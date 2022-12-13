Tình cảm vợ chồng tôi vốn dĩ rất tốt đẹp suốt 5 năm cả yêu lẫn cưới, hoàn cảnh gia đình anh cũng tốt nên tôi nhận lời cưới ngay sau 8 tháng yêu nhau. Thậm chí, ngày cưới anh ta còn chuẩn bị hẳn mộ tâm thư dài dành cho tôi, khoảnh khắc đó tôi đã từng nghĩ tôi là người phụ nữ may mắn nhất thế giới cho tới khi chồng quyết định biến tôi thành cô gái với nhiều sừng trên đầu.

Sau 3 ngày rùm beng từ nhà ra đến công ty, bây giờ tôi mới bình tĩnh lại để nghĩ xem nên xử lý gã chồng trăng hoa như thế nào. Chắc chắn tôi sẽ không ly hôn vì làm vậy dễ dàng cho hắn quá nhưng tôi cũng không muốn sống chung với gã chồng tồi tệ đó thêm một lần nào nữa.

Sự thật ghê tởm đó được chồng tôi che giấu cực giỏi, suốt cả năm trời tôi không hay biết gì. Nhưng giấy làm sao gói được lửa, tôi vô tình châm một phát thôi là mọi thứ đã cháy tưng bừng rồi.

Vợ chồng tôi có một công ty chuyên bán văn phòng phẩm, tuy nhỏ thôi nhưng làm ăn khá tốt. Tôi vừa là vợ giám đốc vừa kiêm luôn thủ quỹ, nắm luôn tài chính cả công ty lẫn ở nhà nên lúc nào tôi cũng yên tâm chồng không thể lập phòng nhì bên ngoài. Nhưng đúng là tự tin quá thành chủ quan, tôi đã sai khi nghĩ chồng là một gã đàn ông ngoan ngoãn. Dù tôi nắm rõ lịch làm việc của chồng, biết mỗi ngày anh ra ngoài hay gặp ai, nhưng không ngờ chồng tôi vẫn cao tay đến mức lừa được vợ để ngoại tình một lúc 3 cô "sugar baby".

Tự dưng tôi thấy khá hứng thú với trò sao kê ấy, lâu nay tôi cho phép chồng xài tiền thoải mái trong mức giới hạn 40 triệu 1 tháng nên tôi cũng tò mò không biết anh tiêu gì.

Vừa nghe tôi nhắc đến chuyện sao kê cái bỗng dưng chồng tôi khác lạ hẳn, 2 vợ chồng đang nằm trên giường chuẩn bị ngủ thì bỗng dưng anh bật dậy đòi ra ngoài. Tôi hỏi thì anh lắp bắp bảo ra ban công hút thuốc, chưa buồn ngủ nên muốn hóng gió. Tôi hỏi nửa đùa nửa thật rằng có phải anh kiếm cớ để tránh trò sao kê vợ bày ra đúng không, chồng tôi lộ rõ vẻ bối rối, kêu trời nóng nên toát mồ hôi.

Giác quan thứ 6 của phụ nữ khiến tôi "nảy số" ngay lập tức. Tôi linh cảm có gì đó không ổn lắm, nên im lặng không hỏi chồng thêm gì nữa. Sáng hôm sau tôi âm thầm nhắn tin cho chị kế toán, bảo chị xin sao kê số tài khoản của giám đốc cho tôi. Tài khoản ấy do tôi đăng ký nên tôi có thể yêu cầu ngân hàng gửi danh sách sao kê được.

Ảnh minh họa: Internet

Khi nhận được email báo sao kê đã về, tôi bí mật kiểm tra hết các giao dịch lạ, nhưng hầu hết toàn thấy chồng tôi chuyển khoản tiền hàng, mua sắm linh tinh, thanh toán mua đồ online cho vợ con...

Bản sao kê ghi chép hết giao dịch trong vòng 6 tháng trở lại đây nên tôi check danh sách khá vất vả. Tuy nhiên có công mài sắt có ngày lòi ra kim, tôi phát hiện có vài giao dịch bất thường suốt 4 tháng qua. Mấy giao dịch đó có giá trị từ 5-10 triệu, thường thì tất cả các khoản chuyển đi chồng tôi đều ghi rõ nội dung chuyển cho ai làm gì, kiểu như "Anh P. mua chan ga" hoặc "Thanh toan tien sieu thi", nhưng các giao dịch lạ này đều bị gõ bừa.

Hỏi thẳng ra thì chắc chắn chồng tôi sẽ nói dối, nhưng tôi biết rõ tính anh ta rất cẩn thận, không bao giờ xuề xòa với tiền nong. Tôi ghi lại các số tài khoản của giao dịch lạ, rồi check thông tin người nhận bằng cách nhập thử lên app ngân hàng của mình. Ôi mẹ ơi, sau vài chục phút hì hục thì tôi phát hiện ra: tất cả tài khoản nhận tiền đó đều mang tên chồng tôi.

Anh ta bí mật mở tận 3 số tài khoản ở 3 ngân hàng khác nhau. Tôi đã mong mọi chuyện không giống như mình tưởng tượng, nhưng đêm qua khi ép chồng khai ra sự thật, anh ta đã thú nhận bản thân đang bao nuôi tận... 3 cô bồ! 1 cô là sinh viên, còn 2 cô là nhân viên văn phòng trẻ tuổi. Họ quen nhau qua một ứng dụng hẹn hò, cứ lúc rảnh rỗi chồng tôi lại kiếm cớ để qua chăm nuôi 3 em "sugar baby" ấy. Hóa ra tôi sống chung với đại gia mà không biết, anh ta lấy tiền của chính thất đi nuôi tiểu tam thì kinh rồi!

Bí quyết che giấu ngoại tình của chồng tôi khá đơn giản: cấm 3 cô em kia không được chủ động liên lạc, hàng tháng chồng tôi sẽ cho mỗi người 5-10 triệu tùy độ ngoan. Thi thoảng có dư tiền, anh ta sẽ tặng bồ để tăng thêm thân mật. Cứ tưởng mấy chuyện nhảm nhí này chỉ có trên mạng, ai ngờ lại xảy ra ngay trong nhà tôi. Gã chồng khốn kiếp, chờ đó rồi sẽ biết tay tôi.