôi đã đổi được sang căn nhà 5 tầng khang trang, rộng rãi. Chồng tôi đã có cho mình một chiếc xe hơi tiền tỷ, phục vụ công việc, gia đình.

Tôi năm nay 31 tuổi, tôi kết hôn được 10 năm sau 2 năm yêu nhau. Lúc lấy nhau, hai vợ chồng tôi cũng khó khăn lắm, sống ở thành phố mà phải chịu cảnh nhà ở thuê, con lại còn nhỏ. Tôi cũng ở nhà suốt, nên thành ra mọi thứ đều do chồng tôi lo liệu. Thấy chồng vất vả, tôi chỉ biết chăm sóc con thật tốt, làm nhiều món ngon và thường xuyên động viên chồng.

Tôi cũng rất tin tưởng ở chồng, bởi chúng tôi yêu nhau từ lúc gian khổ, lấy nhau thiếu thốn nhưng cùng nhau vượt qua để có ngày hôm nay. Hơn nữa, chồng tôi cũng rất có trách nhiệm với gia đình, quan tâm đến vợ con.

Chồng kiếm được nhiều tiền nên tôi cũng không có nhu cầu đi làm và ở nhà chăm 2 con nhỏ. Bao giờ chồng không làm ra tiền nhiều nữa, lúc đó mới tính đến chuyện kiếm tiền phụ chồng. Kiếm được nhiều tiền, đồng nghĩa với việc chồng tôi phải đi ngoại giao, ăn nhậu nhiều.

Nhưng đó chỉ là suy nghĩ chủ quan của tôi thôi. Tôi đau đớn khi phát hiện ra chồng mình có bồ. Nếu như không có chuyện anh trai tôi mượn xe ô tô của em rể để về quê, có lẽ tôi không bao giờ biết được bộ mặt thật của chồng mình. Bữa đó, anh trai tôi trong lúc dọn xe, rửa xe để trả em rể đã phát hiện ra một số đồ của chị em trên xe ô tô.

Ảnh minh họa: Internet

Anh trai tôi mang xe đến nhà, bất ngờ mắng tôi: "Sao mày đàn bà con gái gì mà luộm thuộm thế. Xe chồng đi làm ăn, giao lưu với đối tác mà mày để đồ phụ nữ bày bừa trên xe ô tô. Trông phát kinh lên được". Rồi anh trai tôi đưa cho một túi, mở ra tôi rất bất ngờ. Trong đó một đôi tất da chân của phụ nữ, một hộp bao cao su và một thỏi son.

Tôi bất ngờ với những thứ đó, đâu phải của tôi. Tôi nghĩ, có thể trong lúc chở ai đó, vô tình rơi lại trên xe của chồng tôi. Nhưng hộp bao cao su thì chắc chắn nó phải là của chồng tôi rồi, vì anh trai tôi nói nó được để kỹ trên xe. Tôi đã nghĩ ngay đến việc chồng tôi có bồ, nhưng nếu đưa ra vài vật dụng đó, e rằng chồng tôi sẽ không nhận.

Tôi đã nhờ người theo dõi và quá sốc với sự thật về chồng mình. Chồng tôi không chỉ có một, mà tới vài cô bồ cùng một lúc, cô nào cũng trẻ, đẹp. Chồng tôi luôn nói dối vợ đi ăn, đi chơi với khách để ngoại giao, nhưng thực chất là đi ăn uống, đi khách sạn với bồ nhí. Trong khi, tôi hàng ngày luôn kiên nhẫn chờ chồng về ăn cơm.

Với chứng cứ mà tôi có, chồng tôi đã đành phải thừa nhận. Anh ấy hứa là sẽ bỏ hết các cô bồ, nhưng tôi cảm thấy khó có thể tin tưởng được vào chồng mình nữa. Tôi muốn ly hôn, nhưng hai bên gia đình, bạn bè đều khuyên can tôi nên tha thứ cho chồng. Bây giờ tôi cảm thấy bế tắc quá, tôi phải làm gì bây giờ? Hãy cho tôi lời khuyên!