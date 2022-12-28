Phát hiện mình bị theo dõi, tôi cầu cứu anh trai để rồi thất thần khi biết danh tính của 'kẻ chủ mưu'

Tâm sự 28/12/2022 07:35

Chuyện không chỉ có thế. Đợt này, tôi đang có cơ hội thăng chức, thành ra công việc cũng bận rộn hơn. Nhiều hôm về nhà mệt mỏi, tôi lại cự tuyệt chuyện ấy với chồng. Có lẽ vì điều này nên chồng tôi sinh nghi.

Tôi tên Tâm, năm nay 29 tuổi. Tôi đã kết hôn được 2 năm, hiện tại cả hai vợ chồng vẫn chưa có con. Thú thật chuyện con cái là do tôi quyết định. Đang ở thời kỳ phấn đấu cho sự nghiệp, vì thế, tôi không muốn vướng bận trong lúc này.

Ngược lại, chồng tôi luôn muốn có con càng sớm càng tốt. Anh cho rằng phụ nữ không cần phải ra ngoài kiếm tiền. Thay vào đó, việc mà tôi cần làm là ở nhà chăm lo cho gia đình và sinh con. Ngoài ra, chồng tôi cũng là một người hay ghen tuông vô cớ.

Nếu nói về ngoại hình, tôi có phần nhỉnh hơn. Thời còn học đại học, tôi từng là hoa khôi của trường. Đến khi đi làm, nhờ có ngoại hình ưa nhìn nên công việc của tôi cũng trôi chảy, đồng nghiệp và cấp trên thường xuyên giúp đỡ. Thế nhưng chồng tôi lại luôn lo lắng vì điều đó. Nhiều lần anh nói, bản thân bị ám ảnh vì vợ đẹp hơn chồng, đi ra ngoài rất sợ bị người khác nhòm ngó vợ mình.

Phát hiện mình bị theo dõi, tôi cầu cứu anh trai để rồi thất thần khi biết danh tính của 'kẻ chủ mưu' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Chuyện không chỉ có thế. Đợt này, tôi đang có cơ hội thăng chức, thành ra công việc cũng bận rộn hơn. Nhiều hôm về nhà mệt mỏi, tôi lại cự tuyệt chuyện ấy với chồng. Có lẽ vì điều này nên chồng tôi sinh nghi.

Chiều hôm ấy, khi tôi ra khỏi công ty thì thấy người đàn ông trùm kín mặt đi xe máy phía sau. Rút điện thoại gọi cho chồng nhưng không được, tôi đành gọi điện báo với anh trai. Thế là anh em tôi đã bày kế để người kia đi theo đến một bãi vắng. Anh tôi chặn đầu xe kia lại. Sau một hồi tra khảo, người kia mới lắp bắp nói chồng tôi đứng sau mọi chuyện.

Vì nghi ngờ vợ ngoại tình nên anh mới thuê người ta theo dõi tôi để tìm chứng cứ. Về đến nhà, tôi liền chất vấn chồng. Không ngờ là anh thản nhiên thú nhận, còn chắc chắn linh cảm của mình không hề sai. Nghĩ mà buồn quá mọi người ạ, có chồng hay ghen tuông, tôi cảm thấy mệt mỏi lắm. Ngoài vấn đề này, anh là một người rất tốt. Có cách gì để chồng tôi bớt đa nghi không mọi người?

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