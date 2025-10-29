Phát hiện chồng ngoại tình, vợ xông vào 'đánh ghen', cô chết lặng và rút lui khi biết sự thật quá 'ngang trái'

Tâm sự 29/10/2025 21:03

Sau khi kết hôn, chồng tôi vẫn phụ vợ làm việc nhà. Anh cũng không bao giờ quát mắng hay tranh luận với tôi bất cứ điều gì, nhưng chính vì vậy mà tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình quá nhạt nhẽo, hai người sống với nhau như bạn thân thay vì người thân.

Tôi không biết có nên chấm dứt cuộc hôn nhân này để giải thoát cho cả hai hay không. Chỉ thấy cuộc sống của chúng tôi quá ngột ngạt và không có tiếng nói chung.

Vợ chồng tôi đến với nhau không vì tình yêu. Nói thẳng ra thì ngày ấy, tôi yêu đơn phương chồng mình. Khi anh trục trặc với bạn gái cũ, tôi đã cố tình tiếp cận rồi để bản thân có thai. Là người đàn ông trách nhiệm, chồng tôi về xin bố mẹ tổ chức đám cưới.

Sau khi kết hôn, chồng tôi vẫn phụ vợ làm việc nhà. Anh cũng không bao giờ quát mắng hay tranh luận với tôi bất cứ điều gì, nhưng chính vì vậy mà tôi cảm thấy cuộc hôn nhân của mình quá nhạt nhẽo, hai người sống với nhau như bạn thân thay vì người thân.

Thời gian gần đây, tôi phát hiện chồng mình ngoại tình. Đó là người yêu cũ của anh, cũng là người mà chồng tôi yêu nhất. Có điều tôi vẫn im lặng, là bởi muốn cho chồng cơ hội để anh quay đầu trở về với gia đình. Vậy mà cả tháng trời, chồng tôi vẫn đam mê với người tình. 

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ xông vào 'đánh ghen', cô chết lặng và rút lui khi biết sự thật quá 'ngang trái' - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Hôm ấy, chồng tôi khoác áo ra khỏi nhà lúc 10 giờ đêm. Đoán anh đến bên người tình, tôi vội vàng gửi con rồi bám theo anh. Đứng ở bên ngoài nhà nghỉ 30 phút, tôi đấu tranh tư tưởng rất nhiều. Cuối cùng, tôi quyết định đi vào trong và đối mặt với mọi chuyện.

Vừa đẩy cửa bước vào, tôi khá sốc khi cả hai đang nằm ôm nhau trên giường, quần áo chỉnh tề. Nhưng điều bất ngờ hơn là người phụ nữ ấy không có tóc. Chồng bối rối kéo tôi ra ngoài, anh nói chị ấy bây giờ bị bệnh nặng, chẳng còn sống được bao lâu. Anh chỉ mong tôi cho hai người được ở bên nhau đến lúc chị ấy qua đời.

Tôi không biết nên làm gì nữa mọi người ạ. Suy cho cùng, tôi cũng là người có lỗi, nhưng là một người vợ, tôi không đủ bao dung để nhắm mắt cho qua chuyện này. Mọi người cho tôi xin lời khuyên với, tôi phải lựa chọn thế nào đây?

Đám cưới chênh lệch tuổi tác gây 'xì xào', sự thật về cuộc hôn nhân của gái trẻ và ông 84 tuổi khiến dư luận phải im lặng

Đám cưới chênh lệch tuổi tác gây 'xì xào', sự thật về cuộc hôn nhân của gái trẻ và ông 84 tuổi khiến dư luận phải im lặng

Gia đình em rất khó khăn, anh trai lại suốt ngày tụ tập với bạn bè để ăn chơi đàn đúm. Công việc chân chính thì không làm, anh ấy lại lao đầu vào các mô hình đầu tư chứng khoán, trong khi bản thân lại không có chút kiến thức nào.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Nghĩ vợ ở nhà nhàn rỗi, chồng về sớm một hôm mới 'hổ thẹn' khi thấy 'tô cơm sống' đặt trên bàn

Nghĩ vợ ở nhà nhàn rỗi, chồng về sớm một hôm mới 'hổ thẹn' khi thấy 'tô cơm sống' đặt trên bàn

Tâm sự 1 giờ 43 phút trước
Phát hiện chồng ngoại tình, vợ xông vào 'đánh ghen', cô chết lặng và rút lui khi biết sự thật quá 'ngang trái'

Phát hiện chồng ngoại tình, vợ xông vào 'đánh ghen', cô chết lặng và rút lui khi biết sự thật quá 'ngang trái'

Tâm sự 1 giờ 49 phút trước
Đám cưới chênh lệch tuổi tác gây 'xì xào', sự thật về cuộc hôn nhân của gái trẻ và ông 84 tuổi khiến dư luận phải im lặng

Đám cưới chênh lệch tuổi tác gây 'xì xào', sự thật về cuộc hôn nhân của gái trẻ và ông 84 tuổi khiến dư luận phải im lặng

Tâm sự 1 giờ 59 phút trước
Sau ngày mai, thứ Năm 30/10/2025, 3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút

Sau ngày mai, thứ Năm 30/10/2025, 3 con giáp như 'gà hóa phượng hoàng lửa', phú quý nhân đôi, vận trình phất lên vun vút

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 2 phút trước
Nửa năm ôm tiền 'ăn nằm' với bồ, chồng cũ quay về nhà trong thảm cảnh và sự trừng phạt nghiệt ngã từ chính con trai mình

Nửa năm ôm tiền 'ăn nằm' với bồ, chồng cũ quay về nhà trong thảm cảnh và sự trừng phạt nghiệt ngã từ chính con trai mình

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Vợ ám ảnh ngoại hình đến mức thà 'yêu trong bóng tối' còn hơn để chồng nhìn thấy

Vợ ám ảnh ngoại hình đến mức thà 'yêu trong bóng tối' còn hơn để chồng nhìn thấy

Tâm sự 2 giờ 21 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 30/10/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền

Trúng số độc đắc đúng ngày 30/10/2025, 3 con giáp như 'cá vượt vũ môn', sự nghiệp 'phất như vũ bão', thu về cả đống tiền

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 7 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 30/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 30/10/2025, 3 con giáp trúng số độc đắc, chính thức hết khổ, đổi vận thành đại gia, tiền bạc lai láng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 7 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, đổi vận giàu sang, tài khoản nảy số tưng bừng do trúng lớn

Qua đêm nay, 3 con giáp đa mưu túc trí, dễ xoay chuyển tình hình, đổi vận giàu sang, tài khoản nảy số tưng bừng do trúng lớn

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai 30/10/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông, chiếm thế thượng phong trong công việc, tài lộc nối đuôi vào nhà

Trúng số độc đắc vào đúng ngày mai 30/10/2025, 3 con giáp vận trình hanh thông, chiếm thế thượng phong trong công việc, tài lộc nối đuôi vào nhà

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 52 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Giá vàng hôm nay, ngày 29/10/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 29/10/2025: Thế giới sụt giảm rất mạnh, trong nước tăng mạnh gần 2 triệu đồng/lượng

Vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng: Mẹ chồng cũ bị kết án 18 tháng tù

Vụ sát hại dã man người mẫu Thái Thiên Phượng: Mẹ chồng cũ bị kết án 18 tháng tù

Tử vi thứ Năm 30/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Năm 30/10/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Nghĩ vợ ở nhà nhàn rỗi, chồng về sớm một hôm mới 'hổ thẹn' khi thấy 'tô cơm sống' đặt trên bàn

Nghĩ vợ ở nhà nhàn rỗi, chồng về sớm một hôm mới 'hổ thẹn' khi thấy 'tô cơm sống' đặt trên bàn

Đám cưới chênh lệch tuổi tác gây 'xì xào', sự thật về cuộc hôn nhân của gái trẻ và ông 84 tuổi khiến dư luận phải im lặng

Đám cưới chênh lệch tuổi tác gây 'xì xào', sự thật về cuộc hôn nhân của gái trẻ và ông 84 tuổi khiến dư luận phải im lặng

Nửa năm ôm tiền 'ăn nằm' với bồ, chồng cũ quay về nhà trong thảm cảnh và sự trừng phạt nghiệt ngã từ chính con trai mình

Nửa năm ôm tiền 'ăn nằm' với bồ, chồng cũ quay về nhà trong thảm cảnh và sự trừng phạt nghiệt ngã từ chính con trai mình

Vợ ám ảnh ngoại hình đến mức thà 'yêu trong bóng tối' còn hơn để chồng nhìn thấy

Vợ ám ảnh ngoại hình đến mức thà 'yêu trong bóng tối' còn hơn để chồng nhìn thấy

Sở thích mặc 'mát mẻ' của con dâu khiến mẹ chồng 'nóng mắt' và mối quan hệ trở nên căng thẳng

Sở thích mặc 'mát mẻ' của con dâu khiến mẹ chồng 'nóng mắt' và mối quan hệ trở nên căng thẳng

Gặp người yêu của chị gái, tôi vội vàng khuyên chị bỏ chạy, câu trả lời sau đó làm tôi 'giận tím mặt' vì không thể tin nổi

Gặp người yêu của chị gái, tôi vội vàng khuyên chị bỏ chạy, câu trả lời sau đó làm tôi 'giận tím mặt' vì không thể tin nổi