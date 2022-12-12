Tôi và chồng quen nhau được vài tháng thì cưới. Bởi tôi đã có bầu rồi, không thể chờ đợi nữa. Cũng may nhà chồng tôi có trách nhiệm nên khi tôi báo tin, họ đã đồng ý rước dâu rước họ đàng hoàng, mọi thủ tục làm dâu tôi đều được hưởng đầy đủ nên trong lòng tôi cảm thấy rất vui vì may mắn được vào một nhà gia giáo đến như vậy.

Hôm qua, khi đi làm về, tôi sốc khi thấy phòng ngủ của mình tan hoang. Trong phòng vốn có camera, tôi lén lắp trước đây vì không tin tưởng vào cô giúp việc ở nhà chồng. Nhưng rồi tôi lại giật mình khi thấy em chồng xuất hiện trong khung hình. Em ấy lục tung mấy hộc tủ dưới gầm giường lên rồi cầm một xấp ảnh đi ra. Người xuất hiện ngay sau đó là chồng tôi. Họ cự cãi gì đó, rồi em chồng tôi cầm xấp hình đi, còn chồng tôi đập tung phòng ngủ lên.

Mối quan hệ giữa tôi với nhà chồng rất tốt, ngoại trừ em chồng. Em ấy làm kế toán, lúc nào cũng trầm tư, khó dò, khó tiếp xúc. Tôi nhiều lần tìm cách kết thân nhưng em ấy hờ hững quá nên thôi. Nhưng thỉnh thoảng, em ấy lại mua tặng tôi vài món đồ như váy bầu, sữa dưỡng thể cho bà bầu, kem chống rạn...

Tôi xem xong mà choáng váng. Vội lên phòng em chồng, tôi thấy em ấy đang đốt mấy tấm ảnh. Tôi càng sốc khi đó là ảnh của chồng và người yêu cũ của anh. Thấy tôi, em ấy khựng lại rồi cười nhạt bảo sẽ dạy dỗ anh trai thật chu đáo, không để anh ấy làm tôi tổn thương. Em ấy còn khẳng định anh trai không làm gì có lỗi với tôi cả, chỉ là tiếc mấy tấm ảnh thời thanh xuân nên đập phá một chút thôi. Rồi em chồng gọi cô giúp việc lên dọn dẹp phòng cho tôi.

Tôi sững sờ, rớm nước mắt vì bất ngờ. Nhưng tôi hận chồng mình. Anh vẫn còn tình cảm với người cũ thì cưới tôi làm gì? Tôi phải làm sao để đối diện với anh và quá khứ của anh đây?

Ảnh minh họa: Internet

Chào bạn,

Đầu tiên, Thiên Nga rất mừng vì bạn đã có một gia đình chồng và một cô em chồng rất tuyệt vời. Đây là điều không phải ai cũng may mắn có được. Em chồng bạn tuy lạnh lùng nhưng là người biết sống, thương yêu chị dâu, chẳng qua cô ấy không thể hiện một cách vồn vã. Chỉ cần bạn hiểu được điều này, bạn sống thật lòng và đối đãi thật tâm với cô ấy, Hướng Dương tin rằng mối quan hệ giữa hai người sẽ rất tốt đẹp.

Về phần chồng bạn, quá khứ là chuyện đã qua rồi, bạn không cần phải suy nghĩ nhiều để nặng lòng và nhọc tâm. Bạn chỉ cần sống trọn vẹn từng ngày từng giờ, cuộc sống của chính mình. Thỉnh thoảng, hãy khéo léo nhắc nhở anh ấy nên phân định rạch ròi giữa quá khứ và hiện tại, tương lai. Bây giờ, anh ấy chưa có làm điều gì trái với hôn nhân, bạn không nên vì giận dữ mà khiến mọi người khó xử theo. Bạn cứ vui vẻ, thoải mái vì bên cạnh luôn có gia đình chồng đồng hành và bảo vệ.

Điều bạn cần làm nhất lúc này là hãy dưỡng thai thật tốt, giữ gìn sức khỏe và tinh thần thật an nhiên. Thế là đủ.

Thân chào. Chúc bạn và bé khỏe mạnh.