Phát hiện chồng sắp cưới đi cùng một người phụ nữ vào 1 phòng khám sản phụ, vừa chạm mặt tôi còn chưa kịp chất vấn cô ta đã vênh váo nói ra những điều khiến tôi kinh tởm nhiều hơn về anh ta

Tâm sự 13/12/2022 05:46

Nhìn thấy tôi, Huy giật mình, mặt lộ rõ sự lo lắng. Cô gái đi cũng anh thì không biết gì, vội vàng ra ôm cánh tay Huy hỏi han: "Sáng anh ăn đồ em nấu bị đau bụng ạ? Sao vào đó lâu thế?".

Tôi năm nay 35 tuổi, có sự nghiệp vững chắc nhưng lại lận đận trong chuyện tình duyên. Năm 26 tuổi, tôi yêu 1 anh. Nhưng rồi cuộc tình ấy tan rã một cách chóng vánh. Sau đó chẳng có ai còn tán tỉnh, cưa cẩm tôi nữa. Tôi đã xác định mình ở vậy đến già, cho đến khi tôi gặp Huy một gã đàn ông trẻ tuổi nhưng đầy sự trải đời. 

Huy kém tôi 2 tuổi, là nhân viên cấp dưới. Ban đầu tôi cứ nghĩ Huy đùa. Bởi con trai khôi ngô, tuấn tú, ai lại đi "lái máy bay bà già". Tôi từ chối thẳng thừng. Nhưng Huy "tấn công" một lúc một nhiều hơn khiến tôi dần có tình cảm và bị lay động trước tấm chân tình của cậu ta. 

Hơn 1 năm yêu nhau, Huy luôn tỏ ra là người tâm lý, chiều chuộng bạn gái. Đồng nghiệp ở công ty cũng phải đỏ mắt ghen tị khi chúng tôi sánh bước bên nhau.

Phát hiện chồng sắp cưới đi cùng một người phụ nữ vào 1 phòng khám sản phụ, vừa chạm mặt tôi còn chưa kịp chất vấn cô ta đã vênh váo nói ra những điều khiến tôi kinh tởm nhiều hơn về anh ta - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Thời gian gần đây, Huy cầu hôn và muốn tổ chức đám cưới. Nghe vậy, tôi hạnh phúc lắm. Ngày Huy dẫn về ra mắt, tôi rất quý bố mẹ anh. 2 bác già rồi, phải ngoài 60 tuổi, trông hiền lành, chất phác. Gia cảnh nhà Thái cũng bình thường, không thuộc diện giàu có. Dưới anh vẫn còn 1 cô em đang học năm cuối đại học.

Sau khi về nhà Huy , chúng tôi lên kế hoạch cho đám cưới. Biết Huy cũng không có nhiều tiền, tôi chủ động san sẻ cùng anh. Từ nội thất phòng cưới, chụp ảnh cưới đến nhẫn cưới... đều có một nửa là tiền của tôi. Nếu theo đúng kế hoạch thì sang tháng tới là bọn tôi cưới. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong hết, chỉ còn đợi đến ngày vui mà thôi. Nhưng sáng nay thì tôi hủy hôn rồi.

Sáng nay tôi có hẹn với Huy đến studio để lấy ảnh cưới, tuy nhiên anh nói có việc bận và chuyển lịch sang tối ngày mai. Vì đã xin nghỉ để đi lấy ảnh, nên tôi chẳng có việc gì làm. Thế là tôi hẹn luôn cô bạn thân để nhờ nó tư vấn cho mẫu váy mặc ngày cưới. Bạn thân tôi làm về thiết kế nên gu thẩm mỹ khá cao. Điều này khiến tôi yên tâm khi nhờ nó tư vấn.

2 đứa đang nói chuyện vui vẻ, tôi bỗng khựng lại, bàng hoàng mất mấy giây. Cô bạn thân phải vỗ vai tôi mới giật mình. Tôi nghĩ mình không nhìn nhầm nên quyết định đứng dậy, ra khỏi quán cà phê, đi thẳng đến mục tiêu.

Phát hiện chồng sắp cưới đi cùng một người phụ nữ vào 1 phòng khám sản phụ, vừa chạm mặt tôi còn chưa kịp chất vấn cô ta đã vênh váo nói ra những điều khiến tôi kinh tởm nhiều hơn về anh ta - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Đó là 1 phòng khám sản phụ tư nhân nằm đối diện quán cà phê mà tôi đang ngồi. Vừa thoáng thấy bóng của tôi từ xa, người đàn ông ấy cũng hốt hoảng không kém, kéo tuột cô gái đi cạnh mình vào trong.

Tôi bình tĩnh bước vào phòng khám, đưa mắt nhìn quanh và không thấy người đàn ông tôi đang tìm. Tuy nhiên, tôi không bỏ về ngay mà ngồi xuống ở ghế sofa để chờ đợi.

Tôi phải ngồi đến 15 phút. Có lẽ cảm thấy đã an toàn nên người đàn ông đó mới bước ra từ trong nhà vệ sinh. Nhìn thấy tôi, Huy giật mình, mặt lộ rõ sự lo lắng. Cô gái đi cũng anh thì không biết gì, vội vàng ra ôm cánh tay Huy hỏi han: "Sáng anh ăn đồ em nấu bị đau bụng ạ? Sao vào đó lâu thế?".

Lúc này tôi mới đứng dậy, đi thẳng về phía Huy, đưa mắt về phía cô gái, ám chỉ cần 1 lời giải thích từ người chồng tương lai. Tới lúc này, Huy vội vàng buông tay người phụ nữ kia ra và ấp úng: "Giang à?... Đây, đây là... em họ anh. Chồng nó bận việc không đưa nó đi khám thai được, nên anh đi thay".

Tôi còn chưa kịp phản ứng, cô gái kia đã nhảy dựng lên: "Cái gì mà em họ? Em là bạn gái của anh mà? Cô này là ai?". Thái véo tay người phụ nữ cạnh mình 1 cái, rồi giải thích: "Là Giang, chị dâu tương lai của em đó...". Như chợt hiểu ra điều gì, cô này cũng ấp úng: "À à đúng rồi. Em là em họ của anh Huy . Nay chồng em bận nên em nhờ anh ấy đưa em đi".

Tôi cố giữ bình tĩnh vì nhận ra mọi thứ có vấn đề, tiếp tục chất vấn: "Cô mở điện thoại, gọi cho chồng của cô đi". Tới đây, hai người họ đều lúng túng. Tôi chẳng cần chính miệng họ khai ra nữa, như thế chẳng phải đủ hiểu rồi sao? Tôi cười: "Thôi 2 người không phải biện minh cho mình nữa. Chính sự lúng túng, lấp liếm của 2 người đã tự khai ra hết rồi...".

Đến lúc này cô gái đi cùng chồng sắp cưới của tôi đột ngột thay đổi thái độ. Cô ta đẩy vai tôi 1 cái rồi hất hàm nói: "Ừ đấy, tôi là nhân tình của anh Huy đấy thì sao? Thực ra chị mới là người xen vào giữa cuộc tình của chúng tôi. Nếu không phải chị giàu có, lại là người có thể cho anh Huy cơ hội thăng quan tiến chức thì còn lâu anh ấy mới tán tỉnh chị. Chị nghĩ mình là ai chứ? Già rồi, hết thời rồi chị ơi?

Anh Huy chủ động tán tỉnh chị, chẳng qua chỉ để lấy tiền trang trải cuộc sống cho chúng tôi và đứa con trong bụng tôi mà thôi. Không ngần ngại nói cho chị hay, đám cưới của chị dù có tổ chức đi chăng nữa thì sớm muộn anh ấy cũng sẽ ly hôn và lấy phần tài sản thuộc về mình. Đừng nghĩ bản thân cao sang gì. Haha, chẳng qua là con ngốc cho chúng tôi lợi dụng".

Huy bịt chặt miệng cô ta lại để ả không lộng ngôn nữa. Anh ta khúm núm xin lỗi tôi và mong tha thứ. Tôi không biết lời ả nói bao nhiêu phần trăm là sự thật, nhưng có vẻ đúng. Huy đã lợi dụng tôi.

Trước mặt họ, tôi trực tiếp gọi điện về cho bố mẹ Huy và thông báo hủy hôn. Tôi không ngần ngại báo cho 2 bác biết rằng, con trai ngoan hiền của 2 người đã "vui chơi ra sản phẩm" và còn định lợi dụng tôi nữa. 

Kiểm tra giao dịch cá nhân của chồng, cầm trên tay bản sao kê tôi chết đứng không tin vào sự thật ghê tởm đó được chồng tôi che giấu cực giỏi, nhìn vào số lượng người anh 'bao nuôi' càng sốc hơn

Kiểm tra giao dịch cá nhân của chồng, cầm trên tay bản sao kê tôi chết đứng không tin vào sự thật ghê tởm đó được chồng tôi che giấu cực giỏi, nhìn vào số lượng người anh 'bao nuôi' càng sốc hơn

Sự thật ghê tởm đó được chồng tôi che giấu cực giỏi, suốt cả năm trời tôi không hay biết gì. Nhưng giấy làm sao gói được lửa, tôi vô tình châm một phát thôi là mọi thứ đã cháy tưng bừng rồi.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự eva tâm sự hôn nhân tâm sự tình yêu Tâm sự chuyện eva tâm sự chuyện tình yêu chồng ngoại tình góc tâm sự

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Qua đêm nay, 3 con giáp là con vàng, con bạc Thần Tài, tiền tỷ rót đầy túi, may mắn vây quanh, phúc khí dồi dào hơn người

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Thuyền lật úp giữa biển động, hất văng hành khách xuống nước

Video 1 giờ 21 phút trước
Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Cầu được ước thấy trong tháng 9 âm lịch, 3 con giáp trở thành 'cỗ máy kiếm tiền', tài lộc đổ ào ào về túi, sự nghiệp thăng tiến không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 27 phút trước
'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

'Biểu tượng sắc đẹp Hong Kong' Vương Tổ Hiền cho phép sử dụng hình ảnh thời trẻ trong phim AI

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước
Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Món quà nhẫn kim cương đắt giá và lời chúc bất ngờ khiến người vợ trẻ ngỡ ngàng

Tâm sự gia đình 1 giờ 51 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Kể từ ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 1 phút trước
Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Phạm Băng Băng nhận thêm giải diễn xuất giữa lúc vướng tranh chấp khoản nợ

Sao quốc tế 2 giờ 15 phút trước
Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Bắt sống con trăn dài 3 mét nằm chắn ngang bậc thềm nhà dân khiến gia đình hoảng sợ

Video 2 giờ 21 phút trước
Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Bạn gái siêu mẫu của Tỉnh Bách Nhiên xuất hiện với đôi mắt đỏ hoe giữa tâm điểm tranh cãi

Sao quốc tế 2 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp có số đại phú, làm ăn suôn sẻ, Tài Lộc đầy kho, công danh vững bước, phước khí dồi dào

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Màn hiểu nhầm lúc nửa đêm dưới bếp và khoảnh khắc bật khóc nức nở của cô con dâu

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Mối quan hệ gặp thử thách khi cô gái phát hiện quá khứ bị giấu kín của bạn trai

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Đi làm lại sau 6 tháng thất nghiệp, nam nhân viên gặp ngay người quen trong vai trò sếp tổng

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Người chồng dừng lại sau 7 năm chấp nhận quy định 'hâm nóng tình cảm' 1 lần/năm theo ý vợ

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa

Vợ lén đặt camera tìm nguyên nhân hũ gạo mau hết dù nhà chỉ nấu ăn mỗi ngày một bữa