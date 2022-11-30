Tôi bỏ làm mất mấy buổi trưa để sang rình trước cửa cơ quan chồng, nhìn thấy cô ta hôn chồng tôi rất say đắm, tôi chỉ biết căm phẫn thẫn thờ đừng nhìn

Tâm sự 30/11/2022 11:30

Tôi đã bị một vết thương chí mạng, và dần hồi phục sau 5 năm, cần có rất nhiều sự quan tâm, động viên của gia đình hai bên và cả chồng để có thể tiếp tục cuộc hôn nhân mà bản thân tôi cũng sợ nó tan vỡ thì các con sẽ khổ.

Thời điểm đó, tôi 39 tuổi, không còn trẻ dại nhưng nói là đủ bản lĩnh để đối mặt với việc chồng ngoại tình thì rõ ràng là chưa. Tôi luôn tin tưởng chồng, luôn nghĩ rằng gia đình mình rất gắn bó, bền vững chính vì vậy việc chồng ngoại tình chưa là điều tôi nghĩ có thể xảy ra.

Tuy nhiên, mọi chuyện không như tôi nghĩ khi cũng như nhiều người đàn ông ngoại tình khác, anh có những thay đổi nhạy cảm trong kiểu cách hàng ngày, như ăn mặc chải chuốt hơn, rất quan tâm đến ngoại hình và mùi thơm cơ thể (nhiều năm kết hôn anh chưa từng như vậy nên tôi có thể đoán ra những thay đổi này của anh không phải là vì vợ). Anh bất ngờ hay có thói quen ăn cơm cùng gia đình nhưng điện thoại lúc nào cũng để gâp xuống mặt bàn, đồng thời thường xuyên lấy lý do làm việc khuya để ở trong phòng riêng nhưng chỉ bấm điện thoại. 

Tôi bỏ làm mất mấy buổi trưa để sang rình trước cửa cơ quan chồng, cuối cùng cũng có được những hình ảnh mà tôi không mong được nhìn thấy. Anh lấy xe rời khỏi cơ quan giữa trưa (bình thường chồng tôi luôn ăn trưa tại cơ quan với đồng nghiệp), đi đón một người phụ nữ lạ, tôi đã nhìn thấy cô ta hôn chồng tôi rất say đắm, trọn vẹn vào môi khi họ gặp nhau. Tôi đau khổ quay về nhà, trong đầu không còn nghĩ được chuyện gì khác, không thể làm gì khác. Tôi khóc suốt 3 tiếng đồng hồ và tự hỏi bản thân ''mình đã làm gì sai để phải nhận lấy điều này?''. 

Tôi nói luôn rằng tôi đã nhìn thấy anh và cô ta. Tôi muốn ly hôn. Nhìn bộ dạng của tôi và những lời tôi nói, chồng tôi xanh mặt, vội quỳ xuống xin tha thứ, hứa sẽ chấm dứt chuyện này, anh không muốn mất gia đình.

Tôi bỏ làm mất mấy buổi trưa để sang rình trước cửa cơ quan chồng, nhìn thấy cô ta hôn chồng tôi rất say đắm, tôi chỉ biết căm phẫn thẫn thờ đừng nhìn - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Tôi đã bị một vết thương chí mạng, và dần hồi phục sau 5 năm, cần có rất nhiều sự quan tâm, động viên của gia đình hai bên và cả chồng để có thể tiếp tục cuộc hôn nhân mà bản thân tôi cũng sợ nó tan vỡ thì các con sẽ khổ.

Nhưng mới đây, tôi lại phát hiện một điều khủng khiếp nữa là sự tồn tại của một đứa bé rất giống chồng tôi. Ai đó đã gửi ảnh thằng bé cho tôi qua chat. Tôi lại phải hỏi chồng, rồi đau lòng nhìn anh thừa nhận thằng bé đó là con anh. Anh nói mối quan hệ với người phụ nữ ngày đó đã chấm dứt rồi, ý là không phải như tôi nghĩ nữa, nhưng một mặt nào đó họ vẫn duy trì liên lạc vì giữa họ đã có một đứa con, anh thấy mình phải có trách nhiệm với thằng bé. Vì sợ tôi đau lòng, anh đã không cho tôi biết về sự tồn tại của nó.

Tôi lại không thể ngăn mình rơi vào một khủng hoảng mới. Anh muốn có trách nhiệm với con rơi của mình với người tình, còn trách nhiệm với tôi và các con của tôi thì sao đây? Là một người chồng, anh liên tiếp đâm tôi thấu tim bởi cùng một chuyện tối kỵ trong hôn nhân, giấu giếm tôi, sống giả tạo hai mặt. Tôi nên làm sao khi sự việc đến nước này?

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Từ khóa:   tâm sự tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự gia đình

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