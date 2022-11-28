Phát hiện chồng quan hệ ngoài luồng 3 năm trời, tôi càng ghê tởm hơn khi anh ta đưa 1 tỷ để ép tôi làm 'chuyện động trời' này

Tâm sự 28/11/2022 05:45

Anh ta khéo che đậy chuyện “tòm tem” bên ngoài với nhân tình nên 3 năm nay tôi vẫn luôn tin tưởng anh ta là người chồng chu toàn, lo lắng cho con cái, gia đình tuyệt đối.

Tôi và chồng kết hôn năm 2009. Cách đây 3 năm chồng tôi đã cặp bồ nhưng tôi chỉ mới phát hiện ra điều đó cách đây 3 tháng. Mặc dù tôi đã thấy anh ta thường xuyên mang theo bao cao su trong ví và gọi điện cho một số điện thoại mà không lưu tên rõ ràng. Các cuộc gọi đến trong máy thường chỉ vào các giờ rảnh rỗi như giờ làm việc buổi sáng, giờ nghỉ trưa. Có những cuộc nói chuyện giữa họ kéo dài hàng chục phút. Có lẽ anh ta sợ tôi phát hiện nên đã xóa hết mọi tin nhắn lưu trong máy.

Phải công nhận anh ta khéo che đậy chuyện “tòm tem” bên ngoài với nhân tình nên 3 năm nay tôi vẫn luôn tin tưởng anh ta là người chồng chu toàn, lo lắng cho con cái, gia đình tuyệt đối.

Phát hiện chồng quan hệ ngoài luồng 3 năm trời, tôi càng ghê tởm hơn khi anh ta đưa 1 tỷ để ép tôi làm 'chuyện động trời' này - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Từ khi phát hiện ra sự thật trên, tôi bị stress, trầm cảm và đau lòng khi biết người chồng của mình phản bội đi ra ngoài “cặp bồ”. Đau đớn hơn anh ta không hề có một lời xin lỗi mà còn thách thức tôi “ đi mà bắt quả tang” anh ta cặp bồ. Anh ta lớn giọng nết có chứng cớ đúng anh cặp bồ thì sẽ trả tôi 1 tỷ tiền tiết kiệm.

Trước đây gia đình anh nghèo khó, nếu không lấy tôi thì giờ đây anh ta làm sao có đủ điều kiện như bây giờ. Vậy mà giờ đây anh ta phá bỏ tất cả mọi công lao của tôi cũng như của nhà ngoại. Vì hai con nên tôi suy nghĩ rất nhiều về việc có nên tha thứ cho anh ta không. Hiện tại tôi vẫn không thể làm được. Cứ nghĩ đến chuyện chồng mình lên giường với người đàn bà khác là tôi cảm thấy ghê tởm.

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Câu nói giận dỗi trong lúc kích động của mình lại khiến chồng mình đột nhiên trở nên ngơ ngác, tâm trạng anh ấy tồi tệ cả đêm. Mình biết vì đêm đó chồng mình không ngủ được.

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